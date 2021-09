Literatur Alles Private ist pandemisch: Im neuen Buch der St.Galler Autorin Christine Fischer nimmt eine Tochter Abschied von der Mutter – in Zeiten des Abstandhaltens Ein Mutterbuch begann Christine Fischer Anfang 2020 zu schreiben; dann kam die Coronakrise und mischte sich immer unerbittlicher ein in die intime Geschichte einer Ablösung. «Herz.Kranz.Gefäss» zeichnet beides bildstark nach und geht nah heran: an eine Frau und eine Welt im Ausnahmezustand. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 14.09.2021, 05.00 Uhr

Im ersten Lockdown hatte Christine Fischer viel Zeit zum Schreiben. Wie die Pandemie das äussere und innere Leben und die Beziehungen verändert hat, ist in die Erzählung «Herz.Kranz.Gefäss» eingeflossen.

In ihrem Leseexemplar steckt eine Kinderzeichnung: ein farbenfroher Gabentisch mit Blumen und Geschenkpaket. «Der lieben Mutter» steht in Schnüerlischrift darunter; man sieht die kindliche Mühe in jedem Bogen, in jedem Verbindungsstrich und Buchstaben. Christine Fischer erinnert sich nicht mehr, wann und zu welcher Gelegenheit sie das Bild gemalt, der Mutter überreicht hat – doch es passt haargenau in den schmalen Band ihrer gerade erschienenen Erzählung «Herz.Kranz.Gefäss», aus dem sie am 16. September erstmals lesen wird, im Raum für Literatur in der Hauptpost St.Gallen.



Sie lässt darin eine bald siebzigjährige, wach, sinnlich und aktiv im Leben stehende Frau, Luise, «sogenannte letzte Dinge» festhalten, ihr Verhältnis zur hochbetagten Mutter aufzeichnen. Das jedenfalls nimmt sich Luise vor und weiss: Es wird zugleich ein Text über sie selbst, die Tochter, werden, sprunghaft zwischen Kindheitserinnerungen und Momentaufnahmen des eigenen Reife- und Alterungsprozesses tänzelnd. Keine Abrechnung soll es sein, kein Blick zurück im Zorn, auch keine Verklärung der Beziehung.

Sehnsucht nach körperlicher Nähe, Bedürfnis nach Distanz

«Sie hatte geglaubt, ganz einfach über ihre Mutter schreiben zu können», so beginnt die Tochtergeschichte und nimmt schon im ersten Satz vorsorglich Abstand, meidet die allzu grosse Nähe, die durch die Ich-Form entstehen könnte. «Ohne grössere Hindernisse» will sie Gespräche und erinnernswerte Episoden festhalten, «mit Herz und Verstand». Das Leben freilich, genauer: ein weltumspannendes Geschehen, wird ihr bald Hindernisse in den Weg legen. Die Mutter wird im Pflegeheim eingesperrt sein, in der Isolation der Welt abhandenkommen.



Zunächst ist die tiefgreifende Erschütterung der Pandemie, die Christine Fischer in ihrem Buch mindestens so reflektiert beschreibt wie die veränderten Familienbeziehungen im Lauf der Jahre, nichts weiter als «ein schwaches Grollen im Erdinnern». Doch mit dem Crescendo einer Naturgewalt wird daraus ein Zittern und bald «ein Beben, das die Menschen dazu brachte, sich aneinander festzuhalten, um mit der Angst fertigzuwerden». Aus Luises Mutterbuch wird eine persönlich gefärbte Coronachronik, in der alle Ambivalenzen des globalen Ausnahmezustandes aufscheinen: in Luises Nahbereich ebenso wie im grossen Ganzen. Die Frage, wie wir leben wollen und sterben dürfen, schwingt immer mit.



Der Lockdown intensivierte die Wahrnehmung

Absicht war das nicht; es hat sich so gefügt und die Gewichte beim Schreiben verschoben. Begonnen hat Christine Fischer mit dem Manuskript im Januar 2020, als hierzulande kaum einer ahnte, dass «die Welle des Unheils» so schnell westwärts schwappen und das Leben, das Zusammenleben so stark verändern würde. «Erst dachte ich, nun könne ich nur noch Tagebuch führen», sagt sie. Doch die Erfahrung des Lockdowns intensivierte das Nachdenken über letzte und wesentliche Dinge, intensivierte auch die Wahrnehmung von Empfindungen, Körper- und Seelenzuständen – was ja Thema des Mutterbuches sein sollte. Die Zeit dehnte sich: ein Luxus.



In der Natur findet Christine Fischer starke und sinnliche Bilder – für innere wie äussere Prozesse. Wie ihre Figur Luise ging sie täglich im Wald spazieren und machte schon unterwegs Notizen; vieles davon ist in Luises Betrachtungen eingeflossen.



Christine Fischers Buch hat einen privaten Rahmen, doch sie führt auch Interviews mit Palliativpatienten. «Sterbende sind die tapfersten Menschen überhaupt», sagt sie.

«Wenn wir heute über den ersten Lockdown sprechen, ist das bereits mit Nostalgie befrachtet. Alles war wunderbar einfach, die Menschen waren nett zueinander. Das erscheint uns jetzt schon sehr fern.»

Dass sie die Vergangenheitsform wählt, rückt die Erfahrungen weiter fort, als sie sind, lässt sie schillern zwischen Märchen und Dystopie; dabei weiss jede wache Zeitgenossin nur allzu gut, dass die Autorin hier nichts erfunden hat. «Romanhafter» hatte sie ihr Buch geplant, was nicht bedeutet, dass sie einen grossen erzählerischen Bogen spannen wollte. «In meinem Alter ist das zu anstrengend; man hat nicht mehr diesen langen Atem beim Schreiben», sagt Christine Fischer.

Auswählen, aussparen, dem Leben lauschen

Kommt hinzu, dass ihr das Fragmentierte, die «Flashes» näher am Leben erscheinen. Im Bewusstsein gehen die Dinge durcheinander, redet der Körper dazwischen, sind die Zeitebenen geschichtet, nicht linear. Doch wie Luise hat sie komponiert und arrangiert, vieles bewusst ausgespart. «Ich bin kein Karl-Ove Knausgard», sagt sie lächelnd, «der in seinen früheren Büchern alles ausgebreitet, sich und sein Umfeld völlig entblösst hat.» Das könne durchaus heilsam sein, sei aber auch eine Frage der Lebensjahre, auf die man zurückblicke:



«Als nun schon ältere Frau habe ich vieles verarbeitet und bin damit versöhnt. Es muss nicht mehr alles so bluten.»

Die eigene Mutter lebt noch, anders als im Buch, der Vater ebenso: Er schaffte es, im Alter von 102 Jahren, aus der Coronakrise heraus zurück ins Leben zu finden; die Mutter blieb im inneren Lockdown zurück. Von Sterbenden hört Christine Fischer in Interviews auf der Palliativstation oft sehr bewegende Geschichten, komplexer als Romane. «Fiktives interessiert mich inzwischen immer weniger», sagt sie, «stattdessen eher, was das Leben macht – und wie Menschen davon erzählen, sich dadurch weiterentwickeln, bis zum Ende.» Sie hält kurz inne, lacht. «Gell, jetzt töne ich wie ein Pfarrer!» Ihr Buch predigt nicht: Es liebkost das Leben. Indem es sich nah heranwagt an das Sterbenkönnen.



