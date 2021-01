Kultur trotz Pandemie Jesus und Judas werden regelmässig getestet: Wie das Theater St.Gallen den Kulturlockdown überbrückt Bis mindestens Ende Februar ist ein Spielbetrieb vor Publikum nicht erlaubt. Ob und wie es dann weitergeht mit Kulturveranstaltungen, weiss niemand. Das Theater St.Gallen wappnet sich jetzt mit einem Streaming-Spielplan und weicht dem Veranstaltungsverbot online aus. Und probt parallel für Live-Aufführungen. Julia Nehmiz 23.01.2021, 05.00 Uhr

Das St.Galler Sinfonieorchester erreicht mit seinen live aus der Tonhalle gestreamten Konzerten ein grosses Publikum, wie hier beim Konzert «Himmlisch» am 22. November 2020. Bild: Michel Canonica

Mit dem Kulturlockdown Mitte Dezember ist es still geworden um das einzige Dreispartenhaus der Ostschweiz. Einzig die St.Galler Sinfoniker haben mit live gestreamten Konzerten dem erzwungenen Stillstand getrotzt. Mit der Verlängerung des Spielverbots weichen nun auch Oper, Schauspiel und Tanz online aus. Die Theaterdirektoren und Spartenleiter über Proben in Pandemiezeiten, warum Livestreaming für Oper und Schauspiel viel teurer ist als für Konzerte, was trotzdem alles gestreamt werden soll, und weshalb sich die Orchestermusikerinnen und -Musiker jetzt selber gegenseitig applaudieren.

Kinsun Chan, Leiter Tanzcompagnie Bild: Tobias Garcia

Wir trainieren und proben weiter. Manchmal kommt es mir so vor, als wären wir in unserer eigenen Oase, doch ich bin sehr froh und dankbar, dass wir arbeiten können. Aber zugleich müssen wir diese Oase jeden Tag aufs Neue gegen das Virus verteidigen, um weitermachen zu können.

Homeoffice ist für Tänzerinnen und Tänzer aus vielen Gründen keine Option, schon allein weil die wenigsten zu Hause ausreichend Platz zum Proben haben. Das wäre vergleichbar mit der Forderung, einen Fussballspieler ins Homeoffice zu schicken und anzunehmen, die Wohnung könne als Fussballfeld verwendet werden.

Die Tanzkompanie ist in zwei Gruppen aufgeteilt, die in getrennten Räumen oder zu verschiedenen Zeiten proben. Somit haben wir weniger Leute in einem Raum und können den Abstand wahren. Während des Trainings und der Proben tragen wir alle Masken. Für die Tänzerinnen und Tänzer ist das eine Herausforderung, denn ihre Arbeit entspricht der eines Hochleistungssportlers. Bei den Choreografien und Trainings gibt es zudem keinen Kontakt. Zusammen tanzen dürfen nur jene, die sich eine Wohnung teilen oder privat ein Paar sind.

Da waren Vorstellungen noch erlaubt: Am 17. Oktober 2020 feierte die Tanzcompagnie des Theaters St.Gallen die Premiere von «Zendijwa». Bild: Gregory Batardon

Die Premiere von «Cinderella» im Theaterprovisorium ist für den 20.März geplant. Ich hoffe, dass wir bis dahin wieder auf der Bühne spielen können, vielleicht nur vor einem kleinen Publikum, aber zumindest live. Je nachdem, wie lange der Lockdown dauern wird und was für weitere Regeln erlassen werden, werden die Premierendaten verschoben oder die Produktionen für ein mögliches Streaming vorbereitet. Wir prüfen gerade, ob wir via Streaming einen Einblick in die Proben von «Cinderella» geben können, und ein paar andere kleine Überraschungen.

Konzertdirektor Florian Scheiber Bild: Nik Roth

Ich bin sehr froh, wenn wir einmal pro Monat mit einem Livestream «vor Ort» sein können; das Wichtigste für uns ist, auf diese Weise den Kontakt mit unserem Publikum halten zu können. Pläne für ganz neue Online-Formate machen wir keine, das war März/April 2020, das interessiert jetzt wirklich niemanden mehr.

Meinem Gefühl nach spürt auch das Publikum Licht am Ende des Tunnels, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir wieder öffnen. Auch wenn das noch einige Monate sein können, jetzt müssen wir durchhalten.

Wirklich planen tue ich die kommenden vier bis sechs Wochen, alles andere ist Spekulation, die schnell zur Makulatur werden kann. Aber natürlich entwerfen wir Szenarien für alle Fälle.

Das Orchester probt mit Maske und Abstand, jeder Streicher an seinem eigenen Pult, das war zu Anfang die grösste Umstellung. Die Aufstellung wird dadurch viel weiträumiger, interessanterweise gewinnt der Klang dadurch eine andere, neue Kompaktheit und, wenn man so will, «Dringlichkeit».

Jeder Streicher sitzt jetzt an seinem eigenen Pult – wie hier beim Tonhallekonzert vom 22. November 2020. Bild: Michel Canonica

Wie es ist, live vor unsichtbarem Publikum zu spielen? Zunächst sehr ungewohnt, wenn der Kontakt mit dem Publikum wegfällt, wie ein fehlender Boden unter den Füssen. Aber ich finde, unsere Musikerinnen und Musiker haben das sehr schnell sehr gut adaptiert.

Am verwirrendsten ist, wenn nach dem Stück der Applaus, jegliche Reaktion wegfällt. Wir lassen daher bei jedem «Applaus» ausgewählte Instrumentengruppen oder Orchestersolisten aufstehen, denen dann die anderen applaudieren, da muss eine Spannung raus, sich etwas auflösen – Stille geht einfach gar nicht!

Operndirektor Peter Heilker

Bild: Nik Roth

Wir haben gerade mit den Proben für das Musical «Jesus Christ Superstar» begonnen. Hier wird mit regelmässiger Durchtestung aller Beteiligten eine Version erarbeitet, die wir nach dem Shutdown auf der Bühne präsentieren können.

Da die grosse Verdi-Oper «Aida» abgesagt werden musste, haben wir kurzfristig ein neues Musiktheater-Format ins Programm genommen, einen konzertanten Doppelabend. «Songspiel» ist eine Zusammenstellung des Intermezzos «Il maestro di cappella» und «Mahagonny Songspiel» von Bertolt Brecht und Kurt Weill. Von den ersten Proben bis zum Livestream am 23. Januar bleiben gerade 20 Tage.

Die Planung im Musiktheater hat einen Vorlauf von zwei bis drei Jahren – zurzeit sind zwei Wochen Planung im Voraus schon gewagt... Die Stimmung ist gedämpft, weil wir etliche Produktionen nicht wie jahrelang vorbereitet realisieren konnten. Andererseits aber auch immer wieder hoffnungsvoll, da uns die Lust am kreativen Umgang mit den Umständen noch nicht vergangen ist. Ich bewundere sehr, mit welchem Enthusiasmus unsere Ensembles in Oper und Musical sich darauf einlassen.

Die Barockoper «Giulio Cesare in Eggito» sollte im Frühjahr 2020 Premiere feiern, musste coronabedingt verschoben werden. Stattdessen eröffnete die Inszenierung am 24. Oktober 2020 das St.Galler Theaterprovisorium. Bild: Iko Freese

Warum wir bislang nur Konzerte gestreamt haben? Es macht einen fundamentalen Unterschied, ob ein statisch positioniertes Konzert oder eine dynamische Theateraufführung gestreamt wird. Vorbereitung und technischer Aufwand bei der Theateraufführung sind um ein X-faches potenziert – um am Ende doch meist ein unbefriedigendes Bild zu bieten. Ein Stream an einem der grossen Opernhäuser wie Zürich oder Wien verschlingt locker das Gesamtbudget einer ganzen Theaterproduktion in St.Gallen. Hier müssen wir Mass halten.

Schauspieldirektor Jonas Knecht Bild: Arthur Gamsa

Unsere Pläne bis Ende Februar, bis zum eventuellen Ende des Shutdowns? Wir geben dem Publikum, durch kleine Filmbeiträge, Einblicke in die laufenden Probenarbeiten zu «Città Irreale». Wir streamen am 31. Januar live unser Familienstück «Das Dschungelbuch». Wir machen die Menschen durch Teaser-Clips auf den Moment «gluschtig», wo wir die Premiere der «Orestie» vor realem Publikum feiern können. Die Produktion haben wir letzte Woche bis zur Generalprobe gebracht, sie schlummert nun im theatereigenen Kühlhaus.

Und wir denken im Rahmen der Produktion «Schleifpunkt», die am 18. Januar ihren ersten Probentag hatte, über ein ganz anderes Format der Präsentation nach. Vielleicht entsteht da eine Website mit Video- und Audio-Elementen, vielleicht mit Interaktionsmöglichkeiten.

Kurz vor dem Kulturlockdown im Dezember brachte das St.Galler Schauspielensemble Wolfram Lotz' «Die lächerliche Finsternis» zur Premiere. Bild: Iko Freese

Was wir nicht machen: Wir streamen nichts, was wir dann live zeigen können. Denn Streaming ist kein Ersatz für das Live-Erlebnis Theater.

Seit einem Jahr heisst Planen nicht Planen, sondern Lottospielen. Die Ungewissheit, wann es wieder losgeht, was man darf, was nicht, macht eine seriöse Planung des Live-Betriebs schier unmöglich. Es ist ja auch so, dass unsere Gäste, Regisseurinnen, Musiker oder Ausstatterinnen auch an anderen Häusern arbeiten, dort wird auch alles herumgeschoben. Und so entstehen zu viele unbekannte Variablen, um planen zu können.