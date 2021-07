Leo Koch schreibt Kindergeschichten aus der Schachtel

Literatur Das Salz fragt, wo der Pfeffer wächst: Pensionierter Kantonsschullehrer schreibt Geschichten aus der Schachtel, für Kinder bis und ab 135 Zentimeter Im Netz findet man Leo Kochs Texte unter leoschreibt.ch, diesen Monat sind sie als gedruckte Leporellos in der St.Galler Kunst-Telefonkabine ausgestellt – der pensionierte Kantilehrer schreibt originelle Geschichten am Laufmeter. Bettina Kugler 03.07.2021, 05.00 Uhr

Kinderzeichnungen und aufgeschnappte Spielplatzgespräche inspirieren Leo Koch zu seinen Leporello-Geschichten. Früher war er Lehrer an der Kantonsschule. Bild: Tobias Garcia

Zwei unscheinbare braune Kartonschachteln im Postkartenformat, eine mit roter, die andere mit blauer Banderole: Darin verbergen sich Geschichten, die man auffalten kann wie Leporellos, an Wände oder den Türrahmen hängen, in wechselnder Auswahl in der Tasche mitnehmen für unterwegs. Man kann sie vorlesen, selberlesen, weiterspinnen, neu und anders illustrieren – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Vielmehr will Leo Koch, der sie sich in seinem bequemen Liege- und Lesesstuhl, seiner «Denknische» in der mit Büchern reich bestückten Etagenwohnung im St.Galler Lachenquartier ausgedacht hat, damit das Fragen und Erzählen anregen. Einsortiert sind die Leporellos nach Stichworten wie «tierisch» oder «blumig», «alltäglich» oder «nahrhaft».

Es geht ums Wachsen, um Buchstabensalat oder die Frage, woher der Pfeffer kommt – in einem witzigen Dialog zwischen Salz und Pfeffer. Man kann viel lernen, aber auf vergnügliche, sprachlich verspielte, originelle Weise:

«Ich nehme gerne abstrakte Wörter konkret oder achte darauf, wie Kinder die Dinge anschauen. Daraus ergeben sich Geschichten, in denen ich Erfundenes und Wirkliches mische.»

Der Liege- und Lesestuhl ist seine «Denknische»: Hier schreibt Leo Koch die Laufmetergeschichten. Bild: Tobias Garcia

Kreatives Ping-Pong: Aus Zeichnungen werden Geschichten und umgekehrt

Entstanden sind die Texte in einer Art schöpferischem Ping-Pong: als Reaktion auf Kinderzeichnungen und Fotos, aufgeschnappte Bemerkungen und Gespräche. Seit Leo Koch damit begonnen hat, im Laufmeterformat zu denken und erzählen, in kurzen Faltgeschichten für Kinder bis und Kinder ab 135 Zentimeter, läuft es wie geschmiert.

«Ich wäre gern früher so locker gewesen, das musste ich lang üben.»

Geschrieben und veröffentlicht hat er schon vorher: 2010 erschien die Erzählung «Miguel» im Zürcher Verlag Edition 8, dann die Geschichte «Hinterkirch», angesiedelt im Dorf seiner Mutter. Drei Jahrzehnte lang war Koch als Kantonsschullehrer tätig – im Tessin. Er unterrichtete Deutsch als Fremdsprache und stiftete die Schülerinnen und Schüler gern zum Schreiben an.

Das Zitat im Rahmen stammt aus Leo Kochs Erzählung «Hinterkirch». Auch dieses Plakat hat der befreundete Grafiker Hanspeter Schneider gestaltet – wie auch die Leporellos der Laufmetergeschichten. Bild: Tobias Garcia

Ihm selbst jedoch fiel es durchaus schwer: Zu hoch waren die Ansprüche. Kein Wunder, wenn man den Blick über die Buchrücken schweifen lässt in seiner privaten Bibliothek; da stehen die grossen Namen der deutschsprachigen und der Weltliteratur, dicht gedrängt und wohlgeordnet.

Geschichten zum Scrollen, gratis unter leoschreibt.ch

Auf die Idee der Leporellogeschichten kam Leo Koch zusammen mit dem Grafiker Hanspeter Schneider. Vor Kochs Pensionierung haben die beiden gemeinsam Sachbücher und Lernmedien erarbeitet, ebenfalls in aussergewöhnlicher Aufmachung und grafischer Umsetzung.

Schneiders Enkelkinder sind es denn auch, die als «Aniflur» und «Ymér» (man schüttle die Buchstaben) in den Geschichten vorkommen. Sie haben Zeichnungen und Gedanken beigesteuert und tun es nach wie vor: Es geht beständig weiter. Auch online, unter leoschreibt.ch, kann man die Bilder anschauen, die Texte lesen – kostenlos. Statt sie aufzufalten, wird hier gescrollt. Die gedruckte, haptische Version hat ihren Preis, ist aber dafür auch sinnlicher und braucht kein elektronisches Gerät.

Chemie trifft auf Fantasie: Die Laufmetergeschichten sind federleicht und schnell gelesen – geben aber viel Frag- und Denkwürdiges mit auf den Weg.

Bild: Tobias Garcia

Einen Verlag haben Leo Koch und Hanspeter Schneider für die Laufmetergeschichten nicht gesucht. «Das Risiko für eine solche Spielerei ist den meisten zu gross», weiss der Grafiker und investiert lieber selbst, aus reiner Freude am Ergebnis.

«Andere spielen Golf, ich mache gern schöne, gehaltvolle Bücher und Drucksachen.»

Zu besichtigen sind die Leporellos derzeit in der Kunst-Telefonkabine an der Leonhardsbrücke; das Projekt «Kabinenwechsel» öffnet auf kleinem Raum ein Geschichtenmuseum zum Vorbeiflanieren und Abtauchen in Denk- und Fragwürdiges: Etwa darüber, was es heisst, sein Gesicht zu verlieren. Über den Heidenrespekt vor dem Himmel. Oder darüber, was «Inspiration» ist, im Gegensatz zu Schnaufen und Schwitzen. Leo Koch, von Kopf bis Fuss 165 Zentimeter lang, weiss es, zweifellos. Spätestens, seit er Laufmetergeschichten schreibt.



A.14 wissenswert BuchStabensalat Unter Schönschreiben kann man Unterschiedliches verstehen. Etwa, dass jemand schöne Wörter nimmt und mit ihnen schöne Sätze macht. Zum Beispiel: Das Bächlein plätschert lustig vor sich hin, die Vöglein zwitschern und die Tannen rauschen vergnügt. Andere verstehen unter Schönschreiben, dass die Buchstaben frühlich hüpfen, tanzen, spielen und ihren Spass miteinander haben. Wieder andere wollen, dass die Buchstaben in Reih und Glied stehen wie die Bäumchen in der Baumschule oder die Soldaten beim Exerzieren. Und das A muss bei ihnen spitz sein und das B rund und wohlgenährt. Aber schauen wir uns die Buchstaben doch einmal an. Das C ist halt nur eine halbe Sache, wäre besser ein Kreis geworden. Das D ist da schon besser, das ist schön geschwungen und hat keine Lücke, in die Dreck und Staub eindringen kann. Vom E müssen wir gar nicht reden, das ist zwar schön geometrisch, aber es sieht aus wie ein Gartenrechen, und Gartenrechen sind bekanntlich schmutzig. Das F, ja was ist das F, das F ist ein E, das ein Bein verloren hat, und das G, das kann man höchstens zum Sitzen gebrauchen... Aus: Leo schreibt. Serie A. Geschichten für Kinder und Erwachsene bis 135 Zentimeter.

Online unter leoschreibt.ch. Dort kann man die zwei Schachteln auch bestellen. Ausstellung bis Ende Juli in der Telefonkabine an der St. Leonhardsbrücke, Geltenwilenstrasse 2.