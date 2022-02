Ausserrhoder Autorin Ruth Weber veröffentlicht ihren ersten Roman

Literatur Erzählen, was verschwiegen wurde: Die Ausserrhoder Autorin Ruth Weber arbeitet in ihrem ersten Roman die eigene Familiengeschichte auf Am 1. März erscheint «Das Korsett», der erste Roman von Ruth Weber. Darin erzählt die Autorin aus Walzenhausen die Geschichte ihrer Grossmutter, die 106 Jahre alt wurde, aber nie viel von sich und ihrem bewegten Leben preisgab. Claudio Weder Jetzt kommentieren 24.02.2022, 05.00 Uhr

Autorin Ruth Weber beschäftigt sich nicht zum ersten Mal literarisch mit dem Leben ihrer Grossmutter. 2020 hat sie ihr im Band «Lichtsatte Tage» ein Gedicht gewidmet. Bild: Belinda Schmid

Anna will nicht berührt werden. «Sein lassen», raunt sie ihrer Enkelin zu, als diese zärtlich nach ihrer Hand greift. Es ist Lenas letzter Besuch bei ihrer Grossmutter im Altersheim. Wenige Tage später stirbt diese 106-jährig. Mit ihrer Grossmutter verbindet Lena Kinderglück, doch eigentlich weiss sie nicht viel über sie und ihr «vom Krieg zerstörtes Leben». Denn mit Worten tat sich Anna schwer; vieles verschwieg sie. Und so liegt es nun an Lena, die Geschichte ihrer Grossmutter, die auch ihre eigene Geschichte ist, zu rekonstruieren.

Ruth Weber: Das Korsett. Orte Verlag, gebunden, 128 Seiten, Fr. 28.–

Schweigsam sind die Figuren in «Das Korsett», dem ersten Roman von Ruth Weber. Ein Zufall ist es wohl kaum, dass auch die Autorin sich mit Worten zurückhält, sie, die zuvor Gedichte und Kurzgeschichten verfasst hat. Knapp 130 Seiten zählt das dünne Büchlein, das am 1. März beim Ausserrhoder Orte-Verlag erscheint.

Es ist ein Büchlein über die Brüchigkeit familiärer Beziehungen. Den Kontakt zu ihrer Schwester hat Lena abgebrochen, zu oft hatten sie sich gestritten. Auch das Verhältnis zu ihrem Vater – eine stumme und blasse Figur – kränkelt. Er kann gut rechnen und sammelt Briefmarken für den Blindenverein, kümmert sich aber nur wenig um seine Familienangehörigen. Als Kind erkrankt er an Kinderlähmung, muss ein Korsett tragen. Es stützt seinen halbgelähmten Körper, dient ihm aber auch als eine Art zweite Haut, durch die nichts hinein, nichts nach aussen dringt. Unzugänglich bleibt er bis zu seinem Tod: Dass er ihren Besuch nicht wünsche, sagt er zu Lena auf dem Sterbebett. Und dass sie sich nichts zu sagen hätten.

Sehnsucht nach einem richtigen Vater

An schlechten Vätern mangelt es in Webers Roman nicht. So hat nicht nur Lena, sondern auch Anna Sehnsucht nach einem richtigen Vater. Ihren leiblichen kannte sie nicht, ihr Stiefvater hat sich an ihr vergangen. Er fiel im Krieg zu einem Zeitpunkt, als Anna ihre Heimat, das Tirol, bereits verlassen hatte, um in Appenzell als Dienstmagd in einer Metzgersfamilie zu arbeiten.

Ruth Weber in der St.Galler Bibliothek Hauptpost – im Raum für Literatur liest sie am Freitag, 4. März, aus ihrem neuen Buch. Bild: Belinda Schmid

Auch Ruth Weber, aufgewachsen in Oberriet und seit mehr als 20 Jahren in Walzenhausen wohnhaft, hatte kein enges Verhältnis zu ihrem Vater. Die Geschichte, die sie erzählt, ist ihre eigene Familiengeschichte. «Es ist mehr real als erfunden», sagt sie. Die Namen habe sie abgeändert, manches weggelassen, nur wenig hinzugedichtet. Ruth Webers Grossmutter starb 2019 – ebenfalls im Alter von 106 Jahren. Und wie Lena fragte sich die Autorin damals:

«Wie kann ein Mensch so lange leben und dabei mit so wenigen Worten auskommen?»

Weil sie ihre Grossmutter und damit ihre ganze Familie besser verstehen will, beginnt sie zu recherchieren. Sie googelt, liest Zeitungsartikel, wühlt in Archiven, besucht Soldatenfriedhöfe. Die Bruchstücke, die sie findet, reichert sie mit eigenen Gedanken, Gefühlen und Erinnerungen an, fügt die Puzzleteile dann zu einer berührenden Geschichte zusammen. Eine mit wenigen, aber sorgfältig gewählten Worten und vielen Zeitsprüngen erzählte Geschichte, die sich nicht nur um die schweigsame Grossmutter und den gelähmten Vater dreht, sondern auch historische Ereignisse beleuchtet: die beiden Weltkriege sowie die Polio-Epidemie, zu deren Eindämmung Massnahmen erlassen wurden, die den Coronamassnahmen ähneln.

Leseprobe Alles an Anna war unauffällig, war zurückhaltend und ohne den Anspruch, etwas Besonderes zu sein. Sie ging mit Dingen und Gefühlen sparsam um. Die Kleider, die sie trug, als ich ein Kind war, trug sie auch noch im Altersheim. Die wenigen Kostbarkeiten, die sie im Stubenbuffet aufbewahrte und die sie uns jeweils an Weihnachten zeigte, befanden sich nach ihrem Tod noch immer in der Originalverpackung. Grosszügig war Anna einzig mit dem Kirsch, den sie dem täglichen Nachmittagskaffee zufügte. Um das heisse Getränk abzukühlen, wie sie sagte. Aussergewöhnlich alt geworden, verbrachte sie die letzten Jahre in einem oberhalb des Dorfs Trogen gelegenen Altersheim. Die Grossmutter hat gern gegessen, was ihrer zierlichen Figur nicht anzusehen war. Ihr schmeckte alles, und auf die Frage, ob es ihr im Altersheim gefalle, antwortete sie, dass das Essen gut sei. Es sei gut und genug und dazu bekomme sie jeden Tag ein Glas Wein. Sie schien verwundert darüber, dass täglich in ausreichenden Mengen gekocht wurde. Die Nahrungsknappheit, die sie in ihrer Kindheit erlebt hatte, schien sie geprägt zu haben. Und nach den Jahren, die sie nach Grossvaters Tod alleine gelebt hatte, und sich von gebratenen Kartoffeln, Nudeln und Gurken ernährt hatte, schätzte sie das abwechslungsreiche Essen. Sie war zufrieden, mit dem Essen und dem täglichen Glas Wein, damit, dass alle nett seien, wie sie sagte. Dabei strich sie mit ihren Händen über die Tischkante, die linke Hand hielt den Tisch, die rechte strich unentwegt. Man hätte ihr sagen mögen, dass sie damit aufhören solle, dass das schabende Geräusch Gänsehaut erzeugte. Doch hat es niemand gesagt. Vielleicht, weil die Bewegung mehr war als blosse körperliche Regung. Ich stellte mir vor, dass es die Hand einer Mutter wäre, die ihrem Kind liebevoll über den Kopf streichen würde. Keiner wusste mit Sicherheit zu sagen, ob sie noch wahrnehmen konnte, was um sie herum geschah. Oder ob sie sich zurückgezogen hatte, Jahre zurück vielleicht, in eine Welt, von der sie uns nie erzählt hatte. [...] Aus: Ruth Weber, «Das Korsett», S. 11–12.

Geschwister, von denen niemand etwas wusste

Mit ihrer Grossmutter setzt sich Ruth Weber nicht zum ersten Mal literarisch auseinander. Sie tat dies auch in ihrem 2020 erschienenen Gedichtband «Lichtsatte Tage», herausgegeben von Pro Lyrica, sowie in der Kurzgeschichte «Wurzeln», mit der sie 2018 den Publikumspreis beim «Literaturland»-Schreibwettbewerb des Ausserrhoder Amts für Kultur gewonnen hatte. Die Romanform ist aber Neuland für sie: «Ich hatte das Bedürfnis, auch einmal etwas Längeres zu schreiben», erzählt die im Gesundheitswesen tätige Mutter von zwei Kindern.

Der grösste Teil des Romans entstand im Frühling 2021 während eines Stipendienaufenthalts in Meran. «Eine tolle Erfahrung», erzählt die 50-Jährige.

«Ich konnte mich während zweier Wochen voll und ganz auf meine Geschichte konzentrieren, ja, ich träumte nachts sogar manchmal von meinen Figuren.»

Die Erinnerungsarbeit ist nun aber abgeschlossen. «Für mich ist es gut so», sagt Ruth Weber. Was ihre Familie jahrelang verschwiegen hatte, ist gesagt. Manches davon hat die Autorin tief berührt: dass ihre Grossmutter zwei Brüder im Krieg verloren hatte. Dass sie noch eine Schwester hatte, von der sie aber nie erzählte. Warum sie das nie tat, kann Ruth Weber heute etwas besser verstehen.

Buchvorstellung am Freitag, 4. März, 19 Uhr, Raum für Literatur St.Gallen (St.-Leonhard-Str. 40). Mehr Infos unter: ruthweber.ch

