Interview «Literatur ist ein Lebensmittel, das wir alle brauchen»: Anya Schutzbach, die neue Programmleiterin des St.Galler Literaturhauses Wyborada, mag kühne, radikale Texte Die 57-Jährige ist in Überlingen aufgewachsen und tritt ihre neue Stelle am 1. November 2020 an. Für ein St.Galler Literaturhaus sieht sie viel Potenzial. Literarisch will sie die Welt nach St.Gallen holen und von St.Gallen ausstrahlen in die Welt.

Christina Genova 31.10.2020, 05.00 Uhr

Anya Schutzbach ist in der Literaturszene bestens vernetzt. PD/Marina Schütz

Ab 1. November 2020 übernimmt Anya Schutzbach den weiteren Auf- und Ausbau und die Programmleitung des St.Galler Literaturhauses Wyborada. Es wurde vor einem Jahr aus der seit 1986 bestehenden Frauenbibliothek Wyborada heraus gegründet. Schutzbach folgt auf Patricia Holder, die Literaturhaus und Bibliothek Wyborada seit September 2019 in Co-Leitung mit Karin K. Bühler führte. Bühler bleibt dem Haus erhalten und ist zuständig für die Leitung der Bibliothek Wyborada. Am Telefon gibt Anya Schutzbach Auskunft über ihre Pläne.



Sie treten Ihre Stelle als Programmleiterin in einem Moment an, in welchem dem Literaturhaus Wyborada wegen der Pandemie ein eisiger Wind entgegenbläst. Warum tun Sie sich das an?

Anya Schutzbach: Der eisige Wind bläst allen entgegen, nicht nur uns Literaturmenschen. Man muss einen Umgang finden mit der Pandemie und ich bin beeindruckt, welche Lösungen meine Kolleginnen und Kollegen in den Literaturhäusern schon gefunden haben, um im Rahmen des Möglichen weiterhin Veranstaltungen durchzuführen.



Zur Person Ein Literaturmensch durch und durch Anya Schutzbach, Gründerin und Verlegerin des Verlags «weissbooks.w», ist seit über 25 Jahren im Literaturbetrieb zu Hause. Zuletzt war sie Mitglied der Geschäftsleitung des Zürcher Unionsverlags. Sie hat in Bonn, Frankfurt und Tokio studiert, arbeitete als Übersetzerin und Dolmetscherin und war lange Jahre leitende Mitarbeiterin der Verlage Suhrkamp und Insel. Die 57-Jährige, die in Zürich wohnhaft ist, wird die Leitung des Literaturhauses Wyborada in einem Teilzeitpensum übernehmen. (pd/gen)



Ihre Aufgabe als Programmleiterin ist aber nicht nur wegen Covid-19 schwierig, sondern auch, weil der St.Galler Stadtrat einem St.Galler Literaturhaus eher skeptisch gegenüber steht.



Dazu kann ich nichts sagen, mit der St.Galler Kulturpolitik muss ich mich erst noch befassen. Was ich aber deutlich sehe, ist das Potenzial, das in St.Gallen für ein Literaturhaus besteht und das ausbaufähig ist. Das Literaturhaus wurde erst vor einem Jahr gegründet, genau die Hälfte dieses Jahres waren die Umstände wegen der Pandemie für alle Veranstalter eher ungünstig. Mein Ziel ist es, das Literaturhaus fest in der Stadt zu verankern und ihm Sichtbarkeit und Strahlkraft zu verschaffen. In der Ostschweiz gibt es ausser dem Literaturhaus Thurgau in Gottlieben keine weitere derartige Institution. Deshalb bin ich sehr optimistisch und sehe grosse Chancen für ein Literaturhaus in St.Gallen.



Trotzdem wird es nicht einfach sein, die für einen Ausbau nötigen Mittel zu beschaffen.

Seit wir immer eingeschränkteren Zugang zu Kultur haben, ist unser Bewusstsein dafür, wie wichtig sie uns ist, stärker geworden. Die Literatur ist immer noch die «günstigste» aller Kultursparten, wenn wir einmal den Finanzbedarf der Theater, der Opernhäuser, der grossen Orchester damit vergleichen.

Das ehemalige Hotel Ekkehard ist der Wunschstandort für das Literaturhaus Wyborada.

Bild: Tobias Garcia

Gibt es Neuigkeiten bezüglich des Standortes? Die Pläne für das ehemalige Hotel Ekkehard sind ja ziemlich konkret.



Die Verhandlungen mit Peter Koller, dem Eigentümer, gehen weiter. Diesbezüglich suchen wir auch die Zusammenarbeit mit einem Gastbetrieb und anderen Kulturveranstaltern. Unbedingt einbeziehen möchte ich auch den lokalen Buchhandel. Denn es ist klar: Wir brauchen ein Haus, einen festen Ort, um das zu sein, was wir einmal sein wollen - ein Ort des belebten Austauschs.

Welche St.Galler Kulturorte sind Ihnen ein Begriff?

Die Stiftsbibliothek St.Gallen war für mich immer schon ein Sehnsuchtsort. Es gefällt mir darum ganz besonders, im Namen der Heiligen Wiborada tätig sein zu dürfen, die ja diese Bibliothek einst gerettet hat. Beeindruckend ist auch die Kunstbibliothek im Sitterwerk, der Raum für Literatur in der St.Galler Hauptpost, das Kulturzentrum in der Lokremise. Auch das Kinok und das Theater Parfin de siècle habe ich schon für mich entdeckt; zum Theater habe ich persönlich eine besonders starke Affinität.

Welche literarischen Vorlieben haben Sie?

Ich komme ja von der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur her, da bin ich ganz und gar zu Hause. Durch meine Tätigkeit beim Zürcher Unionsverlag sind mir aber auch internationale Autorinnen und Autoren vertraut. Ein Schwerpunkt war für mich seit jeher die Schweizer Literatur, die lange Jahre bei Suhrkamp gepflegt wurde, wo ich zwölf Jahre tätig war. Viele Kontakte aus dieser Zeit bestehen nach wie vor. Vor allem schätze ich das Kühne oder Radikale, Texte, die etwas wagen - wie zum Beispiel aktuell den Roman «Aus der Zuckerfabrik» der Appenzeller Autorin Dorothee Elmiger. Aber auch die Welt eines Robert Walser ist meine Welt, man darf die Klassiker nicht vergessen!

Anya Schutzbach. PD/Marina Schütz

Welche Pläne haben Sie für das Literaturhaus Wyborada?

Die Region Ostschweiz, ja der ganze Bodenseeraum, besitzt eine reiche literarische Landschaft mit einer eigenen Poesie. Hier entsteht möglicherweise eine andere Literatur als in einer Grossstadt: Der in den Metropolen Frankfurt und Berlin lebende Leif Randt schreibt über andere Realitäten als beispielsweise die Vorarlbergerin Monika Helfer. Diese Vielfalt möchte ich auch im Programm abbilden, fremde Realitäten nach St. Gallen holen und das Regionale mit dem Fremden in einen Austausch bringen. Vorstellbar sind Kooperationen mit den literarischen Szenen von Österreich und Deutschland, aber auch eine stärkere Vernetzung mit anderen literarischen Institutionen schweizweit. Oder anders: Es gilt, die Welt nach St. Gallen zu holen und von St.Gallen auszustrahlen in die Welt.



Können Sie Beispiele für Formate nennen, die im Literaturhaus stattfinden sollen?

Das Literaturhaus ist auch ein Ort, an dem Dinge entstehen. Wo Blogs geschrieben werden oder eine Schreibwerkstatt stattfindet. Für den Fall, dass sich unsere Finanzen positiv entwickeln und wir für ein solches Projekt einen starken Partner finden, ist auch ein Writer-in-Residence-Programm vorstellbar. Es gibt sicher keinen Autor, keine Autorin, die nicht gerne für zwei oder drei Monate an einem literarisch derart geschichtsträchtigen Ort wie St. Gallen leben und schreiben würde.



Das alles aber ist Zukunftsmusik. Zuerst müssen Sie wohl kleine Brötchen backen.

So sieht es aus. Das Literaturhaus steht ganz am Anfang, baut aber auf der Frauenbibliothek Wyborada auf, einer Institution, die es schon seit 1986 gibt. Meine Vorgängerin Patricia Holder hat im ersten Jahr tolle Aufbauarbeit geleistet, erste Wurzeln sind geschlagen, Pflöcke gesetzt. Jetzt muss der Ausbau weitergehen. Dabei kommt mir sicher zugute, dass ich nicht nur eine Frau der Kultur bin, sondern auch unternehmerische Erfahrung habe. Vor zwölf Jahren haben ich meinen eigenen Verlag «weissbooks.w» gegründet, der letztes Jahr mit dem Unionsverlag zusammengegangen ist.



Wird beim Literaturhaus Wyborada wie bereits in der Bibliothek Literatur von und über Frauen die Hauptrolle spielen?



Die Frauenbibliothek Wyborada wurde im Zuge der Frauenbewegung der 1980er-Jahre gegründet, der Feminismus bildet einen Grundpfeiler unserer Geschichte. Der populäre Feminismus von heute aber sieht anders aus, im Mittelpunkt steht da eher die Genderdebatte. Dennoch habe ich nicht vor, ein Genderprogramm zu entwickeln, diese Zuschreibungen engen letztlich ein. Ein weiblicher Ansatz, das bedeutet für mich Offenheit, Weite, Aufnehmen. Ich möchte ein Programm bieten für alle Menschen, die sich an geistiger Nahrung ergötzen. Literatur ist ein Lebensmittel, das wir alle brauchen.

Am 4. November moderiert Anya Schutzbach die nächste Veranstaltung im Literaturhaus Wyborada. Zu Gast ist die Liechtensteiner Autorin Anna Ospelt mit ihrem Buch «Wurzelstudien».

Am 12. November führt Anya Schutzbach im St. Galler Kinok anlässlich der Premiere von «W. – Was von der Lüge bleibt», einem Dokumentarfilm über den Literaturskandal um die Autobiografie Binjamin Wilkormirskis, im Anschluss ein Gespräch mit dem Regisseur Rolando Colla und dem Historiker Stefan Mächler.