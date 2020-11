Kunst unter Strom: Das Kunstmuseum St.Gallen zeigt elektrisierende Werke aus seiner Sammlung

Die Schau zeigt auf, wie gute Kunst immer wieder neu an Relevanz gewinnt. Und wie sie Denkanstösse und Kommentare zu aktuellen Phänomenen wie der Pandemie und der Black-Lives-Matter-Bewegung liefern kann.

Christina Genova 05.11.2020, 13.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Matthew McCaslins Wandskulptur «Lazy Day in May» (rechts), links seine Videoinstallation «Untitled» aus dem Jahr 2000. Bild: PD/Stefan Rohner

Der Direktor des Kunstmuseums St.Gallen, Roland Wäspe, steht vor Matthew McCaslins Wandskulptur «Lazy Day in May». Das Quadrat aus sechs Leuchtstoffröhren ist so gleissend hell, dass man kaum hinschauen mag. Dann legt Wäspe mit einem Handgriff den Schalter um und die Wand liegt im Dunkeln, die Wirkung ist verpufft. Ohne Strom funktioniert in der Ausstellung «Welt am Draht» fast gar nichts.

Gezeigt werden Werke von 17 Künstlerinnen und Künstlern aus der Sammlung mit einem Schwerpunkt auf Videokunst und neue Medien. Der Ausstellungstitel bezieht sich auf den gleichnamigen, 1973 ausgestrahlten Science-Fiction-Film Rainer Werner Fassbinders, von welchem in der Ausstellung ein Ausschnitt gezeigt wird. Darin verwischen die Grenzen zwischen Computersimulation und Realität.



In Matthew McCaslins raumgreifender Videoinstallation «World on a String» wird man vom Orkan umtobt.

Bild: Arthur Gamsa

Der New Yorker McCaslin, dessen Werke einen Schwerpunkt in der Ausstellung bilden, liefert mit «Lazy Day in May» eine Metapher für die Verletzlichkeit unserer hoch technologisierten Welt, in welcher ohne Elektrizität vieles zum Erliegen käme. Deren Störanfälligkeit erleben wir aber auch jetzt, in Zeiten der Pandemie, wo uns ein mikroskopisch kleines Virus in die Knie zwingt. Die Natur bricht ein in unseren wohlgeordneten Alltag, in welchem wir alles im Griff zu haben scheinen.

Auch dafür findet McCaslin in der raumgreifenden Videoinstallation «World on a String» - Welt an einem Faden - starke Bilder. Ein Windspiel und eine Matratze in der Mitte des Raums markieren einen geschützten Ort, der umtost wird von Videoprojektionen eines herannahenden Wirbelsturms.



Einsamkeit in Zeiten der Pandemie

Georg Gatsas' Porträts von Freunden und Künstlerinnen, mit welchen er während des Lockdowns in Kontakt stand. Bild: PD/Stefan Rohner

Unsere auf die eigenen vier Wände und das Rechteck des Computerbildschirms geschrumpfte Welt thematisiert Georg Gatsas in seiner Fotoserie «SOMA», die im April 2020 während des Lockdowns entstanden ist. Es ist die neuste Arbeit der Ausstellung. Der Waldstätter Künstler porträtierte Künstlerinnen und Freunde per Zoom oder Skype, mit welchen er in jener Zeit in engem Kontakt stand.

Manons legendäre Fotoserie «La dame au crâne rasé» von 1978 hingegen kann im Kontext der Pandemie nochmals neu gelesen werden. Die Einsamkeit, die viele in diesen Tagen des Abstandhaltens zu schaffen macht, ist in ihren Fotografien eindringlich präsent. Auch die androgyne Selbstinszenierung der mittlerweile 80-jährigen gebürtigen St.Gallerin wirkt in Zeiten von Instagram und Co. hochaktuell.



Filmstill aus «Roadworks» von Mona Hatoum. Bild: PD

Wie gute Kunst immer wieder neu an Relevanz gewinnt, zeigen auch die Arbeiten Mona Hatoums. In der Performance «Roadworks» von 1985, von welcher in der Ausstellung eine Videodokumentation zu sehen ist, läuft die libanesisch-palästinensische Künstlerin mit blossen Füssen durch das Londoner Quartier Brixton, wo es 1981 und 1985 zu gewalttätigen Rassenunruhen gekommen war. Hinter sich her schleift sie ein Paar Dr.Martens-Stiefel, die sie mit den Schnürsenkeln um ihre Knöchel gebunden hat. Es sind Schuhe, die damals sowohl von Polizeikräften als auch von Skinheads getragen wurden. Wie die Black-Lives-Matter-Bewegung zeigt, ist das Rassismusproblem bis heute ungelöst.



Filmstill aus «Beim Radiosender Beromünster» von Roman Signer. Bild: PD

Eine wunderbar poetische Arbeit, die auch die Magie von Kunst unter Strom zum Ausdruck bringt, stammt schliesslich vom Altmeister Roman Signer. Das Video, welches das Ereignis dokumentiert, entstand 2008, im Jahr der Einstellung des Sendebetriebs des Landessenders Beromünster, einer Sendeanlage für Mittelwellenrundfunk. Der St.Galler Künstler von Weltruhm brachte im Umfeld des Sendemasts eine Neonröhre zum Leuchten, einzig indem er sie dort durch ein Seil bewegt über den Boden tanzen liess. Die vom Mast abgestrahlte Energie reichte aus, um im Innern der Röhre das Gas zur Entladung und die Atome zum Leuchten zu bringen.



«Welt am Draht», bis 7.3.21, Kunstmuseum St.Gallen. Nachtschicht#22, Freitag, 13. November, 18.30 -24 Uhr: 19 Uhr, Kuratorenführung mit Roland Wäspe; 20 Uhr, Filmvorführung «Welt am Draht» von Rainer Werner Fassbinder.