Kunst

Ein Skulpturenpark fürs Kunstmuseum St.Gallen: Die dänische Künstlerin Marie Lund aktiviert die Terrasse vor dem Museum

Marie Lund hat ihre Skulpturen aus schimmerndem Kupfer speziell für ihre Einzelausstellung «The Falling» im Kunstmuseum St.Gallen hergestellt und den Räumen auf den Leib geschneidert. Ausserdem bespielt sie als erste Künstlerin die Brache vor dem Museum.

Christina Genova

27.01.2022, 05.00 Uhr

Marie Lund lud die amerikanische Tänzerin Magdalyne Segale ein, in ihrer Ausstellung im Kunstmuseum St.Gallen eine Performance der jungen britischen Choreografin und Künstlerin Cally Spooner zu zeigen. Segale und Spooner arbeiten oft im Kunstkontext zusammen. Bild: Stefan Rohner

Die Objekte aus gewölbtem Kupferblech scheinen zu schweben, obwohl sie ganz solide mit Spanngurten und Bronzehaken an Wand und Decke angebracht sind. Marie Lunds Skulpturen im ersten Raum ihrer Einzelausstellung «The Falling» im Kunstmuseum St.Gallen wirken wie hingehaucht, doch sind sie hochpräzise gesetzt. Sie schmiegen sich in den Raum und es scheint, als wären sie ihm zugehörig und schon immer da gewesen.

Die erste «Sills»-Skulptur hat Marie Lund direkt über der Bodenleiste angebracht. Bild: Sebastian Stadler.

Das kommt nicht von ungefähr: Marie Lund hat ihre Arbeiten speziell für St.Gallen angefertigt und dem Raum gewissermassen auf den Leib geschneidert. Es ist die erste Präsentation der 45-jährigen Dänin in einer Schweizer Institution. Lund hat die vier Objekte, die sie «Sills» nennt, wie Wegmarken ausgelegt: Die erste Skulptur befindet sich knapp über der Bodenleiste an der Wand, die zweite gleich unterhalb der Deckenleiste, die dritte ist direkt an der Decke angebracht. Die vierte Skulptur, die auf die Ecke des Raums ausgerichtet ist, verweist auf den Durchgang zum zweiten Ausstellungsraum.

Skulpturen wie Schuhlöffel

Marie Lund während ihres Atelieraufenthalts in St.Gallen bei der Stiftung Sitterwerk. Bild: Katalin Deér

Man wird von Marie Lunds sparsam gesetzten Objekten durch den Raum geleitet und gelenkt; der Blick wandert vom Boden zur Wand, dann zur Decke. Das Licht reflektiert im glänzenden Kupferblech, der Raum spiegelt sich darin ebenso wie die vorbeigehenden Besucherinnen und Besucher. Raum, Architektur, Betrachtende und Skulpturen treten in eine sich ständig neu ausbalancierende Beziehung zueinander. Lund sagt:

«Ich sehe meine Skulpturen als Objekte des Übergangs zwischen dem menschlichen Körper und dem Raum.»

Auch im zweiten Raum setzt die Künstlerin mit ihren Skulpturen passgenaue Akzente. Sie steckt damit ein Kraftfeld zwischen den vier Säulen ab, einen Raum im Raum. «Plies» lautet der Titel der fünf Objekte, die mit Bronzeklammern und Silikongummi direkt an den Säulen befestigt sind: Es sind nicht einfach simple Halterungen, sondern wie immer bei Lund integrale Bestandteile der Skulpturen.

«Plies» nennt Marie Lund die Skulpturen, die sie direkt an den vier Säulen des Ausstellungsraums befestigt hat. Bild: Sebastian Stadler

Deren gewölbte, abgerundete Form erinnert an Schuhlöffel oder Schutzschilde: Lund orientiert sich formal gerne an Alltagsgegenständen. Die Skulpturen hat sie während eines Aufenthalts im Atelierhaus der Stiftung Sitterwerk in der Kunstgiesserei St.Gallen angefertigt und dabei die Bronze mit Emaille überzogen. Dadurch leuchtet die beschichtete Seite der Skulpturen in kräftigem Rot.

Statt Brache künftiger Skulpturenpark

Kupfer ist der Hauptbestandteil der plastischen Arbeiten, die Marie Lund im Kunstmuseum zeigt. Sie hat sich in der letzten Zeit intensiv mit dem Metall beschäftigt: «Was mich daran fasziniert, ist, dass es stark, stabil und gleichzeitig sehr formbar ist.» Sie bearbeitet das Kupferblech selbst, es ist ihr wichtig, sich physisch damit auseinanderzusetzen. Sie hämmert es, zieht und presst es in einem langen und repetitiven Prozess in eine Form, die sie dem Material abringt: «Meine Absichten und die Eigenschaften des Materials sind ständig miteinander am Verhandeln.»

Eine von Marie Lunds sockelartigen Skulpturen «The Stretch». Die Künstlerin hat ihr eine Halbfigur des Zürcher Bildhauers Hans Josephsohns (1920–2012) gegenübergestellt. Diese ist eine Leihgabe des Kesselhauses Josephsohn in St.Gallen. Bild: Sebastian Stadler

Aus Kupfer, Bronze und Gummigranulat sind auch «The Stretch» gefertigt, die beiden sockelartigen Skulpturen, die Marie Lund auf der Terrasse vor dem Museum platziert hat und die man sieht, wenn man aus den Fenstern ihrer Ausstellung schaut:

«Es war mir ein Anliegen, den Innen- und den Aussenraum zu verbinden.»

Es ist eine Brache, die mit Moos und anderen Pionierpflanzen bewachsen ist und sonst nie mit Kunst bespielt wird. Den beiden Skulpturen hat die Künstlerin eine Halbfigur des Zürcher Bildhauers Hans Josephsohn (1920–2012) zur Seite gestellt, um sie in Beziehung zum menschlichen Körper zu setzen. Lund hofft, dass die Aktivierung dieses vergessenen Aussenraums dessen Potenzial sichtbar macht und etwas auslöst: «Mir gefällt die Vorstellung, dass es der erste Schritt hin zu einem künftigen Skulpturenpark ist.»

Marie Lund, «The Falling», bis 20.3.2022, Kunstmuseum St.Gallen. Öffentliche Führung 6. Februar, 11 Uhr, mit dem Kunstvermittler Florian Hürlimann.

