Cash for Trash: Kunst und Design in der Lokremise St. Gallen

Kunst- und Designmarkt Slow Fashion, Naturwein und Keramik aus dem 3D-Drucker: Diese Ostschweizer Labels sind am diesjährigen «Cash for Trash» in der Lokremise St.Gallen zu Gast Am Samstag, 11. Dezember, findet in St.Gallen der Kunst- und Designmarkt «Cash for Trash» statt. 40 Ausstellerinnen und Aussteller aus der ganzen Schweiz präsentieren ihre Produkte in der Lokremise. Darunter auch einige Ostschweizer. Claudio Weder 10.12.2021, 12.00 Uhr

Der Kunst- und Designmarkt «Cash for Trash» findet bereits zum 14. Mal statt. Bild: PD

Bei der ersten Durchführung im Jahr 2010 war «Cash for Trash» noch ein Flohmarkt. Inzwischen hat er sich zum Kunst-, Design- und Vintagemarkt entwickelt, bei dem kleine Labels und Kreative aus der ganzen Schweiz ihre Produkte präsentieren und verkaufen. Die diesjährige Ausgabe findet am Samstag, 11. Dezember, in der Lokremise St.Gallen statt.

Unter den 40 Ausstellerinnen und Ausstellern sind auch einige aus der Ostschweiz. Einer von ihnen ist Olaf Egner aus St.Gallen. In seinem Studio an der Krüsistrasse stellt er Gebrauchsgegenstände aus Keramik her – von Espressotassen über Vasen bis hin zu Keramikleuchten. Das Spezielle daran: Die Objekte kommen aus dem 3D-Drucker.

Olaf Egner produziert digital gedruckte Keramiken. Bild: PD

Egner will eine neue Form maschineller Herstellung erproben. Als digitale Manufaktur produziert Seremik, so heisst seine Firma, derzeit 100 bis 200 Objekte monatlich, Ziel sind 600 Stück. Die Produkte fertigt Egner nach den Wünschen seiner Kundinnen und Kunden an. Dabei ist trotz digitalem Verfahren auch Handarbeit nötig: Nach dem Druck werden die Keramiken von Hand nachbearbeitet, glasiert und gebrannt.

Handgemachtes gibt es auch von Alunir, einem Schmucklabel aus dem St.Galler Rheintal. Im Sortiment sind Ringe, Armbänder, Ohrringe, Halsketten, Brillenbänder, aber auch Taschen und Wohnaccessoires. Ein Grossteil der Produkte wird im eigenen Atelier in Widnau, im Nähatelier in Zürich oder in einer geschützten Werkstatt der Obvita in St.Gallen produziert.

Dem jungen Team von Alunir ist es ein Anliegen, «wirtschaftliches und soziales Denken miteinander zu verbinden», wie es auf deren Website heisst. Aus diesem Grund geht ein Teil der Einnahmen an Partnerorganisationen, die sich in den Bereichen Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit engagieren.

Carmen Lama gründete 2015 mit ihrem Mann das Label TGIFW. Bild: Philipp Bürkler

Eine ähnliche Philosophie verfolgt das 2015 von Carmen und Tashi Lama gegründete Label TGIFW, welches nachhaltige Mode aus Nepal vertreibt. Der Name steht für «thank god, it's fair wear», übersetzt: Zum Glück ist es faire Kleidung.

Entworfen werden die Produkte – darunter nicht nur Kleidungsstücke, sondern auch Teppiche – von drei Schweizer Jungdesignerinnen. Geknüpft, gewoben und genäht wird in Nepal. Dabei legt das St.Galler Ehepaar auf faire Produktionsbedingungen besonderen Wert. So werden beispielsweise die handgewobenen Schals von einer nepalesischen Organisation hergestellt, die sich für die Rechte und die Selbstständigkeit von Frauen einsetzt.

Die St.Galler Designerin Janine Grubenmann. Bild: Mareycke Frehner

Ebenfalls aus nachhaltiger Produktion stammen die Kleidungsstücke der St.Galler Designerin Janine Grubenmann. «Weniger ist mehr», lautet ihr Credo. Sie macht Slow Fashion, also Mode jenseits von schnelllebigen und austauschbaren Trends.

Die Designerin verarbeitet ausschliesslich Materialien, deren Herkunft und Entstehung sie hundertprozentig nachverfolgen kann. Produziert wird im eigenen Atelier in Appenzell oder in ausgesuchten Manufakturen in der Schweiz und in Europa. Bevor Janine Grubenmann ihr eigenes Modelabel gründete, arbeitete sie als Konstrukteurin im Ingenieurbau. Vor zwei Jahren stellte sie ihre Kollektion an der Vancouver Fashion Week vor.

Mit Eva Zuberbühler ist eine weitere Ostschweizer Designerin am «Cash for Trash» vertreten. Gemeinsam mit ihren ehemaligen Studienkolleginnen Johanna Widmer und Mirjam Huwiler gründete sie 2014 das Label Kollektiv Vier.

«Travel without leaving», lautet die Philosophie der drei Textildesignerinnen. Übersetzt: Reisen, ohne wegzugehen. Ihr Fokus liegt auf textilen Badezimmerprodukten aus Bio-Baumwolle. Die künstlerischen Motive auf den Duschvorhängen, Tüchern und Teppichen sollen gedanklich zum Reisen verleiten – in den Dschungel, in die Berge oder eine Fantasiewelt.

Samuel (links) und Jonathan Gadient stellen innovative Holzmöbel her. Bild: Andrea Stalder (Leimbach, 11. August 2020)

Den Kanton Thurgau vertreten die beiden Brüder Samuel und Jonathan Gadient. Seit 2013 stellen sie in ihrem Atelier in Leimbach metallfreie Holzmöbel her: Tische, Stühle, Betten, Wäschekörbe oder Dreiräder für Kinder.

Die Möbel sind gemäss den Brüdern so einfach zusammenzubauen wie Ikea-Möbel. «Uns ist es wichtig, dass die Konstruktion von einem Objekt für den Betrachter klar nachvollziehbar ist.» Dank sichtbarer Holzverbindungen lassen sich die Möbel auch leicht wieder in ihre Einzelteile zerlegen – und dies mit wenigen Handgriffen und ohne zusätzliches Werkzeug. Das Holz beziehen Samuel und Jonathan Gadient aus einer regionalen Sägerei.

Mit Holz arbeitet auch das 2008 von den Brüdern Raphael und Ramon Büsser gegründete Modelabel Einstoffen. Ihre Brillenfassungen aus Holz sind Kult – daneben haben sie aber auch Hemden und T-Shirts im Sortiment. Mit Hinterland lancierten die St.Galler in diesem Jahr ihre bisher grösste Kollektion und wurden dafür mit dem German Brand Award ausgezeichnet.

Philipp Grob stellt Naturwein aus St.Galler Trauben her. Bild: Ralph Ribi (St. Gallen, 7. November 2018)

Lokal produziert ist auch der Naturwein «Chlapf» des St.Gallers Philipp Grob – bekannt als ehemaliger Pächter der «Tankstell»-Bar sowie als Cocktailmixer. Grob deckt zusammen mit dem Kafi Franz, der Südbar und der Weinhandlung Tannino Gallo den kulinarischen Bereich am «Cash For Trash» ab.

Das Winzen hat sich Grob selber beigebracht. Aktuell bewirtschaftet er drei Weinbaugebiete auf St.Galler Boden – namentlich in Berg, Thal und Altstätten. Grobs Wein besteht gemäss eigenen Angaben nur aus Trauben. Er enthält keine Zusatzstoffe und wird nicht filtriert, beim Anbau wird auf Herbizide verzichtet. Nur wo es nötig ist, greift Grob unterstützend ein. Die restliche Arbeit überlässt er der Sonne an den Ostschweizer Hängen.

Arion Gastpar, Illustratorin und Kunstvermittlerin aus St.Gallen. Bild: Benjamin Manser (St.Gallen, 6. März 2020)

Weder etwas mit Wein, Möbeln oder Mode zu tun hat Arion Gastpar, freischaffende Illustratorin und Kunstvermittlerin aus St.Gallen. Ihre Arbeiten entstammen einer intensiven feministischen Auseinandersetzung.

Bekannt ist Gastpar für ihre künstlerische Beschäftigung mit dem weiblichen Geschlechtsorgan. Auf der Plattform «Support your local artist» schreibt sie: «Der Körper und seine Selbstbestimmung und Wut inspirieren mich immer aufs Neue, daraus entstehen Illustrationen aber auch Skulpturen oder Stickereien, die den Ursprung der Welt in seiner ästhetischen Vielfalt zeigen.»

«Cash for Trash»: Samstag, 11. Dezember, 11 bis 18 Uhr, Lokremise St.Gallen. Mehr Infos unter cashfortrash.ch