Kunst Unterwegs nach Anderswo: Hans Schweizer zeigt im Kunstzeughaus Rapperswil-Jona Werke aus fünf Jahrzehnten Im Mai wird der Ausserrhoder Künstler Hans Schweizer 80 Jahre alt. Als vorzeitiges Geburtstagsgeschenk erhält er eine Einzelausstellung mit dem Titel «Hier und Anderswo». Es ist nicht nur eine Retrospektive sondern eine aktuelle Werkschau mit einem Schwerpunkt bei Schweizers grossformatigen Zeichnungen. Christina Genova Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Gais 25.02.2022 AI - Der Gaiser Künstler Hans Schweizer (hier in seinem Atelier) wird 80 Jahre alt. Bild: Reto Martin

«Mont Rouge», so nennt Hans Schweizer eine neue Gruppe von Gemälden. Sie ist im Kunstzeughaus Rapperswil-Jona zu sehen, wo morgen seine grosse Einzelausstellung eröffnet wird. Der im Toggenburg aufgewachsene und seit über dreissig Jahren in Gais wohnhafte Künstler wird im Mai 80 Jahre alt.

«Mont Rouge», das klingt nach Fernweh, nach Sommer. Doch die drei Werke, die der Künstler mit Öl auf Leinwand gemalt hat, zeigen keine französische Landschaft, sondern profane Linienbusse. Die Umgebung spiegelt sich einzig in der Frontscheibe. Sie erlaubt keinen Blick ins Innere, dadurch wirkt das Fahrzeug abweisend und fast etwas unheimlich. Schweizer malt die Busse isoliert, im Nirgendwo, die Farben sind blass und durchscheinend. Die Malerei ist zwar noch gegenständlich, aber bewegt sich in ihrer Reduktion an der Grenze zur Abstraktion. Dieser Bus könnte überall fahren, «Hier und Anderswo», so lautet auch der Titel der Ausstellung.

Wilde Kühe und Flugzeuge

Aus der Gruppe «Mont Rouge» von 2021. Bild: Eva Olibet

Niemand käme auf die Idee, dass es sich bei den Fahrzeugen um die Linienbusse der Verkehrsbetriebe der Stadt St.Gallen handelt. Und ebenso wenig würde man vermuten, dass der Künstler mit dem Werktitel «Mont Rouge» auf das St.Galler Quartier Rotmonten anspielt. Schweizer schaut genau hin, sieht im Vertrauten und Alltäglichen das Fremde und verallgemeinert es: Der Bus mit seiner massigen Präsenz wird zu einer beunruhigenden Erscheinung.

Melancholie und Sehnsucht: Die Radierung «Second Winter» von 1975 zeigt Hans Schweizers kanadischen Air-Force-Mantel an einer Wäscheleine vor einer Appenzeller Winterlandschaft. Bild: Eva Olibet

«Hier und Anderswo», das bezieht sich auch auf die Biografie des Künstlers. Nach der Lehre als Schaufensterdekorateur zieht es ihn zum Studium nach Paris, er lernt das Radieren im Atelier von Jonny Friedländer und besucht die École des Beaux-Arts. Dank eines Stipendiums kann er nach Kanada, später zieht er für zwei Jahre nach Westberlin, dann wieder zurück in die Schweiz. In der Ausstellung in Rapperswil-Jona, die auch eine kleine Retrospektive ist, spiegeln sich auch diese Stationen: Etwa wenn er 1975 den heiss geliebten Mantel der kanadischen Air-Force vor einer Appenzeller Landschaft porträtiert, perfekt ausgeführt als aufwendige Mezzotinto-Radierung.

«am Meer» von 1995: Flächige Malerei in kräftigen Farbtönen. Bild: Christina Genova

Anfang der 1980er-Jahre malt Hans Schweizer expressionistisch, nach einer abstrakten Phase wieder gegenständlich: «Die Gegenständlichkeit ist meine Welt», sagt er. In der Ausstellung ist «Alpsigel» von 1982 zu sehen. Darauf tummeln sich Kühe dicht an dicht und nicht wohlgeordnet in Reih und Glied, wie bei der traditionellen Senntumsmalerei. In den 1990er-Jahren wird Schweizers Malerei flächig, die Farbtöne kräftig: «Am Meer» von 1995 zeigt zwei Flugzeuge am orangefarbenen Himmel über dem Meer.

Die Farbstiftzeichnung «Do Not…,» von 2014 zeigt den Flughafen Altenrhein. Bild: Eva Olibet

Flugzeuge, ja die Mobilität im Allgemeinen beschäftigt Schweizer über die Jahrzehnte immer wieder, auch wenn er sich stilistisch und technisch als sehr wandlungsfähig erweist. Zu Recht viel Raum gegeben wird in der Ausstellung seinen grossformatigen, atmosphärischen Farbstiftzeichnungen, die in den letzten zehn Jahren entstanden sind. Mehrere davon haben den Flughafen Altenrhein als Sujet: Flugzeuge auf dem Rollfeld, hinter Maschendrahtzaun und Stacheldraht. «Kann man weg? Kommt man weg? Oder muss man gehen?», antwortet Schweizer auf die Frage, was ihn dabei umtrieb.

Nach zehn Jahren intensivem Zeichnen malt Hans Schweizer nun wieder vermehrt mit Öl auf Leinwand. Doch das Unterwegssein und die Mobilität beschäftigen ihn weiterhin, wie bei diesem erst kürzlich entstandenen Gemälde. Bild: Eva Olibet

Das Unterwegssein und seine Bedingungen beschäftigen den Künstler, dessen Schaffensdrang ungebrochen ist, nach wie vor. Auf dem Mobiltelefon zeigt er mit dem für ihn typischen verschmitzten Lächeln seine neusten Gemälde – Zugpersonal und Reisende mit Rollkoffern. Wohin die Reise wohl geht?

Vernissage morgen ab 11 Uhr, Kunstzeughaus Rapperswil-Jona. Bis 1.5.2022.

