Literatur Der Friedhof als Fundgrube: Eva Menasse las in Bregenz aus ihrem Roman «Dunkelblum» – und liess sich ins Notizbuch blicken Wie in einem Spuk tauchen in Eva Menasses Roman «Dunkelblum» Spuren eines alten Verbrechens aus der Nazi-Zeit auf: Das Buch zählt zu den erfolgreichsten und interessantesten des Bücherherbstes 2021. Jetzt war die in Berlin lebende Österreicherin zu Gast im T-Café des Vorarlberger Landestheaters. Bettina Kugler

Mit «Dunkelblum» hat die in Berlin lebende Österreicherin Eva Menasse eines der 2021 meistdiskutierten Bücher geschrieben – «ein Meisterwerk», fand nicht nur «Zeit»-Literaturredaktor Ijoma Mangold. Bild: Andreas Arnold

Wenn einer Honka heisst, dann kann von ihm nichts Gutes kommen. Zumindest nicht in einem Roman der 1970 in Wien geborenen Schriftstellerin und Journalistin Eva Menasse. Sie wählt die Namen ihrer Figuren sehr bewusst aus, führt lange Listen, geht dafür mit dem Notizblock auf Friedhöfen spazieren («Bei Google findet man das nicht!») und tauscht zuweilen Orte und Geschlechter. Zum Beispiel «Dunkelblum».

Das stand ursprünglich im Heft mit den literaturtauglichen Familiennamen, passte dann aber wie die Faust aufs Auge für das Städtchen im südöstlichen Burgenland, jenem Grenzgebiet, an das Menasse in ihrem aktuellen Roman auf über 500 Seiten nah heranzoomt. So nah, dass es wehtut, so sprunghaft, dass die Neugier mit jeder Seite wächst, die Spannung bis zum Schluss sehr virtuos aufrechterhalten wird. Auch dann, wenn die Eva Menasse drei nicht sehr lange Passagen herausgreift und vor Publikum liest, wie am Donnerstagabend im T-Café des Vorarlberger Landestheaters in Bregenz.

Das Burgenland war «Massaker-Country» – nur eines von vielen

Eva Menasse: Dunkelblum. Kiepenheuer & Witsch, 528 Seiten, Fr. 36.– Bild: Verlag

Ihr pointenreiches, anekdotisches Erzählprinzip kommt dabei gut zur Geltung, ihre Stimme wirkt vertraut – denn auch beim stillen Lesen hat man sie im Ohr wie bei nur wenigen Autorinnen der Gegenwart. Noch spannender, was Eva Menasse im Gespräch mit Moderator Jürgen Thaler, Leiter des Bregenzer Franz-Michael-Felder-Archivs, über die Vorarbeiten und Recherchen verriet, über den Aha-Moment, der in «Dunkelblum» so lang und zäh und zugleich nonchalant unter den Teppich gekehrt wird: Dass dort, wie in etwa 120 weiteren Dörfern in der Gegend, 1945 ein grausames Massaker stattfand, bei dem Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter erschossen wurden. Dass das Burgenland an der Grenze zu Ungarn in der letzten Kriegsphase «Massaker-Country» war. Nur eines von vielen.

Dramaturgie ist eine von Eva Menasses grossen Stärken, ironische Bissigkeit in beinahe jedem lapidaren Satz eine weitere. Die grösste jedoch ist die innere Notwendigkeit, mit der sie schreibt – am liebsten über Totgeschwiegenes, bevorzugt in der Geschichte Österreichs. Dabei lebt Menasse seit über zwanzig Jahren in Berlin:

«Österreich ist und bleibt mein Thema; es ist das, was ich spüre, weil ich es gut genug kenne – auch den Keller.»

Dunkelblum mag ein österreichisches Modellstädtchen sein, es ist zugleich die Welt und eine Bühne für das Dämonische im scheinbar Gemütlichen. Der Honka, um auf ihn zurückzukommen, spielt eine ziemlich wichtige und ziemlich finstere Rolle in den Annalen des fiktiven (Rechnitz nachgebildeten) Marktfleckens, dessen Bewohnern in den späten 1980er Jahren aufgeht, dass sich mit historischen Fassaden, einem schmucken Ortskern und einem Schloss (das aber in den letzten Kriegstagen 1945 brannte und dessen Ruine irgendwann schnöde abgerissen wurde) touristisch etwas machen liesse.

«Alte Gschichtn», ein zugewachsener Friedhof und ein Name wie eine Waffe

Umso weniger willkommen sind Leute, die «Nachforschungen» anstellen, «alte Gschichtn» hören wollen. Oder den zugewachsenen jüdischen Friedhof freilegen. In diesem dörflichen Wimmelbild, das raffiniert zwischen den Jahren 1989 (als hinter der ungarischen Grenze bereits Hunderte DDR-Flüchtlinge warten) und verdrängten Ereignissen 1945 und 1938 changiert, ist Honka «ein Mensch wie eine scharfe Waffe». Daran lässt die Erzählerin von Anfang an keinen Zweifel – während ihr sonst das Schillernde stets zupass kommt. «Honka ist ein guter Name für einen bösen Menschen», findet Eva Menasse; so heisse keine Randfigur, das merke jede Leserin und jeder Leser: «Ein Name wie eine Axt.»

Scharfe Waffen brauchte sie für den Stoff, den sie als Historikerin gründlich recherchiert hat – bis zum Moment, als sie meinte, alles zu wissen, jedes Dokument dazu studiert zu haben, und trotzdem noch nichts zu begreifen. Der richtige, um mit dem Erfinden zu beginnen:

«Ich wollte verstehen, was da getobt hat gegen Kriegsende, an Ängsten, an Überlebenswillen. In dieser Zeit war keiner anständig. Man hat weggeschaut, um nicht selbst erschossen zu werden.»

In Dunkelblum aber «haben die Mauern Ohren, die Blüten in den Gärten haben Augen, sie drehen ihre Köpfchen hierin und dorthin, damit ihnen nichts entgeht, und das Gras registriert mit seinen Schnurrhaaren jeden Schritt». Das macht den Roman so lesenswert: das ewige «Gespür» der Leute, die sich doch immer irgendwie herauswinden, sobald es interessant wird.

Allmächtig wie der Herrgott schaut die Menasse auf das entlang historischer Fakten erfundene Dorf, lässt die Bewohner darin zu verschiedenen Zeiten herumwuseln, aus ihrem Herzen eine Mördergrube machen. Am Ende greift beinah zu nahtlos eins ins andere, und dennoch werden die Teufelchen auf dem dreiflügeligen Altarbild in der Dunkelblumer Kirche wispern: «Das ist nicht das Ende der Geschichte.» Teuflisch doppeldeutig.

