Wie man ein erfolgreicher Künstler wird

Kunstmarkt Wie man als Künstler Erfolg hat: Ein HSG-Dozent erläutert in einem Buch die Do’s and Don’ts der Kunstwelt Doch was halten Ostschweizer Kunstschaffende davon, sich als Manager der eigenen Marke zu verstehen, fleissig in das eigene Netzwerk zu pflegen und viel Zeit in die Selbstvermarktung zu investieren?

Christina Genova 06.07.2021, 05.00 Uhr

Autor Magnus Resch will die Künstler von Managementprinzipien überzeugen. Bild: PD

Kunst machen und damit viel Geld verdienen – das ist ein steiniger Weg. Das weiss Magnus Resch, HSG-Dozent, Kunstmarktexperte und Unternehmer. Und er hat die Zahlen: Über 80 Prozent der Künstlerinnen und Künstler werden nie von ihrer Kunst leben können. Doch der 36-Jährige hat eine Mission: Er will den Künstlerinnen und Künstlern zumindest das Rüstzeug für den finanziellen Erfolg mitgeben.

Magnus Resch: How to Become A Successful Artist. Phaidon, 216 Seiten, Fr. 36.– Bild: PD

Kürzlich ist deshalb sein siebtes Buch erschienen mit dem Titel: «How to become a successful artist» – Wie ich ein erfolgreicher Künstler werde (nur auf Englisch). In zehn Kapiteln gibt Resch, der in New York lebt, zahlreiche konkrete Tipps und erläutert die Do’s and Don’ts der Kunstwelt.

Resch will die Konzepte und Strategien der Wirtschaftswelt auf die Kunstwelt übertragen. Und weil er weiss, dass viele Kunstschaffende diesbezüglich – gelinde gesagt – gewisse Vorbehalte haben, versucht er sie vom Gegenteil zu überzeugen. Jeder Künstler sei auch Unternehmer und Manager der eigenen Marke, lautet Reschs Credo:

«Management, Business und Profit sind weder schmutzige Wörter noch sind sie inkompatibel mit der Kunstwelt.»



Um seine Leserschaft nicht ganz zu verschrecken, schränkt Resch aber ein: «Die Leidenschaft, Überzeugung und die Gefühle, die in ein Kunstwerk einfliessen, können und sollen nicht durch Managementprinzipien ersetzt werden, sondern Hand in Hand damit gehen.»

Krampfhafte Versuche, auf sich aufmerksam zu machen

Künstler Raphael Reichert stammt aus St.Gallen und lebt in Basel. Bild: Fabio Bissinger

Was aber halten Ostschweizer Kunstschaffende von Reschs Tipps und Tricks? Der gebürtige St.Galler Raphael Reichert lebt in Basel und hat dort vor vier Jahren seinen Bachelor in Kunst abgeschlossen. Der 27-Jährige kennt als Mitarbeiter der renommierten Basler Galerie von Bartha auch die andere Seite aus eigener Erfahrung. Reichert sagt:

«Leider ist es eine Realität, dass der Kunstmarkt nach neoliberalen Kriterien funktioniert.»

Er investiere deshalb etwa einen Drittel seiner Zeit in die Selbstvermarktung, obwohl er dies nicht in Ordnung finde.

Ein Schlüssel für den Erfolg als Künstler ist laut Resch das eigene Netzwerk. «Verlass das Atelier, geh raus und triff Leute», lautet sein Rat. Dagegen hat Reichert nichts einzuwenden. Doch das Netzwerken habe für ihn auch Grenzen: «Ich würde nie an eine Vernissage gehen nur, um dort wichtige Leute zu treffen.» An manchen Ausstellungseröffnungen würden die Kuratoren und Galeristinnen regelrecht von jungen Kunstschaffenden belagert, die krampfhaft versuchten, auf sich aufmerksam zu machen.

Das «Heilige Land» New York

Künstlerin Genevieve Leong stammt aus Singapur und lebt seit zwei Jahren in Rapperswil-Jona

Bild: PD

Auch Genevieve Leong weiss, wie essenziell das Netzwerken ist. Die 29-Jährige kam vor zwei Jahren mit einem Master in bildender Kunst aus Singapur nach Rapperswil-Jona und kannte niemanden. Sie war ihrem Mann gefolgt, der dort einen Job gefunden hatte. Sie konnte aber bald schon eine ihrer Installationen im dortigen Kunstzeughaus zeigen, in der jurierten Gruppenausstellung «Grosse Regionale». Dort knüpfte Leong erste Kontakte. Auch das soziale Medium Instagram sieht sie beim Netzwerken, genau wie Resch, als wichtiges Hilfsmittel.

Doch während Resch New York als «Heiliges Land» der Kunstwelt definiert, wo die 0.5 Prozent der Superstars ausstellen und von Alpha-Galerien vertreten werden, sieht Leong die Sache etwas anders: «Ich möchte meine Kunst in der Region zeigen, in der ich lebe, und dort damit etwas bewegen.» Das sei der Erfolg, den sie anstrebe.

Künstlerin Karin Schwarzbek ist in Egnach aufgewachsen und lebt in Zürich. Bild: PD

Noch kritischer gegenüber Reschs Optimierungslogik ist die in Egnach aufgewachsene Künstlerin Karin Schwarzbek eingestellt.

«Die Qualität der Arbeit eines Kunstschaffenden wird durch dieses Buch kein Stück besser.»

Spannend findet Schwarzbek hingegen Reschs Empfehlung, sich zu überlegen, wen man mit seiner Kunst erreichen wolle: «Wenn man sie nur für sich macht, ist es irgendwann keine Kunst mehr. Denn Kunst ist Austausch, ist Kommunikation.»