Literatur Dürrenmatt für die Ohren: Zum 100. Geburtstag des Schriftstellers hat die Konstanzerin Judith Zwick drei Gratis-Podcasts entwickelt Die Literaturwissenschafterin erzählt Friedrich Dürrenmatts Leben anhand von drei thematischen Schwerpunkten: Kindheit und Jugend, Humor und Schreiben als Erkenntnisprozess. Neben dem Podcast hat Judith Zwick zwei weitere Literaturvermittlungsprojekte in der Pipeline.

Inka Grabowsky 28.09.2021, 17.10 Uhr

Die Konstanzerin Judith Zwick gehört zum Team der Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld.

Bild: Andrea Stalder

Kaum sind in Konstanz die Werbeplakate für die Wahl zum Deutschen Bundestag abgeräumt, buhlen neue Aufsteller um Beachtung. Das Kulturamt der Stadt macht auf ein Projekt aufmerksam, das Judith Zwick aus dem Team der Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld ausgearbeitet hat. Die in Konstanz lebende Literaturwissenschafterin hat sich in den vergangenen neun Monaten einem grossen Schweizer gewidmet: Friedrich Dürrenmatt wäre Anfang Januar 100 Jahre alt geworden. Das hat sie in drei jeweils rund 20 Minuten dauernden Audio-Features gewürdigt. Jeder kann sie als Podcast im Internet anhören, wenn er dem QR-Code auf den Konstanzer Plakaten folgt oder dem Link auf der Website der Theaterwerkstatt Gleis 5.