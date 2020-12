Kulturrückblick 2020 Coronahelden, kreative Kuratorinnen, mutige Theatermacher: Sie haben uns 2020 die Pandemie vergessen lassen Ja, es war ein langer Lockdown, und zum Jahresausklang wird der Kulturbetrieb schon wieder lahmgelegt. Inmitten all dieser Unwägbarkeiten mit zum Teil verheerenden Auswirkungen gab es aber auch kulturelle Aufsteller. Ein persönlicher Jahresrückblick der Ostschweizer Kulturredaktion. Roger Berhalter, Christina Genova, Julia Nehmiz, Martin Preisser 29.12.2020, 05.00 Uhr

Ein Bild wie aus einer anderen Zeit – doch auch das war 2020: Die Band Pätschwerk spielt am Kulturfestival St.Gallen für maximal 300 Besucherinnen und Besucher. Bild: Michel Canonica (1.Juli 2020, St.Gallen)

In der Kunsthalle Arbon entstand die Bodenarbeit «orten» der Thurgauer Künstlerin Sonja Lippuner trotz Lockdown. Bild: Ladina Bischof

Was von diesem besonderen und verrückten Kulturjahr in Erinnerung geblieben ist, sind Menschen, die Dinge ermöglicht haben – allen widrigen Umständen zum Trotz. Sonja Rüegg zum Beispiel. Sie hatte gerade ihre neue Aufgabe als Leiterin der Kunsthalle Wil übernommen und wollte am 4. April die erste von ihr kuratierte Ausstellung eröffnen.

Sonja Rüegg, Kuratorin der Kunsthalle Wil.

Bild: Benjamin Manser

Doch dann kam der Lockdown. Sie entschloss sich zusammen mit dem Vorstand und der Künstlerin Susanne Hofer, das Projekt trotzdem durchzuziehen. Im vollen Bewusstsein, dass das Publikum die Ausstellung vielleicht nie zu Gesicht bekommen würde. Rüegg tat es der Künstlerin zuliebe, sie hatte schon viel Zeit und Energie in die Schau investiert. Zur Vernissage gab es für das Publikum einen Videorundgang.

Auch Deborah Keller, Kuratorin der Kunsthalle Arbon, hätte es verantwortungslos gefunden, Sonja Lippuner, deren Bodenarbeit «orten» zum Zeitpunkt des Lockdowns schon beinahe fertig war, einen Stopp aufzuerlegen. Deshalb wurde auch die Ausstellung der 32-jährigen Thurgauerin ohne Publikum eröffnet.

Deborah Keller, Kuratorin der Kunsthalle Arbon.

Bild: Ralph Ribi

Ebenso wie ihre Kollegin in Wil bewies Keller zusammen mit dem Vorstand der Kunsthalle Arbon Kreativität in einer ausserordentlichen Situation: Die Kuratorin führte per Video durch die Ausstellung, das Künstlerinnengespräch wurde als Podcast ausgestrahlt, in Zusammenarbeit mit thurgaukultur.ch gab es einen Livestream aus der Kunsthalle.

Sowohl die Ausstellung in Wil als auch jene in Arbon konnte von den Besucherinnen und Besuchern schliesslich auch noch physisch erlebt werden: Für alle überraschend wurden die Museen schon am 11. Mai wieder eröffnet.

Kuratorin Nadia Veronese (links) und Pipilotti Rist lassen sich von der Videoprojektion bei Mode Weber in St.Gallen fluten.

Bild: Benjamin Manser

An einem jener bleiernen Abende im Frühling, als alle zu Hause vor ihren Bildschirmen sassen, hatte Nadia Veronese eine Idee. Die Kuratorin des Kunstmuseums St.Gallen hatte genug vom virtuellen Austausch mit Künstlerinnen und Künstlern und wollte Kunst wieder in den realen Raum überführen. Sie entwickelte das Ausstellungsformat «Another long evening», das nicht nur pandemietauglich, sondern erst noch maximal niederschwellig ist.

Veronese klopfte bei Ladenbesitzerinnen und -besitzern der St.Galler Innenstadt an und fragte, ob sie bereit wären, in ihren Schaufenstern einem Kunstwerk Gastrecht zu gewähren. Die Resonanz war ausgesprochen positiv. Ebenso erfreut reagierten Künstlerinnen und Künstler.

Nationale und internationale Kunstschaffende, darunter der Österreicher Erwin Wurm oder der St.Galler Künstler Beni Bischof, stellten im Juli und im August in der Confiserie, beim Coiffeur oder in der Modeboutique aus. Alle erhielten ein Honorar und einen Produktionsbeitrag. Eine der Künstlerinnen, Martina Morger, wurde später mit dem Manor-Kunstpreis ausgezeichnet. Als Bonus obendrauf gab es von Mitte September bis Ende Oktober bei Mode Weber eine ortsspezifische Projektion der St.Galler Videokunstpionierin Pipilotti Rist.

Da war die Stimmung noch euphorisch: Wiedereröffnung der Kellerbühne St.Gallen am 6. Juni. Bild: Michel Canonica

Veranstalter sind sich gewohnt, schnell zu reagieren und selbst kurzfristig noch das Unmögliche möglich zu machen. Doch das Jahr 2020 brachte viele von ihnen an ihre Grenzen. Fast wöchentlich änderten sich die Rahmenbedingungen ­– je nachdem, was der Bund oder die Kantone wieder beschlossen hatten.

Matthias Peter, Leiter der Kellerbühne St.Gallen.

Bild: Michel Canonica

Doch Matthias Peter, Leiter der St.Galler Kellerbühne, liess und lässt sich dadurch nicht unterkriegen. So lange Künstler in seinem Theater auftreten dürfen, lässt er Künstler auftreten. Auch wenn er nur noch einen Bruchteil des üblichen Publikums einlassen darf und auch wenn er manchmal bis zuletzt nicht weiss, ob die Aufführungen tatsächlich stattfinden können.

Im Frühling musste Peter sein gesamtes Kleinkunstprogramm über den Haufen werfen und sein Theater vorübergehend schliessen. Kaum durfte er im Juni aber wieder öffnen, hatte er schon ein Alternativprogramm parat: Heimspiel-Wochen mit vorwiegend Ostschweizer Künstlerinnen und Künstlern. Die Stimmung an den ersten Abenden war nach der langen Kulturpause fast schon euphorisch. «Wir haben es überstanden, das Kulturleben blüht wieder!», so lautete der Tenor – was aus heutiger Sicht natürlich naiv erscheint.

Doch bis heute macht Matthias Peter weiter. Zwar musste er die Kellerbühne inzwischen zum zweiten Mal schliessen. Doch bestimmt heckt er hinter den Kulissen wieder Neues aus.

Auch Lukas Hofstetter liess und lässt sich nicht unterkriegen. Im Sommer gelang dem Veranstalter gar ein Coup: Das Kulturfestival St.Gallen, das er zusammen mit Lina Samland organisiert, war im Sommer schweizweit das einzige Open Air in dieser Grössenordnung.

Lukas Hofstetter, Veranstalter des Kulturfestivals St.Gallen. Bild: Adriana Ortiz Cardozo

Drei Wochen lang fanden im Innenhof des Historischen und Völkerkundemuseums in St.Gallen Live-Konzerte statt. Zwar nicht mehr mit dem ursprünglich geplanten Line-up, denn auch Hofstetter musste sein internationales Programm komplett durch ein ostschweizerisches ersetzen. Das hatte aber auch sein Gutes: Auf der Kulturfestival-Bühne präsentierte sich für einmal die Crème de la Crème der aktuellen Ostschweizer Musikszene.

Schon wenige Wochen später wären solche Konzertabende kaum mehr möglich gewesen, und heute scheinen sie weiter weg denn je. Aber damals, im Sommer 2020, schien für eine Weile wieder (fast) alles möglich.



Plötzlich wird ein fast 700 Jahre altes Werk aktuell: Die Theaterwerkstatt Gleis 5 Frauenfeld inszenierte im August Giovanni Boccaccios grosse Pest-Erzählung «Decamerone» und ging damit auf Ostschweizer Tournee. Bild: Donato Caspari

Lang wird der Winter unsers Missvergnügens. Aktuell sind alle Kulturstätten geschlossen, und niemand weiss, wann das nächste Mal live vor Publikum gespielt werden darf. Umso schöner die Erinnerung an den kurzen, intensiven, prall gefüllten Theatersommer, der zwischen den Pandemiewellen die Region beglückte.

Kaum waren kulturelle Veranstaltungen wieder erlaubt, explodierte förmlich eine Theaterblüte. Konventionelle Inszenierungen, spezielle Pandemieformate bis hin zu einer ganzen Theatertournee durch die Ostschweiz – Theaterbegeisterte hatten nach der langen Online-Durststrecke die Qual der Wahl.

Der abtretende Konstanzer Intendant Christoph Nix machte den Anfang, setzte durch, dass auf dem Münsterplatz mit strengem Schutzkonzept das erste Freilichttheater des Coronasommers aufgeführt wurde. Das Theater St. Gallen bespielte einen Container in der Altstadt und den Stadtpark hinterm Theater. Die Frauenfelder Theaterwerkstatt Gleis 5 brachte eine Wiederentdeckung auf die Bühne und tourte mit ihr gleich durch die ganze Ostschweiz: Die Truppe inszenierte Giovanni Boccaccios fast 700 Jahre altes Werk «Il Decamerone», das die Pestzeit in Florenz beschreibt.

Sie trotzen Corona und dem Regen: Die Schauspielerinnen und Schauspieler des See-Burgtheaters in Kreuzlingen spielen die Shakespearekomödie «Was Ihr wollt». Bild: Reto Martin

Auch das See-Burgtheater Kreuzlingen spielte vor Publikum, zeigte eine rasante, lustvolle Shakespearekomödie. Heute kaum mehr vorstellbar, dass das Publikum im Theaterzelt verköstigt wurde und keine Maskenpflicht herrschte. In Vorarlberg gelang der freien Gruppe «Ensemble für unpopuläre Freizeitgestaltung» ein berührendes Monolog-Erlebnis auf einer Industriebrache in Lustenau. Die Ausserrhoder-Vorarlberger Gruppe Café Fuerte zeigte Marlen Haushofers Roman «Die Wand» vor einem Ferienhaus... jeweils auch mit Barbetrieb...

Ach, der Sommer war sehr gross. Lang scheint er vorbei zu sein. Nun sind alle wieder zum Schweigen verdammt. Doch für ein paar Wochen lebten die Bühnen auf, blühten auf ­– und schenkten wundervolle Theatermomente. Deren Erinnerungen jetzt über den Coronawinter hinweghelfen.

«Pause + Play» hiess das Stück der Tanzcompagnie des Theaters St.Gallen, das den Lockdown zum Thema machte. Bild: Michel Canonica

In kürzester Zeit drei neue, nicht geplante Produktionen aus dem Boden zu stampfen: Das war eine spezielle kulturelle Leistung. Die Tanzkompanie, die Schauspiel- und die Operncrew des Theaters St. Gallen haben sich von der Aufbruchstimmung mitreissen lassen, die im Juni das Ende des ersten Lockdowns markierte. Vom Eingesperrtsein in die neu gewonnene Freiheit: «Pause + Play» hiess das Tanzstück, das auf der Freilichtbühne im Stadtpark ausdrückte, was alle spürten: Der befreiende Schritt aus Erstarrung in neue Aktivität.

Mit der kleinen, feinen Oper «Cendrillon» gab es dann bei den Parkspielen einen charmanten, eingängigen Ersatz für die wegen Corona ausgefallene Oper auf dem Klosterplatz. Und erst noch eine Entdeckung der Komponistin Pauline Viardot. Auch mit dem Theaterstück «2 Meter Theater – ausgespu(c)kt» erinnert man sich an eine freudige, fantasievolle Pause zwischen den beiden kulturellen Lockdowns. Eine Pause, die das Publikum (in Liegestühlen) bei allen drei Produktionen sichtlich entspannt goutierte.