Autor und Journalist Frank Heer über seinen neuen Roman "Alice"

Literatur Moonboots, Kassettenrekorder und ein Selbstmordversuch: Der neue Roman des Uzwilers Frank Heer ist Mini-Popgeschichte der 70er, Krimi und Liebesdrama in einem In seinem neuen Roman «Alice» erzählt Autor und Journalist Frank Heer die Geschichte eines jungen Lokalreporters, die auch seine eigene sein könnte. Besonders amüsant sind die Szenen aus dem Redaktionsalltag. Claudio Weder Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der 56-jährige Frank Heer ist Autor, Musiker und Kulturredaktor bei der «NZZ am Sonntag». Geboren und aufgewachsen ist er in Uzwil, heute lebt er mit seiner Familie in Zürich. Bild: PD

Es beginnt mit einem grausigen Fund. Auf einem Spielplatz unweit seines Elternhauses entdeckt der 23-jährige Max Rossmann ein schwarzes Knäuel auf dem Boden. Er hält es für eine Jacke oder einen Pulli, muss dann aber mit Schrecken feststellen, dass es die zerstückelte Leiche von Armstrong ist, dem Hund seiner Eltern. Es ist bereits der fünfte Riss innerhalb von drei Wochen. War es ein Wildtier? Ausgeschlossen, meint der Wildhüter.

Diese rätselhafte Serie von Hunde- und Schafsrissen lässt Max, Lokalreporter beim konservativen «Anzeiger», nicht mehr los. Aber auch andere Dinge beunruhigen ihn: eine Gruppe von Männern, die sich jeden Freitag in einem Laden namens «Hackmuths Tierpräparate» trifft, und ein mysteriöser Anrufer, der seine eigene Todesanzeige aufgeben will.

Zwei Frauen mit demselben Vornamen

Frank Heer: Alice, 208 Seiten, Limmat Verlag, 30 Franken.

«Alice», der neue Roman des gebürtigen Uzwilers Frank Heer, ist unterhaltsamer als manch ein Krimi. Und dies, obwohl eigentlich gar nicht die Kriminalhandlung im Zentrum steht, sondern die Geschichte eines jungen Mannes, dem es nicht gelingt, Ordnung in sein Leben zu bringen.

Max Rossmann hat das Gefühl, «aus dem Leben gefallen zu sein». Seine Eltern wollen, dass er Anwalt wird. Doch Max sabotiert diesen spiessbürgerlichen Plan, fängt ein Studium der Germanistik und Anglistik an, um es kurz darauf wieder abzubrechen. Er zieht in eine WG (eine «Bruchbude»), geht auf Reisen, besucht Konzerte, betrinkt sich, raucht Gras, klaut Anzüge aus Pariser Warenhäusern. Und versucht zwischendurch, sich umzubringen.

Denn in der Liebe läuft es auch nicht nach Wunsch. Hin- und hergerissen ist er zwischen zwei Frauen, die beide Alice heissen. Da ist zum einen die geheimnisvolle Folksängerin Alice Bay, die ihn während eines Konzerts mit ihrer «Wolkenmeermusik» zu Tränen rührt. Die andere Alice ist seine Ex, die sich plötzlich wieder in sein Leben mischt.

Leseprobe In der Absicht, mich zu betrinken, marschierte ich direkt ins Florida. Ich setzte mich an die Bar und bestellte ein grosses Bier. «Was von Alice gehört?», fragte ich den Barkeeper.

Er schüttelte gleichgültig den Kopf. Ich drückte ein paar Erdnüsse aus der Schale, die auf dem Tresen vor mir lagen. Die letzte, die ich mir in den Mund warf, hatte einen ranzigen Geschmack. «Wie heissen Sie?», fragte mich ein braun gebrannter Mann im nordischen Strickpullover, der neben mir an der Bar hockte. Er sah aus wie ein pensionierter Skilehrer und strahlte übers ganze Gesicht. «Max», antwortete ich so schlecht gelaunt wie möglich, um nicht den Eindruck zu erwecken, an einem Gespräch interessiert zu sein. «Ich heisse Frank. Frank Sinatro.»

«Sinatro?»

«Wie Sinatra, einfach mit o.»

Ich lachte müde. «Sehr originell. Sind Sie Alpinist?»

«Sehe ich so aus?»

«Ja.»

«Ich bin Autoverkäufer. Nicht sehr aufregend. Und was machen Sie?»

«Ich arbeite bei der Zeitung. Lokalteil. Auch nicht sehr aufregend.»

Zwischen Desillusion und Aufbruch

Spannungen gibt es auch auf der Redaktion des «Anzeigers». Mit seinen Vorgesetzten, die Breitscheitel, Krauthammer oder Erpenbeck heissen, ist Max auf Kriegsfuss. Es sind schrullige Typen, von denen manch einer «die Ausstrahlung einer Dörrpflaume» hat.

Mit herrlich-komischem Humor schildert der Autor den Arbeitsalltag seines Protagonisten. Ein Umfeld, das Heer, Kulturredaktor bei der «NZZ am Sonntag», bestens kennt. Anfang der 90er-Jahre absolvierte er sein Volontariat bei der Tageszeitung «Die Ostschweiz». Die Szenen, die in der Redaktion spielen, habe er jener Zeit entnommen, sagt Heer.

«Die Geschichte von Max Rossmann ist also zum Teil auch meine eigene Geschichte.»

Angesiedelt hat er sie aber viel früher: Ende 1975. Dieses Jahr habe er gewählt, weil es eine «interessante Schnittstelle zwischen Desillusion und Aufbruch» sei, «zwischen den zerplatzten Hippie-Träumen auf der einen und der aufkommenden Punk-Bewegung auf der anderen».

Als Inspiration diente der schwarz-weisse Roadmovie «Reisender Krieger» (1981) des Bündner Regisseurs Christian Schocher. «Der Film zeigt eine kalte und abstossende Schweiz voller Beton, in welcher die Jugend ohne Perspektive war», sagt Heer. Diese Tristesse macht er auch in «Alice» zum Thema:

«Die 70er-Jahre sind kein Sehnsuchtsort, sondern eine Zeit, in die man nicht zurück will.»

Stimmungsvolles Zeitgemälde

Heer gelingt im Roman ein äusserst stimmungsvolles Bild jener Zeit. Eine Zeit, als der Kalte Krieg tobte, Moonboots und Kassettenrekorder «in» waren und «Der weisse Hai» im Kino lief. 70er-Flair versprüht letztlich aber auch die Musik; dicht und vielseitig sind die Verweise auf Patti Smith, Jimi Hendrix und Co., sodass man «Alice» auch als Mini-Popgeschichte jener Zeit lesen kann.

«Die Musik hilft mir beim Schreiben. Sie beschleunigt meine Fantasie», sagt Heer, der selber Musiker ist. Für seinen ersten Roman «Flammender Grund» (2005) hat er einen eigenen Soundtrack komponiert. Auch zu «Alice» gibt es eine Art Soundtrack, wenn auch keinen selbst komponierten: Dem Roman liegt eine Liste mit Songs bei, unter anderem von Led Zeppelin, Lou Reed oder Roxy Music.

Diese Songs gibt es zu hören, wenn Frank Heer sein Buch am 7. Mai in Appenzell und am 9. Mai in der St.Galler Kellerbühne vorstellt. Gewöhnliche Lesungen findet er langweilig, weshalb er ein Schlagzeug und eine E-Gitarre dabei hat. Und einen Kassettenrekorder. Wie es sich für die 70er gehört.

Lesungen mit Schlagzeug und Kassettenrekorder: 7. Mai, 20 Uhr, Schlössli Appenzell-Steinegg; 9. Mai, 20 Uhr, Kellerbühne St.Gallen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen