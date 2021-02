Literatur «Glaubst du deine Vagina erhebt dich über die Relevanzkriterien von Wikipedia?» Warum der Eintrag der Thurgauer Autorin Tabea Steiner im Online-Lexikon gelöscht wurde Am historischen Tag des 50-Jahr-Jubiläums des Frauenstimmrechts wurde der Lexikon-Artikel über Tabea Steiner gelöscht – mit der Begründung «fehlende enzyklopädische Relevanz». Dies löste rege Diskussionen auf Twitter aus. Mittlerweile ist der Beitrag wieder online. Die Autorin wurde 2019 mit ihrem Debütroman für den Schweizer Buchpreis nominiert.

Emil Keller 08.02.2021, 18.50 Uhr

Die Thurgauer Autorin Tabea Steiner.

Bild: Gaetan Bally/Key (Zürich, 23. Oktober 2019)

Am 7. Februar feierte die Schweiz 50 Jahre Frauenstimmrecht. Ein grosser Schritt in Sachen Geschlechtergleichstellung, doch noch lange nicht das Ende. Selbst in der fortschrittlichen Schweiz kämpfen Frauen heute noch um eine gerechte Anerkennung ihrer Leistungen. So zum Beispiel auch auf der Internetenzyklopädie Wikipedia. Von den rund 800'000 deutschen Biografien, die im Online-Nachschlagewerk zu finden sind, handeln nur 16 Prozent von Frauen.

Das Problem besteht nicht nur darin, dass weniger über Frauen geschrieben wird, sondern dass viele der Einträge wieder gelöscht werden. So auch der Lexikonartikel über die Thurgauer Autorin Tabea Steiner. Das Erstlingswerk «Balg» der in Altishausen aufgewachsenen Germanistin wurde 2019 prompt für den Schweizer Buchpreis nominiert. Am 7. Februar 2021 wurde ihr Wikipediaeintrag jedoch gelöscht. Denn nach den Relevanzkriterien des Nachschlagewerks muss man mindestens zwei Bücher in einem Verlag veröffentlicht oder immerhin einen Literaturpreis gewonnen haben, um sich einen Platz auf der Website zu verdienen. Das Urteil des Wikipedia-Prüfers: «fehlende enzyklopädische Relevanz».

Auf das plötzliche Fehlen ihres Eintrages aufmerksam gemacht wurde Tabea Steiner von einer Schulklasse, welches ihr Buch derzeit liest. Weniger das Löschen an sich, sondern vielmehr der Zeitpunkt rief bei ihr Erstaunen hervor:

«Ich fand es befremdlich, dass an einem historischen Tag wie dem 50-Jahr-Jubiläum des Frauenstimmrechts mein Eintrag von einem einzelnen Mann gelöscht wurde.»

Ihren Unmut tat sie auf Twitter kund und die Diskussion, welche sich online entspann, verfestigte nur ihren Eindruck, dass etwas grundlegend am System nicht stimmt. «Glaubst du deine Vagina erhebt dich über die Relevanzkriterien von Wikipedia?», war eine der Reaktionen, die sie lesen musste. Andere machten sachlich darauf aufmerksam, dass ihr Eintrag bereits einmal gelöscht und nun als sogenannter «Wiedergängerin» erneut auf der Seite aufgetaucht war. «Es geht mir eigentlich gar nicht um meinen eigenen Wikipediaeintrag. Es gibt Millionen Bücher, die relevanter sind. Der Fall zeigt jedoch deutlich, welche patriarchalischen Muster immer noch fest in unserer Gesellschaft verankert sind», so Steiner. Die Regeln würden von Männern aufgestellt und von Männern zu ihren Gunsten ausgelegt – auch im Internet.

Nach Diskussionen ist der Eintrag wieder online

Der Thurgauer Kantonsbibliothekar Bernhard Bertelmann. Bild: Andrea Stalder

Der Thurgauer Kantonsbibliothekar Bernhard Bertelmann zeigt jedenfalls kein Verständnis für die Löschung: «Balg war eines der besten Schweizer Bücher 2019!» Auch er beobachtet ein Strukturproblem im Internet, welches schlussendlich ein falsches Abbild der Gesellschaft liefert. Gleichzeitig sieht er die nun entflammte Diskussion als Chance, etwas am Zustand zu ändern. Denn bei Wikipedia kann sich jeder einbringen und über Beiträge mitdiskutieren. Denn nicht nur fehlen viele Einträge zu Frauen, lediglich neun Prozent aller Beitragsverfasserinnen auf der Wikipedia sind weiblich. Dieser Umstand ist schon seit Längerem bekannt und sogenannte «Edit-a-tons» versuchen dieses Ungleichgewicht zu beheben. An diesen Aktionstagen werden gemeinsam fehlende Einträge von relevanten weiblichen Persönlichkeiten erstellt und gleichzeitig die Mitarbeit an Wikipedia vorgestellt. Die Thurgauer Kantonsbibliothek überlegt sich, im Herbst einen solchen Anlass durchzuführen.

Immerhin: Der Eintrag von Tabea Steiner ist nach einer Diskussion unter den Wikipedia-Nutzerinnen und -Nutzern nun wieder online. Ihre gewonnenen Fördergelder sowie ihr Engagement als Literaturvermittlerin haben die Wissenshüterinnen und -hüter vorerst überzeugt. Und dafür, dass das auch so bleibt, sorgt die Schriftstellerin nun mit einem neuen Buch selbst. Steiner verrät zufrieden:

«Wenn alles gut läuft, ist mein neuer Roman im Sommer fertig.»