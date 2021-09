Lesehunde in der Stadtbibliothek helfen Kindern über Worthürden

Leseförderung Kuscheln und Spielen inbegriffen: Therapiehunde lassen sich von Kindern in der Stadtbibliothek vorlesen Derzeit sind jeden Samstag Vormittag vier ausgebildete Lesehunde-Teams in der St. Galler Stadtbibliothek Katharinen im Einsatz. Als geduldige Zuhörer helfen sie Kindern im Primarschulalter über anfängliche Hürden beim Lesen hinweg. Bettina Kugler 20.09.2021, 05.00 Uhr

Retrieverhündin Akira liest mit: Zwischendurch lässt sie sich kraulen, manchmal schläft sie zufrieden ein. Bilder: Michel Canonica

Neben der kuscheligen Lesenische mit Kissen, Plüschtieren und Hundedecke steht eine Bücherkiste; doch Lukas hat seine Lektüre selbst mitgebracht. Ein Buch, wie gemacht für das Vorlesestündchen mit Retrieverhündin Akira: «Fridolin», den Klassiker über einen kleinen Dackel auf der Suche nach dem verlorenen Halsband. Scheu verschwindet Lukas hinter dem Wandschirm, streichelt Akira und macht es sich gemütlich – so gemütlich wie möglich, wenn es ums Lesen geht. Denn da sind erst einmal seitenweise Buchstaben über Buchstaben, die sich nicht von allein und selbstverständlich zu Wörtern, Sätzen, einer Geschichte fügen.

Entsprechend langsam und leise liest Lukas zu Beginn; Akira verzieht keine Miene. Sie streckt sich wohlig zu Füssen des Sechstklässlers aus und geniesst das Zuhören ebenso wie später das Spielen zwischen den Büchergestellen im Souterrain der Bibliothek. Immer mit dabei ist Lea Ochsner. Akira, siebeneinhalb Jahre, ist ihr Hund; als Zweierteam haben sie die mehrmonatige Ausbildung beim Verein Therapiehund Bodensee gemacht und sich nach privaten Einsätzen in Altenheimen, bei Menschen mit Demenz oder Depressionen neu ausgerichtet: als Lesebegleiter für Kinder. Lea Ochsner sagt:

Lea Ochsner, Lesehund-Begleiterin.

«Ich staune selbst, welche Fortschritte die Kinder in kurzer Zeit machen. Dabei weiss ich ja aus anderen Bereichen, was ein Hund bewirken kann.»

In den USA und Deutschland haben Lesehunde seit Jahren einen festen Platz in Bibliotheken und Schulzimmern. Ruhig und geduldig, wie sie zuhören, Kuscheln inbegriffen, helfen sie Kindern, die sich beim Lesen schwertun, über die anfänglichen Hürden und versüssen das mühsame Üben. Ob Bildwörterbuch oder «Fridolin», einfachste Ponyepisoden oder «Die unendliche Geschichte»: Golden Retriever oder freundliche Mischlingshunde mit Therapieausbildung sind nicht wählerisch. Wenn Akira beim Vorlesen einschäft, ist das ebensowenig ein Affront wie die gelegentlich hochgezogene Augenbraue, die gekrauste Stirn, das Hecheln. Im Gegenteil. Auch Lea Ochsner freut sich darüber:

«Oft kann ich an den Reaktionen des Hundes anknüpfen, sie mit dem Inhalt des Gelesenen verbinden, dann macht es den Kindern noch mehr Spass.»

Meist aber sitzt sie einfach nur da, mischt sich nicht ein. So entspannt wie Akira sind bald auch ihre Vorleserinnen und Vorleser, Primarschüler von der zweiten bis zur sechsten Klasse. Am anderen Ende des Raumes liest Annika in einer weiteren Leseecke dem Labrador Merlot vor; später kommt Fabian, und Merlot sitzt aufrecht, ist ganz Ohr – wie seine Begleiterin Margrith Wolfer. Anders als Annika und Lukas will Fabian auch plaudern über die Zukunftsritter in seinem Buch; man merkt: Die Geschichte fesselt ihn.

In entspannter Atmosphäre üben

Im Buch ermittelt Detektiv Leo Lupe: gut so, findet Akira und streckt sich wohlig auf der Hundedecke aus.

Insgesamt fünfmal kommen die angemeldeten Kinder samstags für eine halbe Stunde in die Bibliothek. Sie wählen ein Buch aus der Kiste, lesen mit Freude und Ausdauer und würden Merlot und Akira nach dem kurzen Spielen und kleinen Hundetraining-Tricks am liebsten mit nach Hause nehmen. Margrith Wolfer ist mit ihrem schwarzen Labrador derzeit jeden Samstag in der Bibliothek im Einsatz, auch ihre Enkel haben Merlot viel vorgelesen und davon profitiert. Sie sagt:

Margrith Wolfer aus Tübach– auch ihr Labrador Merlot ist ausgebildeter Therapie- und Lesehund.



«Retriever eignen sich besonders gut. Sie sind kinderlieb und haben ein ruhiges Wesen.»

Immer wieder sind Lea Ochsner und Margrith Wolfer überrascht, wie gut die Kinder mit ihrem Buch vorankommen, dass sie dranbleiben, sich nicht durch die Hunde ablenken lassen und beim Lesen immer seltener über schwierige Wörter stolpern: solche mit Bindestrich beispielsweise, oder eine «karierte Gardine» im Krimi für Erstleser. Es gehe freilich nicht ums fehlerfreie Lesen, sondern um Praxis ohne Leistungsdruck, ums Üben in geschütztem Rahmen,

Die Plätze waren schnell ausgebucht – aber alle wollten Einzeltermine

Ausgeschrieben waren sowohl Termine in kleinen Gruppen als auch allein; Susanne Galliker, Projektleiterin in der Stadtbibliothek St.Katharinen, berichtet von einer erfreulichen Resonanz, allerdings nur für das Einzelangebot – eine Leseschwäche ist mit viel Stress und Leidensdruck verbunden, für Kinder wie für Eltern. Die Plätze waren schnell vergeben; Anfang 2022 wird es eine nächste Runde geben.

Umso erstaunlicher, dass Schulen und Lehrpersonen zunächst nicht auf die Ausschreibung reagierten. Vielleicht, weil sie mit den Massnahmen und Einschränkungen durch die Pandemie genug zu tun hatten im Unterrichtsalltag. Oder auch, weil es auch Kinder gibt mit Hundeallergie, mit Angst vor Tieren. Sicher aber ist: Gegen die Angst vor dem Lesen hilft Hundekuscheln zuverlässig.

Das Angebot wird Anfang 2021 fortgesetzt; Informationen unter www.bibliothek.stadt.sg.ch