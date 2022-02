Kulturpreis Ein überfälliger Preis, genau zur richtigen Zeit: Reaktionen auf den Grossen Kulturpreis der St.Gallischen Kulturstiftung an den Autor und Regisseur Milo Rau Vor vier Jahren hätte er den Grossen Kulturpreis der Stadt St.Gallen erhalten sollen – doch der Stadtrat lehnte die Wahl ab, mit der Begründung, Milo Raus Arbeit sei zwar international anerkannt, aber zu wenig in St. Gallen verankert. Nun ehrt ihn stattdessen die St.Gallische Kulturstiftung mit ihrem Grossen Kulturpreis. Das sei verdient und der «glückliche Schlusspunkt einer mühseligen, absurden Geschichte», finden Vertreter der Kulturszene Bettina Kugler Jetzt kommentieren 15.02.2022, 05.00 Uhr

Milo Rau 2016 an der Probebühne der Berliner Schaubühne. Bild: Doris Spiekermann-Klaas

Er hat schon nicht mehr darauf spekuliert – und sich umso mehr gefreut, als vor ein paar Wochen ein überraschender Anruf aus St. Gallen kam. Gestern nun wurde öffentlich bekannt, dass Milo Rau, der in St. Gallen aufgewachsene, international bekannte und renommierte Theater- und Filmregisseur, Kunsttheoretiker und Autor, den nur alle drei bis vier Jahre vergebenen Grossen Kulturpreis der St. Gallischen Kulturstiftung erhält. Damit steht Rau, Jahrgang 1977, in einer Reihe mit Künstlerinnen und Künstlern wie Roman Signer, Pipilotti Rist, der Clownin Gardi Hutter und dem Choreografen Martin Schläpfer.

Entsprechend «überbordend» sei seine Reaktion gewesen, wie er gestern auf telefonische Nachfrage sagte: «Diesen Preis bekommt man nur einmal in seinem Künstlerleben; er ist als einzeln vergebener eine grosse Auszeichnung. Ich freue mich wirklich sehr.» Und er fügt hinzu:

«Ich fühle mich mit St. Gallen sehr verbunden. Die Stadt ist, so umstritten dieser Begriff auch sein mag, meine Heimat.»

Genau daran wurde 2018 gezweifelt. Es kam zu einem Debakel, weil ihm der Stadtrat den Grossen Kulturpreis der Stadt St.Gallen verwehrte, für den ihn die Kulturkommission vorgeschlagen hatte. Das Argument: Er sei zwar international anerkannt, doch seine Arbeit habe kaum Spuren in St. Gallen hinterlassen. Daraufhin war ein Teil der Kulturkommission zurückgetreten; Milo Rau hatte sich kritisch zum Vorgehen geäussert. «Ich fand einfach unmöglich, dass die Regierung der Kulturkommission hereingeredet hat; das ist demokratisch nicht korrekt. Und es war auch schade, dass der Eindruck entstand, ich sei eigentlich kein St. Galler.» Doch er habe das schon längst abgehakt.

Ein Preis, der Wert auf internationale Bedeutung legt

Die Regisseurin Barbara Schlumpf, Präsidentin der St.Gallischen Kulturstiftung. Bild: Pius Amrein

Was damals gegen Milo Rau gewandt wurde, ist nun für Barbara Schlumpf, Präsidentin der St.Gallischen Kulturstiftung, das entscheidende Kriterium für die Auszeichnung. «Der Grosse Kulturpreis ist der bedeutendste Preis, den wir als unabhängige Stiftung zu vergeben haben. Er geht an Kulturschaffende, die weit über die Ostschweiz hinaus ausstrahlen. Wer diesen Preis bekommt, der muss seinen Weg aus der Region heraus gemacht haben.»

Das trifft auf Milo Rau zweifellos zu. Stundenlange hitzige Diskussionen habe es nicht gegeben, sagt Barbara Schlumpf:

«Es kommen für diese Spitzenposition auch nicht sehr viele Personen in Frage. Milo Rau hatten wir schon länger auf dem Radar.»

Jetzt sei genau der richtige Zeitpunkt, das habe sich eher zufällig ergeben: Derzeit arbeitet Rau in der Schweiz. Im April hat Schillers Drama «Wilhelm Tell» unter seiner Regie am Schauspielhaus Zürich Premiere.

In seinen bislang etwa fünfzig Projekten hat er sich stets mit den drängendsten Zeitfragen beschäftigt, Welt und Kunst verschränkt und sich «an die Brennpunkte globaler Auseinandersetzungen» begeben, wie die Kulturstiftung hervorhebt. Was er selbst als «globalen Realismus» bezeichne, sei «Weltkunst».

Szene aus dem Milo Raus Film «Das neue Evangelium», der 2021 den Schweizer Filmpreis in der Sparte Dokumentarfilm erhielt. Bild: Vinca Film

Geehrt wird Milo Rau für Arbeiten wie das Dokumentarfilmprojekt «Kongo Tribunal» (2017), für Stücke über Themen wie das Ausländerstimmrecht («City of Change», 2010 in St.Gallen), reale Kriegsschauplätze und Verbrechen ­– etwa «Die Zürcher Prozesse» oder «Five Easy Pieces» über den Kindermörder Marc Dutroux. Aber auch für seine Inszenierung der Mozart-Oper «La Clemenza di Tito» 2020 in Genf oder den Film «Das neue Evangelium», der 2021 den Schweizer Filmpreis für den besten Dokumentarfilm erhielt.

«Einer der führenden und Regisseure und Intellektuellen unserer Zeit»

Der St.Galler Slampoet Etrit Hasler. Bild: Arthur Gamsa

«Endlich» ist denn auch das einhellige Echo in der regionalen Theater- und Kulturszene auf die Entscheidung der St. Gallischen Kulturstiftung. Es sei «der Schlusspunkt unter einer extrem mühseligen Geschichte, die an Absurdität nicht zu überbieten war», findet Slampoet Etrit Hasler. «Es gibt gegenwärtig keinen anderen Theaterschaffenden aus der Schweiz, der so grosse internationale Anerkennung findet.» Milo Rau spreche nicht nur ein intellektuelles Publikum an; seine Arbeit sei durchaus kontrovers: «Aber genau das soll Theater sein. Diese späte Ehre hat er hochgradig verdient.»

Kinok-Leiterin Sandra Meier. Bild: Michel Canonica

Für Sandra Meier, Leiterin des St. Galler Programmkinos Kinok, ist Milo Rau «einer der führenden und spannendsten Regisseure und Intellektuellen unserer Zeit», unter anderem, weil er Betroffenen sowie Zuschauerinnen und Zuschauern eine Stimme gebe und ihnen in seinen Projekten ein Handlungsfeld eröffne. Der Preis korrigiere den unglücklichen Entscheid des St. Galler Stadtrates.

Der Theologe und Publizist Rolf Bossart Bild: Andrea Stalder

Zufrieden ist auch der Theologe und Publizist Rolf Bossart, der häufig mit Milo Rau zusammenarbeitet: «Das Argument, Rau habe ja genug andere Preise, er brauche den aus St.Gallen nicht, war kleinlich. Es tut dem Preis gut, dass die St. Gallische Kulturstiftung Milo Rau auszeichnet. Die Stadt St.Gallen und diese Gegend sind ihm extrem wichtig; er pflegt den Kontakt und ist oft hier. Schön, dass man es jetzt geschafft hat, sich mit dem Grossen Kulturpreis diesen Künstler anzueignen.»

Schauspieldirektor Jonas Knecht. Bild: Arthur Gamsa

Jonas Knecht, Schauspieldirektor am Theater St. Gallen, schätzt und kennt Milo Rau seit langem – er bedauert, dass es bislang nie zu einem gemeinsamen Projekt gekommen sei. «Wir waren schon oft in Kontakt, und es hätte mich sehr gereizt», sagt er. St. Gallen, das habe zuletzt das Stück «HotSpotOst» thematisiert, mache sich ja notorisch kleiner, als es sei:

«Dass einer wie Milo Rau aus St.Gallen kommt, darauf darf man ruhig stolz sein und es mit diesem Preis an die grosse Glocke hängen.»

Knecht freut sich sehr für Rau über diese Ehrung und hofft weiterhin auf eine Zusammenarbeit in der Zukunft.

Jan Henric Bogen, designierter Direktor des Theaters St. Gallen. Bild: Reto Martin

Von unterwegs meldet sich Jan Henric Bogen, designierter St.Galler Theaterdirektor. Er freut sich ebenfalls über die sehr verdiente Ehrung für Milo Rau. «Wir kennen uns, da wir beide zeitgleich in Belgien gearbeitet haben: Er für das NT Gent und ich für Opera Ballet Vlaanderen.» Letztes Jahr habe er ihn eingeladen, um über eine Neuproduktion für das Theater St.Gallen zu sprechen. «Dazu kam es leider bisher nicht. Ich hoffe, dass wir dieses Gespräch bald führen können.»

Der Termin der Preisverleihung in St. Gallen hingegen steht bereits fest: Sie wird am 17. November in der Lokremise stattfinden. In den darauffolgenden Tagen wird eine Ausstellung in der Kunsthalle St.Gallen Gelegenheit bieten, Milo Raus filmische, theatrale und aktivistische Arbeit näher kennenzulernen.

