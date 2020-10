Kulturstiftung des Kantons Thurgau ersetzt tanz:now, Werkschau Thurgau und Frauenfelder Lyriktage durch ein neues Mehrspartenformat

Der Stiftungsrat der Kulturstiftung des Kantons Thurgau will durch die Lancierung von neuen Formaten Impulse für das Kulturschaffen im Kanton Thurgau setzen. Die Bevölkerung soll mit einbezogen werden. Christina Genova 28.10.2020, 16.20 Uhr

Werkschau Thurgau 2019: Ausstellungsansicht aus dem Kunstraum Kreuzlingen. Reto Martin

Der Stiftungsrat der Kulturstiftung des Kantons Thurgau hat Ende Oktober 2020 entschieden, die eigenen Förderformate tanz:now, Werkschau und Frauenfelder Lyriktage durch die Ausschreibung eines Mehrspartenformats zu ersetzen. Dies teilt die Kulturstiftung in einer Medienmitteilung mit. Dadurch sollen neue Ideen in der Kulturförderung ermöglicht sowie Raum für unkonventionelle Formate geschaffen werden. Der in der Vergangenheit für die drei Festivals eingesetzte finanzielle Betrag wird für das neue Mehrspartenformat zur Verfügung stehen. Die Ausschreibung erfolgt Ende November 2020.