Dieser Verlag ist zur Heimat für Ostschweizer Autoren geworden

Die Entdeckungslust der Schnecke: Trotz schwieriger Startbedingungen ist der Thurgauer Verlag Caracol auf gutem Weg

Irène Bourquin und Isabella Looser in ihrem Outdoor-Büro am Verlagsstandort in Warth: Hier treffen sich die beiden Verlagsleiterinnen von Zeit zu Zeit zum persönlichen Austausch.

Bilder: Tobias Garcia

Den Büchertisch haben Irène Bourquin und Isabella Looser im Freien aufgebaut, auf der Terrasse in ihrem «Outdoor-Büro». Dort sassen sie in den letzten Monaten oft und diskutierten über Manuskripte. Darüber, ob eingereichte Texte ins Programm ihres noch jungen Literaturverlags Caracol passen, ob Projekte bereits druckreif sind oder noch weiteren Feinschliff brauchen.

«Wir haben sehr ähnliche Vorstellungen und Qualitätsansprüche», sagt Irène Bourquin. Autorin, Lektorin, Herausgeberin ist sie schon seit Jahrzehnten, nun auch Co-Verlagsleiterin. Mit Isabella Looser, 1989 in Frauenfeld geboren, bildet die 71-Jährige ein gutes Gespann; sie verstehen und ergänzen sich. «Frauen können das eher», davon sind sie fest überzeugt, und man merkt es im Gespräch.

Bücher, die in eine Handtasche passen – aber gehaltvoll sind

Kennengelernt haben sich Isabella Looser und Irène Bourquin als Mitarbeiterinnen des kürzlich liquidierten Waldgut Verlags von Beat Brechbühl. Jetzt wollen sie Caracol ein eigenes, unverwechselbares Profil geben. Klar wiedererkennbar sind ihre Bücher schon äusserlich; es sind eher schmale Paperbacks im überlangen Format. Leicht sollen sie sein, schön anzusehen, in eine Handtasche sollen sie passen.



Irène Bourquin und Isabella Looser posieren in der Natur. Bild: Tobias Garcia

Ein wenig versteckt, zwischen Bäumen, Rasenflächen und spätsommerlichen Stauden, wie ein Schneckenhaus im Gras, liegt das Sekretariat und Buchlager im Thurgauer Dörfchen Warth, unweit der Kartause Ittingen. Wer nicht ortskundig ist, irrt eine Weile suchend umher. Das passt: Schliesslich hat der Verlag das Schneckenhaus zum Markenzeichen erkoren.



«Caracol» ist ein Wort aus dem Spanischen; es bedeutet Häuschenschnecke. Wie sich die beiden Verlagsleiterinnen regelmässig zurückziehen zum Lesen, Schreiben, Lektorieren, braucht gute Literatur zunächst vor allem Ruhe: einen Raum für den Weg nach innen. Aber auch ein Haus, in dem Ideen und Texte ausreifen können, bevor sie ihren Weg in die Welt antreten. Als solches Autorenhaus sieht sich Caracol.



Die Bücher der ersten drei Programme, erschienen ab Herbst 2020, lagern im Keller des Wohnhauses in Warth.

Bild: Tobias Garcia

Beinahe zu ruhig ging es allerdings seit der Verlagsgründung rundherum zu: pandemiebedingt. Knapp vor dem ersten Lockdown Ende Winter 2020 ging Caracol an den Start; gerade noch rechtzeitig sei der Termin beim Notar gewesen, erzählt Irène Bourquin. Die ersten Titel von Erica Engeler, Jochen Kelter, Ruth Erat und Irène Bourquin sowie Reinhard Albers erschienen im Herbst 2020.

Bücher brauchen Lesungen und offene Buchhandlungen

Buchvernissagen und Lesungen waren zu dieser Zeit zwar wieder möglich, doch nur in kleinem und beschränktem Rahmen. So fehlte es an Gelegenheiten, die neuen Bücher bekannt zu machen; auch Buchhändler hielten sich mit Bestellungen zurück:



«Anfangs hatte man ja gehofft, dass es der Literatur zugute kommt, wenn die Leute zu Hause bleiben müssen. Das war nur kurze Zeit so. Bücher brauchen Lesungen und offene Buchhandlungen.»

Von Beginn an war Flexibilität gefragt; immer wieder fielen geplante Veranstaltungen aus oder fanden nur online statt. Die Lektoratsgespräche haben Isabella Looser und Irène Bourquin telefonisch oder online geführt und damit erfreuliche Erfahrungen gemacht. Ihr dezentrales Verlagsbüro funktioniert bestens.



Trotz schwieriger Startbedingungen ist Caracol in der Ostschweiz und darüber hinaus inzwischen gut verankert; zum einen, weil regional bekannte Autorinnen und Autoren hier eine neue Verlagsheimat gefunden haben. Andererseits sind mit Kurt Aebli, Ruth Loosli. Silke Amberg oder János Moser neue Stimmen hinzugekommen; sie konnten mit ungewöhnlichen Geschichten auf sich aufmerksam machen.

Bislang erfolgreichster Titel war Ruth Looslis «Mojas Stimmen» - trotz des anspruchsvollen Themas; es geht um die psychische Erkrankung einer jungen Frau.



Literarische Ernte nach drei Halbjahren auf dem Buchmarkt: Titel von Erica Engeler, Jochen Kelter und weiteren Caracol-Autoren. Bild: Tobias Garcia

Irène Bourquin ist als Autorin bereits mit zwei Büchern im Programm vertreten: Zunächst veröffentlichte sie letzten Herbst gemeinsam mit Ruth Erat einen kleinen, humorvollen Öko-Roman, im Schreib-Ping-Pong entstanden - «Mit erhobenem Paddel», so der Titel.

Nun ist gerade «Windrose» erschienen, ein in kurzen, jeweils in sich geschlossenen Texten erzähltes «Familienmosaik» mit wiederkehrenden, in verschiedenen Situationen beleuchteten Figuren. Entstanden sind die beiden Manuskripte parallel: ein spannender Schreibprozess sei es gewesen.



Bald kommen Gedichte aus dem Nachlass von Fred Kurer

Auch die St.Gallerin Erica Engeler, aufgewachsen in Argentinien, hat schon ihr zweites Buch bei Caracol herausgebracht, «Wie Drachenfliegen am Meer»: Es vereint deutsche und spanischsprachige Gedichte. Neu hinzukommen werden bald Monika Schnyder und Clemens Umbricht; Gedichte aus dem Nachlass des kürzlich verstorbenen Fred Kurer sind in einer zweisprachigen Ausgabe (deutsch-italienisch) geplant.

Ausserdem ein irisches Strandtagebuch von Gabrielle Alioth in Fotos und Texten - auch diese zweisprachig, deutsch und englisch. Projekte, zu denen sich die Caracol-Bücherschnecke neugierig und in aller Ruhe aufgemacht hat.