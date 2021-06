Kulturpreis für Berta Thurnherr aus Diepoldsau

KULTURPREIS Diepoldsauerin als neugierige, wache Sprachspielerin geehrt Am Donnerstag erhält die Diepoldsauer Geschichtenerzählerin Berta Thurnherr einen Anerkennungspreis der St.Gallischen Kulturstiftung. Die Begeisterung für die Sprache und ihren eigenen Heimatdialekt ist mit dem Sammeln und Aufnehmen von Geschichten alter Menschen in Diepoldsau entstanden. Martin Preisser 07.06.2021, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für Berta Thurnherr-Spirig ist der Dialekt ein wichtiges Element der eigenen Identität. Bild: Benjamin Manser

Mit «Lüübi Grüass» zeichnet Berta Thurnherr-Spirig ihre Mails, im Tippilzouar (Diepoldsauer) Dialekt. «Mundart verrät die Herkunft, sie ist grosser Teil unserer Identität und Persönlichkeit», sagt die Dialektforscherin. Lebendig, liebenswürdig und offen begegnet sie einem im Gespräch. Ihr Dialekt hat Wärme, er wirkt musikalisch.

Eigentlich wollte Berta Thurnherr Sprachen studieren. Das lag damals aber nicht drin. Sie hat eine KV-Lehre gemacht, in St.Margrethen. Wenigstens mit viel Französisch, aber mit dem Verbot, ihren Diepoldsauer Dialekt am Telefon zu sprechen. «Lange wurden die Rheintaler wegen ihrer Sprache ausgelacht. Das ist schlimm.» Berta Thurnherr sieht die Auszeichnung durch die St. Gallische Kulturstiftung daher jetzt auch als Ehre für alle Rheintaler Mundarten.

Auch Bertolt Brecht auf Diepoldsauerisch

Neben Französisch spricht sie heute auch Italienisch und Spanisch, das sie erst mit sechzig gelernt hat. Die Mundart der Rheininsel, als die Diepoldsau auch bezeichnet wird, ist zur Leidenschaft ihres Lebens geworden. Berta Thurnherr hat ein Gedicht von Bertolt Brecht («Fragen eines lesenden Arbeiters») in ihren Dialekt übertragen und für Kindertheater Mozarts «Zauberflöte» in Mundart eingerichtet. Es gibt ein Vaterunser auf Diepoldsauerisch, das in eine Anthologie von Rainer Stöckli mit 150 Versionen dieses Gebets eingeflossen ist.

Kostprobe des Diepoldsauer Dialekts: Tatort Diepoldsau-Schmitter. Quelle: Youtube

Ihre Leidenschaft für die eigene Sprache entstand, weil sie mit ihrer Schwester Maria in den 1980er-Jahren angefangen hat, Geschichten alter Menschen aus der Region zu sammeln. Vierzig Tonbänder sind entstanden: Geschichten über Grenzen, Krieg und Flüchtlinge zwischen Vorarlberg und Diepoldsau. Berta Thurnherr hat für diese Geschichten eine eigene Transkription entwickelt. Die Tonbänder liegen heute als immaterielles Kulturgut im Phonogrammarchiv der Universität Zürich. Die Angst, dass die eigene Sprache verloren gehe, hat die beiden Schwestern angetrieben, den Dialekt festzuhalten. «Sprache ist lebendig, ist immer im Fluss», sagt Berta Thurnherr. «Das heutige Diepoldsauerische ist nicht mehr das von vor dreissig oder vierzig Jahren».

Wunderwerkwörter Was ich wollte

wäre Wunderwerkwörter

weben

welche weltweit

Wörterwunderwerk

würden

Auf Dialektkongressen ist Berta Thurnherr eine gerne gesehene und gehörte Fachfrau. Sie hat an den Solothurner Literaturtagen gelesen oder mit dem Vorarlberger Theatermacher Tobias Fend Stücke in Dialekt entwickelt. Sie hat moderne Lyrik geschrieben und sogar einen Kurzkrimi und einen Rap. Die heute 75-Jährige hat mit 45 Jahren noch eine neuen Beruf erlernt, den der Kindergärtnerin. «Eine Entscheidung, die ich nie bereut habe», sagt sie heute.

Die eigene Mundart habe sie auch für eigene Wortspielereien und Klangexperimente sensibilisiert. «Berta Thurnherr hat in den Sprachwurzeln ihre eigenen Lebens-Ressourcen für sich entdeckt», schreibt Sabine Arlitt in einem Text anlässlich der Verleihung des Rheintaler Kulturpreises, des «Goldiga Törgga» vor drei Jahren.

Der Tippilzouar Dialekt sei wie jeder Dialekt schön. Seine Sprache sei klangreich und von Aussenstehenden überhaupt nicht erlernbar, sagt Berta Thurnherr und erzählt von den vielen alt- und mittelhochdeutschen Elementen aus der Zeit von 750 bis 1350, die in dieser Diepoldsauer Sprache zu finden seien.

Verwurzelt und gleichzeitig weltoffen

Zentrum ihres Lebens ist ihr Garten rund um ein ganz freistehendes und stets offenes Haus nahe beim Alten Rhein und der Grenze zu Österreich. Als junges Paar haben Berta Thurnherr und ihr Mann das Haus gebaut. Die beiden haben drei Töchter und sechs Grosskinder. Berta Thurnherr wirkt verwurzelt und gleichzeitig weltoffen, heimatverbunden und frei denkend. Dialekte gehören bewahrt, aber nicht für populistische, volkstümelnde Zwecke missbraucht, sagt sie deutlich. Heute ist sie eine auch bei der jüngeren Generation gefragte Geschichtenerzählerin und Wortspielerin. «Sie kommt an, gerade weil sie bei sich angekommen ist», so schreibt Sabine Arlitt in der Törgga-Rede treffend.

Herbstgedicht (2009) Hearpscht Ì Wüar o zeattara wännì s volla Gold wäär wi di Òòachan ùnd di Earla

Den grossen Erfolg, den sie mit Sprache und Dialekt seit einigen Jahren erlebt, hat Berta Thurnherr nie gesucht: «Das ist alles einfach auf mich zugekommen.» Dass ihre Dialektarbeit dereinst solche Aufmerksamkeit erhalten würde, damit habe sie nicht gerechnet. «Was meine Leidenschaft für Sprache angeht, sind Wünsche in Erfüllung gegangen, ohne dass ich gewagt hätte, mir je in diese Richtung etwas zu wünschen.»

Preisverleihung: Do, 10. 6., 19 Uhr, Eventhalle Rorschach (Industriestr. 36c); Anmeldung obligatorisch unter: www.kulturstiftung.sg/anmeldung.