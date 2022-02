Literatur Ein Mann möchte Sklave sein: Der Egnacher Schriftsteller Christian Uetz stellt seinen neuen Roman zusammen mit einem Musiker vor Christian Uetz ist bekannt dafür, dass er nicht einfach aus seinen Büchern liest, sondern sie mit Musik inszeniert und dazu improvisiert. Seinen neuen Roman «Das nackte Wort» stellt er in Auftritten in Gottlieben, Kreuzlingen und St.Gallen vor. Darin geht es um einen Protagonisten, dessen ureigenstes Element das Erotische ist. Rolf App Jetzt kommentieren 23.02.2022, 17.26 Uhr

Autor Christian Uetz ist in Egnach aufgewachsen und wohnt heute in Kreuzlingen. Bild: Christian Beutler / Key

Unser Telefonat haben wir auf den Morgen verschoben. In Göttingen, wo er mit seiner Familie wohnt, muss Christian Uetz am Nachmittag seine beiden Söhne, die fünf und acht Jahre alt sind, zum Schwimmunterricht begleiten. Innerlich aber macht er sich schon bereit auf jenes dreifache Schwimmen in Worten und Tönen, das er zusammen mit dem Musiker Adrian Emanuel Egli in der alten Heimat absolvieren wird: in Gottlieben, Kreuzlingen und St.Gallen. Am ersten Abend noch ganz konventionell, mit Text und Musik, die sich abwechseln, bei den weiteren Auftritten nach einem Tag Probe dann stärker mit gemeinsamer Improvisation, erzählt der 58-jährige Thurgauer, der mit Lyrik und mittlerweile auch vier Romanen hervorgetreten ist.