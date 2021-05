Kunst So könnte die Zukunft aussehen: Livia Rita verwandelt die Kunsthalle Wil in einen Elfenwald Virtuelle Drachen, rauchende Kostüme, künstliche Bäume und ein Kleid aus Discokugeln: Die Nesslauerin Livia Rita präsentiert in der Kunsthalle Wil eine verrückte Welt und einen Blick auf eine mögliche Zukunft. In ihrer Toggenburger Heimat lässt die Künstlerin zudem bald wieder Models auf dem Sessellift posieren. Roger Berhalter 15.05.2021, 05.00 Uhr

Björk aus dem Toggenburg: Livia Rita an der Vernissage ihrer Ausstellung «Futura Arthaus» in der Kunsthalle Wil. Bild: Michel Canonica (8. Mai 2021)

Plötzlich fliegt ein Drache durch den virtuellen Raum und speit Feuer. Die eigenen Hände erscheinen blauschwarz, man kann mit ihnen Planeten berühren. Setzt man die Virtual-Reality-Brille wieder ab, sieht man die Tänzerin Nicole Llaurado Neve, die sich gerade Plateauschuhe anzieht, aus deren Sohlen Pflanzen spriessen. Livia Rita wandelt derweil mit einem rauchenden Plastikanzug durch den Ausstellungsraum.

Willkommen in der verrückten Welt von Livia Rita, Sängerin, Designerin, Choreografin und bildende Künstlerin aus dem Toggenburg. In der Kunsthalle Wil zeigt die 29-Jährige ihre erste Soloausstellung. Wobei sie keineswegs solo ist.

Ihr Gesamtkunstwerk aus elektronischer Musik, bildender Kunst, Mode und Performance entsteht erst zusammen mit dem «Avantgardeners Collective»: Ritas kreativer Familie, die sie in wechselnden Formationen um sich schart. Auch in der Kunsthalle Wil: An der Vernissage ist Tänzerin Nicole Llaurado Neve präsent sowie die Gamedesignerin Hanh-Dung Nguyen, welche die Virtual-Reality-Welt mit dem Drachen animiert hat.

Eigenwilliges Schuhwerk: Tänzerin Nicole Llaurado Neve während einer Performance an der Vernissage. Bild: Michel Canonica

Ätherische Klänge, technoide Kleider, virtuelle Planeten und echte Pflanzen

Gemeinsam übt das Kollektiv vor Ort neue Choreografien ein, entwirft neue Kostüme, probiert neue Möglichkeiten aus. Denn um nichts weniger geht es in Livia Ritas Kunst, als die Zukunft neu zu denken, jenseits von Kategorien wie Zeit, Raum und Geschlecht. Wer die Kunsthalle Wil besucht, kann einen Blick in die Zukunft werfen.

Diese Zukunft ist voller greller Farben, ätherischer Klänge, technoider Kleider, virtueller Planeten und echter Pflanzen. So zumindest präsentiert sich die Ausstellung «Futura Arthaus». Alles basiert auf Livia Ritas erstem Album «Fuga Futura».

Video zu «Age Of Fatality», einem Song von Livia Ritas Débutalbum «Fuga Futura». Quelle: Youtube

Für jeden Song hat die Künstlerin eine eigene Figur erschaffen, die auf Polaroids an der Wand zu sehen sind. Diese Wesen heissen «Diabolica Raver», «Lava of Venus» oder «The Tsunamica Siren» und alle verfügen über spezifische Superkräfte, Charaktereigenschaften und Zaubersprüche. Die Rauminstallation in der Kunsthalle zeigt Objekte aus den Lebensräumen dieser Wesen.

Modeschau auf dem Toggenburger Sessellift am 22./23. Mai Im vergangenen Oktober platzierte die Künstlerin Livia Rita rund 30 Models auf den Sesseln der Wolzenalpbahn in Krummenau. Zur schrillen Modeschau auf dem Sessellift kam es, weil Rita ihre geplante Show an der Londoner Fashion Week wegen Corona nicht durchführen konnte. Das ungewöhnliche Format kam offenbar an, denn nun lässt die aus Nesslau stammende Künstlerin erneut Models auf der Wolzenalpbahn posieren: am 22. oder 23. Mai, 12–15 Uhr. Die Modeschau findet allerdings nur bei schönem Wetter statt. Infos zur Durchführung gibt es hier.

An einer Wand hängen Hände von Schaufensterpuppen sowie BH, die mit Flechten überwachsen oder perlenbesetzt sind. Futuristischer Kopfschmuck und spiegelnde Kostüme sind ebenfalls ausgestellt.

Futuristischer Kopfschmuck ist ebenfalls Teil der Ausstellung «Futura Arthaus». Bild: Michel Canonica

Baumähnliche Strukturen, Silberfolie und eine Rauchmaschine verwandeln den zweistöckigen Ausstellungsraum in einen Elfenwald. Von der Decke hängen Gebilde, die an Korallen oder Meteoriten erinnern. Eine Installation aus Discokugeln stellt sich als Kleid heraus.

Höchste Zeit, die Zukunft zu gestalten

So weit der Stand der Dinge, denn nichts ist fix in der Welt von Livia Rita, welche die Augen, Ohren und Köpfe ihres Publikums mit immer wieder neuen Ideen infiltrieren will. Die Künstlerin nutzt den Ausstellungsraum auch als Atelier, deshalb wird sich die Installation in den kommenden Wochen ständig verändern.

Die Zukunft bleibt offen, aber sie ist gestaltbar, und gemäss Livia Rita ist der richtige Zeitpunkt damit anzufangen: jetzt.

Ausstellung bis 6. Juni jeweils Do/Fr, 16–19 Uhr, und Sa/So, 11–14 Uhr, Kunsthalle Wil.