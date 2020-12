«Hier sollen Experimente möglich sein»: Warum mitten in der zweiten Welle der neue St.Galler Kulturraum «Der Pool» eröffnet

Letzte «Episode Culturel» in St.Gallen

Künstler verschiedener Sparten an ungewöhnlichen Orten zusammenbringen, die freie Szene enger zu vernetzen: Das war die Idee der «épisodes culturels». Mit der Doppelausgabe #14/15 am Samstag um 20 Uhr im Kulturkonsulat St.Gallen geht die 2015 von Ann Katrin Cooper und Tobias Spori initiierte Reihe zu Ende. Sie hat viel in Bewegung gebracht.