Arbon: Ruth Erat erzhält von ihrem neuen Buch

Literatur Von Arbon aus meerwärts: Ruth Erat durchstreift Lebenslandschaften, Seite an Seite mit Typografien ihres verstorbenen Mannes Jahrzehntelang haben sie sich wenig eingemischt in die Arbeit des jeweils anderen, am Ende aber noch ein gemeinsames Buch begonnen: Ruth und Pablo Erat; sie die Lyrikerin, Erzählerin, er der Gestalter, Grafikdesigner. Ihr Band «Einmal schwamm eine Wildsau im See» bewegt sich nah am Wasser – doch ohne Schwermut. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 13.01.2022, 05.00 Uhr

Ruth Erat in ihrem Arbeitszimmer in Arbon: Von der Wildsau im See erzählte ihr 2021 verstorbener Mann Pablo gern; für das gemeinsame Buch hat er noch vor seinem Tod Typografien geschaffen. Bild: Ralph Ribi

Die feinen, schlanken Grossbuchstaben auf dem Titel ähneln wasserblauen Wellenkämmen, dazwischen schwimmen fett und schwarz zwei Worte, die fremd wirken an diesem Ort: «eine Wildsau». So sinnbildlich hat Pablo Erat die titelgebende Erzählung eines Buches umgesetzt, dessen Erscheinen der 1944 in Arbon geborene Grafiker nicht mehr erlebt hat. «Einmal schwamm eine Wildsau im See» entstand auf der letzten Etappe seines gemeinsamen Lebensweges mit der Autorin, Künstlerin und ehemaligen Lehrerin Ruth Erat.

Ruth & Pablo Erat: Einmal schwamm eine Wildsau im See. Texte & semantische Typografien. Caracol Verlag, 152 Seiten, Fr. 34.– Bild: Caracol Verlag

Es ist ein schöner Band geworden, der zweite in der Reihe «WortArt» des noch jungen Thurgauer Verlags Caracol: Fast quadratisch im Format, ein biegsam weicher Broschur-Einband mit Innenklappen – nicht nur die Typografie passt hier wie das Tüpfelchen aufs I. «So haben wir uns gegen Ende von Pablos Leben einander angenähert; bis dahin hatte jeder von uns seine Arbeit, seine Themen, seinen eigenen Arbeitsrhythmus», sagt Ruth Erat.

Zuvor war eher spontan und beiläufig in der Ruhe des Lockdowns 2020 ein erstes Gemeinschaftswerk entstanden: Das Buch zum Projekt «Max, hol mir die Blüten von der Decke», einer kreativen Auseinandersetzung mit den Räumen der Arboner Künstlervilla Max Burkhard.

Er hätte nicht gewollt, dass das Buchprojekt «beerdigt» wird

Der Grafikdesigner Pablo Erat (1944-2021). Bild: Barbara Hettich

Im Mai 2021 verstarb Pablo, bürgerlich Hans-Rudolf Erat, nach langer Krankheit; kein Grund, das geplante Buch halbfertig liegen zu lassen, es still und leise «zu beerdigen». Stattdessen stieg Sohn Lukas mit ins Boot: Auch er ist gelernter Grafiker, entschied sich aber nach der Ausbildung gegen den Beruf und arbeitet seither als Beizer; er führt die Lukas Bar in St.Georgen.

«Dass sein Sohn die Arbeit fertiggestellt hat, würde meinen Mann sicher freuen. Es sollte wohl so sein, ein Familienbuch.»

Das Konzept, die Texte, viele der so genannten «semantischen» Typografien – also Buchstaben- und Wortbilder, die Inhalte visualisieren – lagen bereits vor. «Als Industrie- und Werbegrafiker war Pablo die Aussenwirkung seiner Arbeit wichtig», sagt Ruth Erat. «Er hatte Freude am Produkt, an dem, was man am Ende in den Händen halten und anschauen kann.»

Buchstaben als Sinnbilder: Die Typografien bauen Brücken zu den Texten von Ruth Erat. Bild: Ralph Ribi

Ihr eigenes Schreiben erlebte sie anders: weniger zielgerichtet, der eigenen Neugier folgend. Natürlich habe sie auch für sein Grafikbüro Texte korrigiert, hin und wieder eine Headline beigesteuert, mitgedacht, aber nie aktiv in der Werbebranche mitgearbeitet, sagt Ruth Erat. Sie hatte ihren eigenen Beruf – und in der übrigen Zeit das Privileg, mit der Sprache frei umzugehen, wenn möglich auch das Unaussprechliche zwischen den Worten zu berühren.

Dem hat sich Pablo Erat mit seinen Typografien angenähert, und man spürt beim Blättern, wie sehr ihn dieses Spiel mit Buchstaben und Worten vergnügt, beglückt hat, nach vielen Berufsjahren unter dem Leitsatz «Sprache lesbar machen». Die Typografien des Buchs sind das lyrische Spätwerk eines engagierten, leidenschaftlichen Werbegrafikers. Leichthin verbindet er Fels und Meer, lässt bildlich Wolken über Nepal schweben oder eine Frau ihre Stilettos in Händen halten: mit einem sehr langen, sehr spitzen S. Neu geschrieben hat Ruth Erat vor allem kleine, zupackende oder überraschend davonfliegende Texte. «Das sind gerade meine Favoriten», sagt sie.

Leben mit Seeblick, am Schreibtisch ankern

Beide sind in Arbon aufgewachsen und vor Jahren, als Pablo Erat schwer erkrankte, wieder dorthin zurückgekehrt. Jetzt wohnt sie allein in der grossen Wohnung einen Steinwurf weit vom Seeufer, mit Blick auf Wasser und Hügel. Stundenlang könnte man hier am Fenster sitzen und träumen; aber da ist auch noch der Schreibtisch, ihr Ankerplatz, mit Bücherwänden bis zur Decke. «Der See hat meinem Mann viel bedeutet», sagt Ruth Erat. In ihren Texten spielt er ebenfalls eine wichtige Rolle, als Spiegel, Projektionsfläche; mal hebt er ab und schwebt, mal wird er zum hellblauen Badetuch, oft führt er ins Weite – meerwärts.

Schreibend ausschweifen, Anlauf nehmen, Berge bezwingen und hinter dem Meer das Leben finden: Blick in Ruth Erats Notizheft. Bild: Ralph Ribi

Romantisiert, idyllisch verkitscht wird er jedoch nie: Stattdessen verspricht bereits der Titel des im Dezember erschienenen Buchs Geschichten mit Sinn fürs Skurrile, buchstäblich «saugut» Beobachtetes oder Erfundenes. Viele Texte sind über die Jahre entstanden, «von manchen geisterten mehrere Fassungen herum», sagt Ruth Erat, Personen und Orte seien leicht oder zuweilen auch stärker verfremdet, doch:

«Alle diese Texte haben zumindest einen Fuss in der Realität.»

Vom See geht es ins Gebirge, auch das war eine Konstante im Leben des Paares, und dann ans Meer; von Hörbranz im Nebel nach Rom, auf einen kalt gewordenen, sehr guten, sehr bitteren Espresso in der Ewigkeit auf Zeit, oder nach Anzio: «Dem Herrgott oder so die Zeit abstehlen. Den Tag mit Absicht verplempern. Zeit für Zeit. Für nichts. Für alles.» Zu solchem Zeitdiebstahl verlockt das Buch. Oder ein Nachmittag mit der Autorin, zwischen der reich bestückten Bibliothek und einem Seeblick, der meersüchtig macht.

Ruth & Pablo Erat: Einmal schwamm eine Wildsau im See. Caracol Verlag, 152 Seiten, Fr. 34. Buchpremiere am 20. Januar, 19 Uhr, im Kirchhoferhaus St. Gallen.

