Kulturpolitik «Wir sind alle im Krisenmodus»: Kein Grundeinkommen für Kulturschaffende im Kanton St.Gallen, aber ein vereinfachtes Verfahren für Entschädigungen Am zweiten digitalen Covid-19-Kulturdialog zeigte Regierungsrätin Laura Bucher viel Verständnis für die schwierige Situation der Künstlerinnen und Künstler. Doch auf deren drängendste Frage hatte sie keine Antwort.

Christina Genova 16.02.2021, 18.00 Uhr

«Wir sind für sie da»: Regierungsrätin Laura Bucher macht den Kulturschaffenden Mut.

Bild: Benjamin Manser

Etwas vorweg: Im Kanton St.Gallen wird es kein Grundeinkommen für Kulturschaffende geben. Das machte die St.Galler Regierungsrätin Laura Bucher am zweiten digitalen Covid-19-Kulturdialog klar. Via Zoom schalteten sich am Montagabend rund 90 Kulturschaffende zu. Man habe schon sehr früh, im Frühling 2020, auf Ausfallentschädigungen gesetzt, um die Krise abzufedern: «Wir wollen diesen Weg weitergehen.»