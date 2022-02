Florian Vetsch bringt ein Stück von Paul Bowles erstmals heraus

Literatur Eine späte Erstausgabe von brisanter Aktualität: Der St.Galler Autor Florian Vetsch übersetzt Paul Bowles’ Stück «The Garden» Das einzige Theaterstück des amerikanischen Schriftstellers Paul Bowles, geschrieben 1967, erscheint erstmals in Buchform. Es ist angesichts der Diskussion um religiösen Fundamentalismus aktueller denn je. Herausgegeben und ins Deutsche übersetzt hat es der St.Galler Autor, Übersetzer und Kantonsschullehrer Florian Vetsch. Am Donnerstag ist die Buchvernissage im Botanischen Garten. Urs Bader Jetzt kommentieren 22.02.2022, 05.00 Uhr

Florian Vetsch hat sich lange mit dem Werk des amerikanischen Schriftstellers Paul Bowles befasst – und ihn mehrfach in Tanger besucht. Bild: Ralph Ribi

«Dieses Buch erzählt, dokumentiert und reflektiert die Entstehung von Paul Bowles’ Bühnenstück <The Garden> sowie die Geschichte seiner Uraufführung am 28. und 29. April 1967 im Palais du Marshan, Tanger, Marokko, wo der Exilamerikaner (*1910 in Long Island, NY) seit 1947 lebte.» Was Florian Vetsch, der bei dieser Buchproduktion als Übersetzer, Autor und Herausgeber wirkte, in seinem Vorwort so nüchtern ankündigt, ist ein grossartiges editorisches und verlegerisches Projekt mit brisanter Aktualität. Das einzige Bühnenstück dieses bedeutenden amerikanischen Autors wird hier erstmals publiziert, zweisprachig – und feiert in dieser Form nun in St.Gallen mit einer Buchvernissage gewissermassen seine Uraufführung.

Wie kam es dazu? Florian Vetsch, der in Zürich Germanistik und Philosophie studiert und über Martin Heidegger promoviert hatte, begegnete Bowles zu Beginn der 1990er-Jahre zunächst über die Bertolucci-Verfilmung von dessen wichtigstem Roman «The Sheltering Sky» («Himmel über der Wüste») und über die Biografie von Robert Briatte. «Ich war fasziniert von diesem Autor und stellte fest, dass viele seiner Gedichte noch nicht ins Deutsche übersetzt worden waren», sagt der unterdessen 61-Jährige. Ihn lockte damals auch die «andere Sprachwelt», «die Interkulturalität», wie er sagt. «Und die Poesie hatte ich immer schon gerngehabt.»

«Ich verspürte einen gewissen Druck»

Vetsch begann, Gedichte von Bowles zu übersetzen. Da sich Fragen einstellten, schrieb er im Frühling 1993 einen Brief an den Autor, der ihn nach Tanger einlud.

«Ich traf einen sehr zugänglichen Mann; rasch stellte sich ein Vertrauensverhältnis ein.»

Das war der Beginn einer freundschaftlichen Zusammenarbeit, die bis zum Tod Bowles’ 1999 dauerte. 1995, während eines der vielen Besuche von Vetsch in Tanger, fragte er Bowles, ob es denn noch Texte von ihm gebe, die nicht ins Deutsche übertragen worden seien. Da wies er ihn auf das Stück «The Garden» hin.

Das Cover der zweisprachigen Ausgabe von Florian Vetsch, Zürich 2022. Bild: Bilgerverlag

Schon bald erhielt Florian Vetsch aus Tanger ein Konvolut mit dem Originalmanuskript des Stücks, mit Briefen zur Entstehung, Bühnenskizzen, Rezensionen, Fotos. «Spannendes Material», wie er sagt, das auch Eingang fand in das nun vorliegende, von Dario Benassa sehr sorgfältig gestaltete Buch. «Ich habe dessen Aufbau mit Bowles noch besprochen, wir waren bereits sehr weit.»

Dann starb Paul Bowles, und Vetsch legte das Projekt beiseite – bis er es vor kurzem wieder aufgriff. «Mir wurde sofort klar, dass es aktueller denn je ist.» Er habe auch einen gewissen Druck verspürt, das Werk zu Ende zu führen.

«Ich hatte Bowles ja versprochen, mich darum zu kümmern.»

Das Stück «The Garden» basiert auf einer Short Story von Bowles mit gleichem Titel. Der Plot handelt von einem Mann, der am Rand einer Oase der Wüste einen Garten abringt. Zufrieden bewundert er immer wieder dessen Schönheit. Das bringt allmählich seine Frau gegen ihn auf und später, nach einem dramatischen Geschehen, auch die islamische Dorfgemeinschaft, weil der Mann ob der Gartenpflege auch seine Glaubenspflichten vernachlässigt. Fanatische Gewalt bricht sich Bahn ...

Das Stück lässt sich vielseitig deuten

Florian Vetsch beschreibt die Geschichte in einem Essay als «Denkkristall», weil sie sich vielseitig deuten lasse. «Bowles liess sich da nicht festlegen. Er wollte einfach eine gute Geschichte schreiben, in der jedes Wort sitzt», erklärt er. Man kann sie heute jedoch nicht lesen, ohne zuerst an islamischen Fundamentalismus zu denken. Doch sie regt auch an zur Reflexion über den Gärtner als Künstler, über den Garten als Ort von Weltflucht oder als bedrohtes Paradies.

Jedenfalls eröffnet die Dokumentation – sie enthält auch ein Interview von Florian Vetsch mit Paul Bowles über das Stück, ein grosses Personenregister und ein Glossar – faszinierende Einblicke in Welt und Werk des amerikanischen Schriftstellers, aber auch in das Leben im kosmopolitischen Tanger jener Jahre.

Florian Vetsch: The Garden / Der Garten, Bilgerverlag, Zürich 2022. 184 S., Fr. 49.–. Buchvernissage: Szenische Lesung mit Florian Vetsch, Christoph Keller u. a. im Grünen Pavillon im Botanischen Garten St.Gallen, Donnerstag, 24. Februar, 19 Uhr.

