LITERATUR «Ich bin ein Optimist wider besseren Wissens», sagt der Vorarlberger Autor Robert Schneider, von dem neue Kurzprosa erschienen ist Nach 15 Jahren Pause hat Robert Schneider («Schlafes Bruder») ein «Buch ohne Bedeutung» geschrieben, in heiter-buntem Tonfall. Keinen Roman, sondern 101 Kurzgeschichten. Warum er gar nicht unbedingt ein Buch schreiben muss und er gerne in einem kleinen Dorf bei Götzis lebt, erzählt er im Gespräch. Martin Preisser Jetzt kommentieren 05.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Schlafes Bruder» ist sein berühmter Erstling. Jetzt wartet Robert Schneider mit kurzen Fabeln und überraschenden Mini-Märchen auf. Bilder: Ralph Ribi

«Blättert darin oder auch nicht.» Mit diesen Worten widmet Robert Schneider sein neues Buch seinen drei Söhnen, 9, 12 und 13 Jahre alt. Seit seinem letzten Buch «Die Offenbarung» (2007) ist der Autor auch in die Rolle des Hausmanns geschlüpft. Gerne und sein Leben befruchtend, wie er sagt. Jetzt also nach langer Pause ein neues Buch, seit die Kinder selbstständiger geworden sind. «Buch ohne Bedeutung» heisst es. Der Titel deutet an, dass Schneider hier nicht das Monumentale will, sondern eher die Rückbesinnung auf das (scheinbar) Nebensächliche. 101 Geschichten sind es geworden, jede 2800 Zeichen lang. Robert Schneider witzelt:

«Ich finde, diese Zahl mit ihren runden Formen hat etwas Erotisches.»

Kurztexte mit überraschenden Pointen

101 Geschichten, die man sich gerne wie in «1001 Nacht» auch mit Genuss vorlesen lassen kann: Sie sind von heiter-buntem, leichtem Tonfall. Das an Fabeln Erinnernde, das Märchenhafte dominiert. Auch Skurriles, Zeitkritisches oder Philosophisches bringt Robert Schneider mit leichter Feder in kurzer Prosa auf den Punkt, oft mit überraschenden Pointen, die sprachlich lustvoll auch mal kleine Haken schlagen. Manche dieser Geschichten könnten zu Romanen ausgebaut werden, überzeugen aber eben gerade durch die gekonnte Komprimierung.

Trailer des Tanzstücks «Schlafes Bruder» am Theater St.Gallen 2018. Quelle: Youtube

Noch immer verbindet man mit Robert Schneider seinen Welterfolg «Schlafes Bruder», erschienen vor 30 Jahren und vor vier Jahren von der damaligen Tanzchefin Beate Vollack auf die Bühne des Theaters St.Gallen gebracht. Aufgeräumt wirkt der Autor, der im vorarlbergischen Bauerndorf Meschach oberhalb von Götzis lebt. Ohne den Druck, schreiben zu müssen. Er sagt:

«Es gab die letzten Jahre keine Notwendigkeit, zu schreiben. Ich schreibe, wenn ich innerlich muss, wenn ein Stoff wirklich reif ist.»

Seine 101 Geschichten sind nicht etwa über die Jahre entstanden, sondern recht rasch während der beiden Coronajahre. Die ganz verschiedenen Tonarten der Kurzstorys zeigen einen Autor, der nach wie vor sprachlich sehr vieles ausdrücken kann, oft auch in legendenhaftem, lyrischem Stil. «Wenn ich schreibe, ist es wie ein Sog. Wenn ich Klarheit über den Inhalt habe, bringe ich ihn blitzschnell aufs Papier.»

«Von mir muss nichts bleiben», sagt der Autor Robert Schneider. Bilder: Ralph Ribi

«Ich muss kein Buch schreiben», sagt Schneider, der letztes Jahr 60 geworden ist. «Und von mir muss auch nichts bleiben.» Dieses Unverkrampfte und Entspannte zieht sich auch durch das «Buch ohne Bedeutung». Da können sich zwei Bankomaten unterhalten, oder ein Ring in Weissgold redet mit einem in Gelbgold, oder ein rechter mit einem linken Schuh. Und schon sind auf kleinstem Raum Finanzkrise, Ehekrise oder das Rechts-Links-Schablonen-Denken thematisiert. Schneider taucht in vergangene Kulturen ein, nimmt aber auch die österreichische oder die Weltpolitik aufs Korn. Nie moralisierend oder mit erhobenem Zeigefinger, sondern oft mit einer Prise Humor und letztlich mit viel Liebe für das Leben, seine Schönheiten wie auch seine Widrigkeiten.

«Mein Dorf gibt mir Geborgenheit»

«Als junger Mann, da die Zeit noch vor mir lag, fehlte sie mir. Nie wurde ich richtig fertig. Nie fing ich richtig an. Heute habe ich sie im Überfluss. Ich muss nicht mehr anfangen und auch nicht mehr fertig werden», heisst es in einer Geschichte. Und immer wieder spürt man das Naheliegende in diesen ebenso erfundenen wie authentischen Reflexionen. Manchmal taucht in den Geschichten der Mann mit Hut auf, das Alter Ego des Autors. Auch Kindheitserinnerungen scheinen auf, aus Meschach, wohin Schneider zweijährig als Adoptivkind kam und wo er bis heute geblieben ist. Aufgewachsen in einer guten Familie, hat er seine leiblichen Eltern nie gesucht. Man merkt ihm die Liebe zum Kleinräumigen an:

«Meschach gibt mir Geborgenheit. Ich war nie ein Verfechter des Globalen und empfinde es daher als echte Qualität, an einem Ort bleiben zu dürfen.»

Robert Schneiders neues Buch ist im deutschen Wallstein Verlag erschienen.

Mit «Buch ohne Bedeutung» ist Robert Schneider ein so tiefgründig-dichtes wie leichtfüssiges und flüssig-erheiternd zu lesendes Buch gelungen. Ein Buch eines Optimisten, der er wider besseres Wissen sei. «Ich stand auf, kletterte hinauf auf die stortzigen Wiesen und beschloss, die Welt noch einmal zu entwerfen, wider besseres Wissen, wider die Resignation.» Dieser Satz in der Geschichte «Heimweh daheim» ist vielleicht der Schlüssel zu dieser Empfindung des Leichten, des schmunzeln Machenden auch, die man beim Lesen hat. «Blättert darin», mag man die Widmung des Buches unbedingt abkürzen.

Robert Schneider: Buch ohne Bedeutung. Wallstein Verlag, 212 S., Fr. 36.90

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen