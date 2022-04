Markus Hofer über die Erotik nackter Heiliger in der Kunst

Kunstgeschichte Maria Magdalenas blitzender Busen: Der Vorarlberger Kunsthistoriker Markus Hofer erforscht die kirchliche Lust an nackter Haut Auch in der Kirche hat das Erotische seinen Platz. Der Vorarlberger Theologe und Kunsthistoriker Markus Hofer ist auf der Suche nach Verbindungen zwischen dem Heiligen und dem Nackten sogar in erstaunlichem Mass fündig geworden. Rolf App Jetzt kommentieren 12.04.2022, 05.00 Uhr

Fast schon ordinär: die Darstellung Maria Magdalenas durch den französischen Maler Julies Lefebvres (1834-1912). Bild: pd

Angefangen hat alles mit dem heiligen Sebastian – und mit dem Männerbüro der Katholischen Kirche Vorarlberg, das Markus Hofer bis 2014 geleitet hat. «Ich habe mich in meiner Bildungsarbeit viel mit Männer-Frauen-Themen befasst, mit Beziehungen, mit Sexualität und Erotik», erzählt er. «Und da sind mir schon länger diese Sebastians-Figuren aufgefallen, manche ganz lasziv, den schmachtenden Blick nach oben gerichtet, mit dem Lendentuch kurz vor dem Herunterfallen.» Sodass aus dem Schmerzensmann, den der römische Kaiser Diokletian der Legende nach mit Pfeilen hat hinrichten lassen, ein ausgesprochen attraktiver nackter Mann – und im 20. Jahrhundert sogar eine Ikone der Schwulenbewegung geworden ist.

Schöner Körper, schmachtender Blick gen Himmel: Der Heilige Sebastian, gemalt von Guido Reni um 1615. Bild: pd

Die Maria Magdalena aus der Kirche St.Magdalena in Feldkirch-Levis ziert das Cover des neuen Buches von Markus Hofer. Bild: Tyrolia Verlag

Interessant daran ist, dass sich aus der Legende selbst die Nacktheit dieses Heiligen nicht ableiten lässt. Ihre erotisch oszillierende Ausstrahlung entsteht vielmehr über die Jahrhunderte. Sie bildet sich aus den Bedürfnissen der Zeiten. Das aber interessiert den studierten Theologen und Kunsthistoriker aus Götzis vor allem anderen. Und so ist das Buch «Das Heilige und das Nackte», entstanden in den Jahren der Pandemie, zur anregenden Studie über das Verhältnis von Religiosität und Lebensrealität geworden. Es geht darin auch um die bis heute gültigen Mechanismen des Erotischen:

«Manche Lendentücher weisen geradezu auf das hin, was sie zu verbergen vorgeben. Sie spielen das Spiel von Verbergen und Zeigen, das bis in die Gegenwart wirkt. Es gibt nichts Unerotischeres als ein Nacktselfie.»

Der Vorarlberger Theologe und Kunsthistoriker Markus Hofer. Bild: Thomas Ender

Markus Hofer aber kann kaum eine Kirche mehr betreten, ohne auf Bildern und Statuen nach dem Nackten zu suchen. Als Leiter der Fachstelle Glaubensästhetik in Feldkirch tut er das ziemlich oft, denn er ist zuständig für die Aus- und Weiterbildung von Fremdenführern. Und weil das katholisch geprägte Vorarlberg eine Menge Kirchen und Kapellen hat, bietet sich ihm auch immer wieder reiches und manchmal verblüffendes Anschauungsmaterial.

Von der züchtigen Sünderin zum erotischen Pin-up-Girl

Zum Beispiel über Maria Magdalena, die, was die erotische Ausstrahlung angeht, gut mit dem heiligen Sebastian mithalten kann. Bevor sie im 19. Jahrhundert, losgelöst vom kirchlichen Raum, im Bild des französischen Malers Jules Lefebvre zum erotischen Pin-up-Girl wird, das sich «auf fast schon ordinäre Weise» dem Betrachter darbietet, taucht sie in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Martinskapelle Bregenz noch als züchtig bekleidete Sünderin auf – und 1648 in St.Magdalena in Feldkirch-Levis mit üppiger Haartracht, aber blossen Brüsten.

In der Darstellung der Maria Magdalena aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts ist noch keine nackte Haut zu sehen – weil Nacktheit im Mittelalter zum Alltag gehörte. Das Bild stammt aus der Bregenzer Martinskapelle. Bild: pd

Das illustriert sehr überzeugend Markus Hofers zentrale Erkenntnis: «Je rigider die Sexualmoral einer Gesellschaft, umso nackter werden die Heiligen in der katholischen Bilderwelt, umso mehr blitzt der Busen der büssenden Maria Magdalena unter ihren langen Haaren hervor.» Denn, sagt Hofer:

«Das 19. Jahrhundert war die prüdeste Zeit, die es überhaupt gegeben hat, während Nacktheit im Mittelalter zum Alltag gehörte.»

In prüden Zeiten wird die Kunst zum Freiraum für Nacktheit

Man sage immer, fährt Hofer mit Schwung fort, der Mensch habe sich in der Renaissance vom finsteren Mittelalter befreit, und in der Rückbesinnung auf die Antike den nackten Menschen entdeckt. «Ich kann da nur lachen. Denn weniger die Befreiung durch die Antike führte zur Nacktheit in der Kunst, sondern mit der zunehmenden Verdrängung der Nacktheit im Alltag suchte sie sich einen freien Raum in der Kunst.» Man könne das als Doppelmoral sehen, «oder doch auch als grundsätzliche Bejahung des Körperlichen».

So kann sich gerade das lustfeindliche Christentum einer allgegenwärtigen sexuellen Lust nur schwer entziehen. Diese Lust aber bedient sich jener volksreligiösen Figuren, die in der Spätantike entstehen, und deren Wandelbarkeit Markus Hofer fasziniert verfolgt: der Heiligen. Sie sind nicht nur Adressaten menschlicher Nöte und Helfer in allerlei Katastrophen, sondern auch Spiegel urmenschlicher Bedürfnisse.

Markus Hofer: Das Heilige und das Nackte, Tyrolia-Verlag 2022

