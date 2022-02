LITERATUR Levin Westermann liest in St.Gallen: «Alles gehört zusammen und ist Ausdruck der Welt», sagt der Lyriker aus Biel Kommenden Mittwoch liest der Bieler Autor Levin Westermann im Kunstmuseum St.Gallen aus seinem Lyrikband «Bezüglich der Schatten». Für das Buch wurde Westermann mit einem der begehrten Schweizer Literaturpreise ausgezeichnet. Karsten Redmann 14.02.2022, 12.00 Uhr

Der Lyriker Levin Westermann liest in St.Gallen. Bild: PD

Levin Westermann ist Dichter; er verdichtet Sprache, formt sie, und das nicht nur Satz für Satz; es sind weitreichende Textkompositionen und Zyklen, die er schafft, nichts Beiläufiges. Auch sein Alltag ist um die Sprache herum gebaut, sie steht im Zentrum seines Tuns. In seiner Tagesstruktur setzt er dabei klare Prioritäten: Bücher kaufen, arbeiten, schreiben, leben. Der in Biel ansässige Absolvent des Literaturinstituts und ehemalige Philosophiestudent nimmt die Gedanken anderer auf, spinnt Fäden weiter, verwebt sie zu etwas Neuem. Manche Fremdzitate, sagt er, wandern mitunter von einem Notizbuch zum anderen, bis sie Einzug finden in das eigene Schreiben. Sein neuestes Werk mit dem Titel «Farbe Komma Dunkel» wird von der Kritik hochgelobt. Der 1980 in Meerbusch geborene Levin Westermann lebt in und mit der Sprache. Doch wie kommt die Welt in den kreativen Kopf des Lyrikers?