Kurzfilme Von wütenden, traurigen und verliebten Monstern: Wie der erste Kinokurzfilm der St.Galler Animationskünstlerin Luisa Zürcher entstanden ist An den St.Galler Kurzfilmnacht am 29. und 30. April wird Luisa Zürchers Animationsfilm «Sisch wies isch» im Kinok gezeigt. Er handelt vom Gefühlschaos, das wohl jeder und jede kennt – verkörpert von lustigen, fehlerhaften Monstern. In den knapp viereinhalb Minuten steckt viel Arbeit, wie ein Besuch im Atelier ihrer Mutter, der Illustratorin Lika Nüssli, zeigt. Aylin Erol Jetzt kommentieren 22.04.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Luisa Zürcher (23) hat zwei Monate gebraucht, um Bild für Bild ihre Animationen zu kreieren. Bild: Donato Caspari

Marianne weint ganze Pfützen, Günther schreit und schletzt die Türen, Hans trinkt in der Badewanne Bier und Schmusi kuschelt mit dem Eifersuchtsteufel. Mitten im Chaos dieser WG versucht eine Person im Ganzkörperanzug verzweifelt für Ordnung zu sorgen. So beginnt der Kurzfilm der St.Gallerin Luisa Zürcher. Der viereinhalbminütige Animationsfilm «Sisch wies isch» der 23-Jährigen wird am 29. und 30. April im St.Galler Kinok zu sehen sein.

«Im Film geht es um mein eigenes Gefühlschaos aus Wut, Traurigkeit, Faulheit, Eifersucht und Liebe», sagt Zürcher. Und mittendrin steckt eben sie selbst, im gestreiften Anzug und mit einer Taucherbrille auf dem Kopf, die versucht, Herrin über dieses Wirrwarr zu werden. Dargestellt werden die unterschiedlichen Emotionen von bunten, animierten «Monstern», die Zürcher über den reellen Film darüber gezeichnet hat.

Von links nach rechts: Der wütende Günther, die weinende Marianne, Luisa Zürcher selbst, der faule Hans, der Eifersuchtsteufel und das verliebte Schmusi. Bild: PD

«Da wäre beispielsweise Günther. Er steht für die Wut», sagt Zürcher und zeigt im Filmausschnitt auf eine grosse, rote und offensichtlich männliche Figur.

«Günther ist immer hässig und findet das auch irgendwie geil, deswegen der erigierte Penis.»

Zürcher muss lachen und führt als Gegenstück die kleine, blaue, stets weinende Marianne auf. «Sie suhlt sich auch gerne mal in ihrem Elend.»

Jede Achtelsekunde eine andere Zeichnung

Hinter den paar Minuten Unterhaltung steckt viel Arbeit. Das wird klar, wenn man sich im Atelier ihrer Mutter, Illustratorin und Künstlerin Lika Nüssli, umschaut. Hier, direkt über der St.Galler Hauptpost, hat sich Zürcher vorübergehend ihren kleinen Arbeitsplatz eingerichtet.

Auf dem Schreibtisch befindet sich nur ihr Laptop und ein hoher Stapel A5-Blätter. Um ihre Monster zum Leben zu erwecken, hatte Zürcher jede Achtelsekunde des Films als Bild ausgedruckt. Dann malte sie Bild für Bild mit bunter Tinte und Kugelschreibern ihre Figuren in die vorgefilmten Szenen rein. Die einzelnen Blätter klebte sie schliesslich zu langen Papierstreifen zusammen, um den Überblick zu behalten. Diese Streifen liegen nun am Boden des Ateliers.

Zur Kurzfilmnacht Die Kurzfilmnacht St.Gallen lädt am 29. und 30. April ins Kinok ein. An beiden Abenden werden vier Kurzfilmprogramme gezeigt. Luisa Zürchers «Sisch wies isch» wird im Rahmen des Programms «Made in St.Gallen» am 29. und 30. April um 19 Uhr im Kinok zu sehen sein. Ebenfalls gezeigt werden «Saitenstich» von Raphaela Wagner, «Carrion» von David Odermatt, Jorrit Stadelmann und Raoul Hayou und «Cornwall» von Lasse Linder werden ebenfalls gezeigt. (aye)

Ganze Stapel mit aneinandergehefteten Bildern finden sich im Atelier. Bild: Donato Caspari

Mit einem Lächeln schaut Zürcher über die vielen bunten Bildreihen. Komplett zufrieden ist sie mit ihrem Endprodukt zwar nicht. «Die Message des Films ist ja nicht mega tiefgründig», sagt sie mit einem Schulterzucken. Aber die zwei Monate, die sie ausschliesslich mit den Animationen verbrachte, hätten Spass gemacht. Und am Ende habe sie ihre kleinen Monster ins Herz geschlossen. «Ganz besonders den Eifersuchtsteufel.» Zürcher strahlt und zeigt auf eine grüne Figur mit langer Nase, Teufelsschwanz und Hörnern.

Der Anfang einer Karriere

Die junge Filmschaffende befindet sich erst am Anfang ihrer Karriere. Vergangenen Sommer schloss sie an der Hochschule Luzern ihren Bachelor in Animation ab. Nun versucht sie in der Branche Fuss zu fassen. Nebenbei arbeitet sie beim Kulturmagazin «Saiten» sowie im St.Galler Palace an der Bar. Gerade weil sie in der Branche zunächst einmal Fuss fassen muss, freut sie sich, dass ihr Film bald vor grösserem Publikum gespielt wird.

Für Laien ist die Veränderung zwischen den einzelnen Bildern teils schwer erkennbar. Bild: Donato Caspari

Am Freitag, 29. April, wird sie deshalb auch im Kinok anzutreffen sein. Wer also nach der Vorstellung an der Kurzfilmnacht noch Fragen zu den herzigen, fehlerhaften Monstern von Zürcher hat, wird die junge Frau mit den knalligen orangen Haaren nicht verpassen können.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen