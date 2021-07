Der Frauenfelder Waldgut Verlag ist Geschichte

Literatur Ein Idealist löst seinen Verlag auf: Beat Brechbühls Waldgut Verlag in Frauenfeld ist Geschichte Der Frauenfelder Verleger und Autor Beat Brechbühl hat sich lange um Genres gekümmert, um die sich die grossen Verlage foutierten: Lyrik, Essays, Ethnologie, besondere Weltliteratur. Jetzt hat er seinen Waldgut Verlag liquidiert, die Publikationen verschwinden aus den Buchläden.

Dieter Langhart 24.07.2021, 05.00 Uhr

«Ich leide wie eine Grabensau, dass alles zu Ende sein soll», sagt Beat Brechbühl.

Vierzig Jahre sind eine lange Zeit. So lange hat Beat Brechbühl sein Ding durchgezogen. Dieses Ding umfasste zweierlei: die Schwarze Kunst und die Kunst, besondere Literatur auszumachen und sie herauszugeben im Frauenfelder Waldgut Verlag und im Atelier Bodoni. Viel Anerkennung, wenig Umsatz – und nun ist der Verlag Geschichte.

Einige hundert Buchtitel und rund 170 Bodoni Blätter haben seit 1980 das Atelier im Kellergeschoss des Eisenwerks verlassen, jetzt sind die Räume verlassen, ausgeräumt. Waldgut hat sich ausgeträumt. Die Handpressen und Setzkästen mit den Bleilettern hat das Typorama in Bischofszell gerettet, Autorinnen und Autoren konnten die Lagerbestände ihrer Bücher heimnehmen.

Das Atelier im Eisenwerk ist geräumt

Beat Brechbühl sieht man bisweilen beim Mittagessen in der Eisenbeiz, zehn Gehminuten von seiner Wohnung entfernt, an deren Türe innen ein Zettel klebt: «Herd ausgeschaltet?» Er ist müde geworden, seine Passion hat sich verloren, doch erzählen kann er wie früher: ausufernd, nicht enden wollend, in der Vergangenheit verhaftet.

«Es ist alles anders», sagt er. «Ich musste auf Ende Juni mein Atelier künden», sagt er. Er spricht von Menschen im Eisenwerk, die ihm helfen wollen, vor allem der Bodoni Club, der bei der Räumung und den Transportkosten half. «Was mache ich jetzt nach vierzig Jahren Waldgut? Ich will nicht vereinsamen und weiter verblöden.»

Lyrik und Essays abseits der grossen Verlage

Wichtigste Stütze ist ihm Margot Amann in München, seine Lebensgefährtin seit bald vierzig Jahren. Oft höre er, jetzt könne er doch wieder schreiben. «Ich versuche es. Im neuen Raum, den ich im Eisenwerk erhalten habe.» Vor zwei Jahren erschien sein letzter Gedichtband, «Flügel der Sehnsucht».

Die Spitex kommt morgens um sieben, am 28. Juli wird Brechbühl 82. Er schätze Hilfe, solange sie ihn nicht entmündige. «Nehmt mir nicht auch meine Sprache weg», sagt er. Und: «Ich leide wie eine Grabensau, dass alles zu Ende sein soll.» Beat Brechbühl hat sich um Genres gekümmert, um die sich die grossen Verlage foutierten: Lyrik, Essays, Ethnologie, besondere Weltliteratur.

Hat er denn nie nach einem Nachfolger gesucht? Doch, seit Jahren schon, sagt er. Einige kamen für ein paar Monate schnuppern, doch einer von ihnen, ein Autor, sagt, was auch andere bestätigen:

«Beat wollte nicht wirklich einen Nachfolger. Er wollte einfach seine Bücher machen – der Vertrieb und der Verkauf waren ihm weniger wichtig.»

Ein Patron alter Schule also, der niemanden neben sich erträgt und manche vergrault, auch langjährige Mitarbeiterinnen. Ein Nostalgiker, der den vergangenen Zeiten nachhängt. Ein Idealist, der sagt, «ich wollte auf meine Art für eine positive Gesellschaft arbeiten», der es aber nicht genügend geschafft hat, sein Verlagsprogramm als einzigartig zu vermarkten und somit mehr zu verdienen. Ein sturer Grind, der sagt: «Was hinter einem Verlag steht, lässt sich nicht auswechseln.» Ein schon länger Verbitterter auch, der manchmal Tatsachen verdreht oder gar Falsches behauptet.

Die Bücher verschwinden aus den Regalen

Der Verlag stand zum Verkauf, Brechbühl spricht von «einigen Interessenten», doch keiner habe angebissen. Dann wurde Waldgut liquidiert. Das Staatsarchiv erwarb sein Verlagsarchiv für 20'000 Franken und gliedert es ins Thurgauische Literaturarchiv ein; ebenso Brechbühls Vorlass für 10'000 Franken.

Doch was ist mit den Autorinnen und Autoren? Die Rechte an ihren Texten gehen nach der Schliessung des Verlags an sie zurück. Doch was weit gravierender ist: Alle Waldgut-Publikationen verschwinden aus den Buchläden, denn sie können nicht mehr über eine offizielle Auslieferung nachbestellt werden.

Was aber nicht verschwindet, ist ein Anlass, über dem einst der Name Brechbühl prangte, der aber seit bald zehn Jahren von Esther Menzi geleitet und mit dem Förderverein Bodoni Club organisiert wird: die Buch- und Druckkunstmesse Frauenfeld, eine fantastische Biennale im Eisenwerk mit Erzeugnissen der Schwarzen Kunst. Und gut ist auch, dass es Saatgut und Caracol gibt, zwei neue Thurgauer Verlage mit frischen Ideen.