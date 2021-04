Kulturvermittlung Keine Lust auf einen einsamen Ausstellungsbesuch? Mit der St.Gallerin Rhea Braunwalder geht es im Tandem ins Museum Rhea Braunwalder begleitet im Rahmen des nationalen Projekts «TiM – Tandem im Museum» all jene bei einem Besuch im Kunstmuseum St.Gallen, die Kunst im Dialog entdecken wollen und gerne Geschichten erfinden. Den nächsten Tandem-Partner hat sie schon im Auge.

Nina Rudnicki 23.04.2021, 15.00 Uhr

Rhea Braunwalder arbeitet ehrenamtlich als Museumsbegleiterin für das Kulturvermittlungsprojekt «Tandem im Museum».

Als Rhea Braunwalder in der St.Galler Altstadt einen Zimmermann auf Wanderschaft traf, fragte sie ihn, ob er nicht Lust hätte, mit ihr das Kunstmuseum zu besuchen. Es wurde eine der aussergewöhnlichsten Begegnungen. «Er machte mich auf das Gebäude und dessen Deckenkonstruktion aufmerksam. So erlebte auch ich das Kunstmuseum auf eine ganz andere Weise», sagt Rhea Braunwalder, die sich als Tandem-Guide freiwillig für das nationale Projekt «TiM – Tandem im Museum» engagiert. Das Ziel von TiM ist es, dass Museen als Begegnungsorte und soziale Räume wahrgenommen werden. Gerade Personen, die sonst nicht ins Museum gehen, sollen dieses spielerisch und ungezwungen entdecken können. Die 30-Jährige sagt:

«Meine persönliche Motivation ist, etwas dazu beitragen zu können, Orte wie Museen für alle zugänglich zu machen.»

Im Rahmen von TiM geschieht dies auf eine etwas ungewöhnliche Weise. Mit ihrer jeweiligen Begleitung streift Rhea Braunwalder durch das Kunstmuseum. Dann wählen die beiden ein Lieblingsobjekt aus und erfinden dazu gemeinsam eine Geschichte. Diese wird anschliessend mit einem Selfie auf der Plattform www.mi-s.ch des Musée imaginaire Suisse veröffentlicht. So ist dort beispielsweise zu einem Bild von Augusto Giacometti folgende Geschichte publiziert: Das Gelb sagt zum Blau: «Oh es schneit und es wird kalt.» Da sagt das Blau: «Das ist nicht so schlimm. Bald ist Weihnachten. Und das Orange gibt uns Licht und Wärme. Alles kommt gut!»

Auf Augenhöhe über Kunst reden

Rhea Braunwalder und die Kunstvermittlerin Daniela Mittelholzer, die ebenfalls Tandem-Guide ist, posieren im Kunstmuseum St.Gallen für ein Selfie.

«Geschichten zu einem Kunstobjekt zu erfinden, bedeutet, sich auf Augenhöhe zu unterhalten. Niemand ist Experte», sagt Rhea Braunwalder. Aus Rückmeldungen von ihren Tandem-Partnerinnen und -Partnern weiss sie, wie aufreibend und intensiv diese Art des Museumsbesuchs empfunden wird. Denn wer eine Geschichte erfinde, lasse immer auch Eigenes einfliessen. «Jede erfundene Geschichte ist geprägt von Lebensgeschichten», sagt Rhea Braunwalder, die in Zürich und Göttingen Ethnologie studiert hat.

In der Ethnologie, sagt Rhea Braunwalder, gehe es immer um Geschichten der Menschen und um die Frage, wie man in einer Gesellschaft lebt. Nebst ihrem Engagement im Kunstmuseum St.Gallen arbeitet sie als Moderatorin und Projektgestalterin für das Netzwerk Erzählcafé Schweiz. Im Erzählcafé treffen sich verschiedenste Personen und erzählen sich zu einem bestimmten Thema Anekdoten und Erfahrungen aus ihrem Leben.

Den Zusammenhalt fördern

Rhea Braunwalder bietet einen gemeinsamen Museumsbesuch auf Augenhöhe an.

Im Kunstmuseum St.Gallen wird TiM seit einem Jahr angeboten. Nebst Rhea Braunwalder gibt es aktuell noch zwei weitere TiM-Guides. «Unser Ziel ist es, das Angebot noch stärker auszubauen», sagt Daniela Mittelholzer, Kunstvermittlerin im Kunstmuseum St.Gallen und ebenfalls TiM-Guide. Am 16. Mai, dem Internationalen Museumstag, sind daher alle am Amt als Guide Interessierten eingeladen, sich zusammen mit Daniela Mittelholzer auf das Tandem-Experiment einzulassen.

«TiM – Tandem im Museum» ist kostenlos und wird vom Verein Kuverum Services in Zusammenarbeit mit der Beisheim Stiftung und dem Migros-Kulturprozent und weiteren Partnern realisiert. «Für mich ist zentral, dass es ein soziales Projekt ist, das den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördert. Es öffnet Türen für Begegnungen», sagt Rhea Braunwalder, die indessen bereits eine neue Idee für einen Tandem-Besuch hat. Sie sagt: «Da gibt es einen älteren Nachbarn, den ich gerne einmal zum gemeinsamen Geschichtenerfinden einladen würde.»

Wer TiM-Guide werden möchte oder mit einer TiM-Begleitung ins Museum gehen möchte, findet hier Informationen. In der Ostschweiz gibt es das TiM-Angebot auch im Kunstmuseum und in der Kunsthalle Ziegelhütte in Appenzell und im Kunstmuseum Vaduz.