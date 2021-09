Literatur Fabulieren, Lesen, Lästigsein: Der St. Galler Autor Christoph Keller legt Rechenschaft ab über sein Werk Unermüdlich schreibt Christoph Keller Briefe für eine inklusive und barrierefreie Gesellschaft, vor allem aber ist er ein fabulierfreudiger und stilbewusster Schriftsteller. Davon zeugen seine St. Galler Poetikvorlesungen, die jetzt als Buch vorliegen – in der Kellerbühne wird er unter anderem daraus lesen. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 07.09.2021, 05.00 Uhr

Christoph Keller mit seinem Hund Stanley vor der Kellerbühne St. Gallen: Hier wird er am 13. September aus seinen drei neuesten Büchern lesen. Bild: Ralph Ribi

In der St. Galler Innenstadt kennt er jeden zu hohen Bordstein, jede zu enge Tür und jeden Lift, an dem andere gedankenlos vorbeischlendern. Hier wählt Christoph Keller die bewährten Routen. Am Schreibtisch allerdings, als Schriftsteller und Aktivist für eine inklusive, barrierefreie Gesellschaft, berollt er gern neue Wege, ohne Scheu und ohne sein Tun permanent zweifelnd zu hinterfragen. Zuletzt hat er «Splitter aus dem Leben in der Exlusion» veröffentlicht; der provokante Buchtitel «Jeder Krüppel ein Superheld» sagt viel aus über den Autor Christoph Keller.

Gespräche mag er; dafür kurvt Keller bereitwillig durchs Klosterviertel und nimmt sich Zeit. Als Steilvorlage für den Meinungsaustausch hat er in den vergangenen zwölf Monaten Briefe an Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft geschrieben und in einer Onlinekolumne dieser Zeitung veröffentlicht: kritische Einwürfe, die er zu seinen «lästigen Texten» zählen würde. Immerhin ergaben sich daraus mehrere gute Begegnungen; er hat etwas ins Rollen gebracht. Keller sagt:

«Ich bin wohl zu wenig schöngeistig, um nur Bücher ohne politische Stossrichtung zu schreiben.»

Von Klaus Schwab wurde er zum nächsten WEF eingeladen; im Mai war Christoph Keller Gast im SRF Literaturclub, am 6. September zeigt SRF 1 die Sendung «Club» zum Thema «Menschen mit Behinderung – mittendrin oder am Rand?» Die Frage, so gestellt, sei schnell beantwortet, sagt Keller. Im Studio sass er trotzdem. Wenn er am 13. September in der St. Galler Kellerbühne liest, wird es ebenfalls um Exklusion und Hürden gehen. Aber auch darum, was das Lesen von Büchern mit dem Lesen der Welt und mit dem Schreiben von Büchern zu tun hat.

Eintauchen in mehr als drei Jahrzehnte Schriftstellerei

Gerade läuft es für ihn «wie am Schnürchen»: Seit Christoph Keller wieder fest in St. Gallen lebt, sind sechs neue Bücher erschienen – drei davon mit eigenen Texten; drei hat er herausgegeben. Bild: Ralph Ribi

Freudig sagte er im Dezember 2019 zu, als die Universität St. Gallen bei ihm anklopfte und ihn für drei öffentliche Poetikvorlesungen anfragte – Keller hielt sie im letzten Herbst, in der kurzen Zeitspanne der Corona-Lockerungen, als Veranstaltungen zumindest möglich waren. «Zunächst einmal empfand ich die Einladung einfach als Ehre und Auszeichnung», erinnert er sich. «Dann folgten gemischte Gefühle. Es hiess ja, ins eigene Werk einzutauchen, Rechenschaft abzulegen, auch lang Zurückliegendes hervorzuholen.»

Sein erster Roman «Gulp» kam 1988 heraus: Rein biologisch, zellenmässig, sei von dem Jungautor, der ihn geschrieben habe, nichts mehr da, sagt Keller und lacht. Die literarische Substanz aber habe sich zum Glück erhalten. Die Arbeit an den Poetikvorlesungen hat ihm vor Augen geführt, was sein Schreiben prägt, was sich wie ein roter Faden durch mehr als drei Jahrzehnte Schriftstellerei zieht – die Zeit als Pendler zwischen Ostschweiz und New York ebenso wie die vergangenen drei Jahre, seit er nach St. Gallen zurückgekehrt ist.

Keller, der Vielschreiber – und Vielleser

Christoph Keller hat sich beim «Lesenschreiben der Welt» über die Schulter geschaut: Das neue Buch «Solange die Löwen nicht schreiben lernen» versammelt drei Poetikvorlesungen und eine Dankesrede. Bild: Ralph Ribi

Jetzt sind die drei Vorträge, zusammen mit der Dankesrede zum Alemannischen Literaturpreis 2020, in einem schmalen, schön gestalteten Buch im Zürcher Limmat Verlag erschienen – es ist bereits das dritte seit Kellers Rückkehr in die Schweiz. Drei weitere Bücher hat er herausgegeben. Wem der Weg in den Raum für Literatur letztes Jahr zu gefährlich oder beschwerlich war, der erhält nun lesend Einblick ins Handwerk eines fabulierfreudigen Schelms und gesellschaftlich engagierten Autors. Christoph Keller sagt:

«Ich bin ein Vielschreiber, ein dürrenmattscher Drauflosschreiber. Detaillierte Pläne mache ich nicht. Würde ich erst ein Treatment schreiben, so hätte ich anschliessend keine Lust mehr auf die Ausarbeitung.»

Auf die Vorlesungen allerdings hat er sich gründlich vorbereitet - und sein bisheriges Werk einer Methode unterzogen, die sich in den letzten drei Jahrzehnten für ihn als äusserst produktiv erwiesen hat: das «Lesenschreiben». Nur, dass diesmal seine eigenen Bücher auf dem Pult lagen. Was Lesenschreiben ist? Mittexten am weltweiten literarischen Gewebe; «Teil einer stummen, beredten Gemeinschaft zu sein», so formuliert es Keller im Buch:

«Schreiben ist Lesen, Lesen ist Schreiben, am besten tut ein Schriftsteller immer beides gleichzeitig, denn vor allem ist Schreiben Weiterschreiben.»

Als Literat geht es ihm nicht darum, «das wahre Leben wiederzugeben», das sei nicht abbildbar – sich einzubilden, man könne es, sei närrisch: «Das wahre Leben musst du leben.» Und mit unbequemen, «lästigen» Texten noch lebenswerter machen. Möglichst für alle.

Christoph Keller im SRF 1 «Club»: Dienstag, 7. September, 22.25 Uhr. – Lesung aus den drei neuesten Büchern am Montag, 13. September, 20 Uhr, Kellerbühne St. Gallen