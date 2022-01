Literatur Ein Glückskind mit Talent zum Unglück: Monika Helfers neuer Roman «Löwenherz» über ihren jüngeren Bruder Richard Die Vorarlberger Autorin Monika Helfer schreibt weiter am sagenhaften Roman ihrer Familie. «Löwenherz», so nannte der Vater seinen Jüngsten, Lieblingssohn Richard. Es wird für ihn nicht gut ausgehen, im Leben wie im Buch. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 25.01.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Vorarlberger Autorin Monika Helfer zu Hause in Hohenems: Jedes Bild, jedes Ding erzählt dort eine Geschichte, die einen Roman wert wäre - oder zumindest einen Nebensatz. Bild: Ralph Ribi

Die Bagage lässt Monika Helfer nicht los. Das war vorauszusehen, schon als sie die Geschichte ihrer Grossmutter Maria niederschrieb. Nicht als Chronik einer ärmlichen, aus der Dorfgemeinschaft ausgegrenzten Familie, eben der «Bagage», sondern inneren Stimmen und Erinnerungen folgend, im Beisein und unter Mitsprache vieler anderer: der Tanten und Onkel beispielsweise. «Die Bagage» wurde im Frühjahr 2020 ein Überraschungserfolg, ein Jahr später folgte mit «Vati» ein weiterer Bestseller, der es auch auf die Shortlist zum Deutschen Buchpreis schaffte.

Jetzt also «Löwenherz»: Gemeint ist Richard, der jüngere Bruder der Autorin. Zur Welt kam er noch in den Jahren auf der Tschengla, einem Hügel des Bregenzerwaldes, 1250 Meter über dem Meer: Dort leitete der Vater ein Ferien- und Erholungsheim für Kriegsversehrte. Ein Paradies, aus dem die Familie vertrieben wird, nachdem die Mutter schwer erkrankt und an Krebs stirbt, der Vater diesen Verlust nicht verwinden kann. Von seinem Rückzug in die Welt der Bücher erzählte «Vati».

Ein Lebenskünstler und «Mann ohne Antrieb»

Sein Lieblingssohn Richard ähnelt ihm in der Gleichgültigkeit, mit der er dem Leben begegnet; er ist ein Kauz und Eigenbrötler, ein «Mann ohne Antrieb», der sich «die Welt einfach nur anschaut», Schriftsetzer mit Hund und Kind: beide sind ihm mehr oder weniger zugelaufen. Er sei ein Glückskind, das sich selbst sein Unglück schafft - so wird es einmal Monikas Schwester Gretel sagen. Dass er in jungen Jahren sterben sich mit dreissig das Leben nehmen wird, daraus macht der Roman kein Geheimnis.

Richards erster Absturz, als Säugling vom Wickeltisch herab, verläuft noch glimpflich, ohne sichtbare Schrammen und Blessuren. Doch die Erzählerin spürt beim Schreiben noch den vorwurfsvollen Blick der neben ihr stehenden Schwester, als sei das kindliche Malheur gerade erst geschehen. Beide waren vernarrt in die lebende Puppe, die sie bemuttern durften. Die Verbindung zu Richard bleibt eng, besonders die Monikas, denn er schliesst irgendwann Freundschaft mit deren Geliebtem: in den Monaten und Jahren, als ihre Ehe nicht mehr zu retten ist. Was Monika Helfer stets nur lakonisch streift, als gehöre es einfach zum Leben.

Gespräche mit Michael

Dieser Geliebte ist heute noch ihr Mann: der Schriftsteller Michael Köhlmeier. Er spielt in «Löwenherz» keine unwesentliche Rolle. Mit ihm tauscht sie sich während des Schreibens immer wieder lebhaft aus, diese Gespräche über Richard sind wesentlicher Bestandteil des Romans und ein Aspekt der für Monika Helfer so charakteristischen Erzählweise: jener Mischung aus ungemein prägnanten, beinahe biblisch wuchtigen Szenen, sentenzenhaften Behauptungen, die aber oft im nächsten Satz schon vorsichtig hinterfragt und relativiert werden.

Einig sind sich Helfer und Köhlmeier selten, wenn es um Richard geht - so bleibt das schmale Buch bis zum Ende spannend, schwebend, geheimnisvoll wie das Dasein und Verschwinden dieses passiven Lebenskünstlers. Und doch so prall, authentisch, klug und sinnlich. Eine Fortschreibung der Helferschen Suche nach der verlorenen Zeit in Vorarlberg, die ihr noch intensiv auf der Zunge liegt.

Monika Helfer: Löwenherz. Roman. Hanser, 192 Seiten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen