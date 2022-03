Krieg in der Ukraine «Mein ukrainisches Herz schmerzt»: Weshalb Yulia Di Bella alles daran setzt, einen Kiewer Komponisten nach St.Gallen zu holen Mit ihrer geplanten Konzertreihe «Im Spiegel» möchte die russisch-ukrainische Kulturschaffende den St.Gallern Valentin Silvestrovs Musik vorstellen. Die Situation in der Ukraine beschäftigt sie sehr. Aylin Erol Jetzt kommentieren 18.03.2022, 19.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Yulia Di Bella sieht sich als Brückenbauerin zwischen Kulturen durch Musik. Bild: Ralph Ribi

«Mama, es ist Krieg.» Das war das erste, das Yulia Di Bella am 24. Februar von ihrem Sohn hörte. Seither geht es der 50-Jährigen nur noch «den Umständen entsprechend». Di Bella wohnt heute in St.Gallen. Aufgewachsen ist sie aber in Moskau, dem Heimatland ihres Vaters. Ihre Mutter stammt aus der Ukraine. Hin- und hergerissen fühlte sie sich dadurch bisher nie. Bis zum Angriff Putins. «Mein ukrainisches Herz schmerzt unglaublich», sagt Di Bella.

Mit Musik Brücken bauen

Zu sehen, wie auf der ganzen Welt demonstriert wird und wie sich so viele Menschen für die Ukraine, aber auch für die Flüchtenden einsetzen, gebe ihr Kraft. Kraft, um einerseits täglich mehrere Stunden zu investieren, Menschen in der Ukraine zu helfen. Andererseits auch Kraft, um ihr künstlerisches Engagement weiterzuführen.

Seit 1993 ist Di Bella in der Schweiz und versucht mit dem von ihr gegründeten Verein Cosmokultur, Brücken zwischen unterschiedlichen Kulturen zu bauen. Im vergangenen Jahr schaffte sie dies, indem sie eine Konzertreihe organisierte, in welcher Musik von russischen, österreichischen und schweizerischen Komponisten zum Besten gegeben wurden.

Spricht die Kulturschaffende von der Musik und der Unterstützung, die sie derzeit von allen Seiten für die Ukraine erfährt, strahlt sie wieder. Bild: Ralph Ribi

In diesem Jahr wäre das Austauschprojekt «Im Spiegel» zwischen der Ukraine und der Schweiz geplant. Die Musik des ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov soll nach St.Gallen gebracht und im Gegenzug die Kompositionen des St.Gallers Alfons Zwicker in Kiew vorgestellt werden. Ein Vorhaben, das derzeit unter keinem guten Stern steht.

Krieg lag schon lange in der Luft

«Dass Russland die Ukraine angreift, hat mich nicht überrascht. Und doch habe ich bis zum Schluss gehofft, dass dieser Fall niemals eintreten würde», sagt Di Bella, während ihr Tränen in die Augen schiessen. Doch sie kämpft sich zurück und fährt fort: «Die Spannungen waren schon lange spürbar.» Von Freunden und Verwandten habe sie seit November nichts anderes mehr gehört als «Bald haben wir Krieg».

Diese Stimmung sei auch während der Vorbereitungen auf die geplante Konzertreihe bemerkbar gewesen. «Die Entwürfe unseres Grafikdesigners in Charkiv für die Plakate der Konzertreihe sahen schon im Dezember nach Krieg aus.» Der Schriftzug habe Ähnlichkeiten mit Propaganda-Plakaten gehabt. Er schien im Kopf schon bei den heutigen Geschehnissen gewesen zu sein.

Dorf ihrer Verwandtschaft ist teilweise zerstört

Di Bella wollte das alles aber nicht wahrhaben. Auch jetzt kann sie manchmal kaum glauben, was vor sich geht. «Das Haus meiner Eltern, in einem Dorf etwas ausserhalb von Kiew, ist schon in den ersten Tagen des Kriegs von russischen Raketen getroffen worden», sagt Di Bella. Zum Glück stand es leer. Doch praktisch ihre gesamte ukrainische Verwandtschaft lebte in jenem Dorf. Bis die russischen Bomben fielen. Das Dorf ist nun teilweise zerstört. Die Verwandtschaft nach Lviv geflüchtet.

Besonders schwierig sei die Situation derzeit für ihren Vater. «Er muss zusehen, wie seine Nation seine zweite Heimat zerstört. Das ist unglaublich schwer», sagt Di Bella.

Möchte Ansicht der russischen Verwandtschaft nicht wissen

Für sie gestalte sich wiederum der Kontakt zu Freunden und Familie in Russland schwierig. Manche hätten sie am Tag des Kriegsausbruchs direkt über Messenger-Apps blockiert. Andere würden sich sporadisch melden und fragen, wie es ihr gehe. Den Umständen entsprechend, antworte sie dann immer. «Sie fragen dann nicht mehr weiter nach und ich auch nicht. Ich möchte lieber nicht wissen, ob sie der Propaganda des Regimes glauben.»

Mit Freunden habe sie zunächst versucht darüber zu diskutieren. Doch diese hätten wilden Verschwörungstheorien geglaubt, die dem Westen oder gar China die Schuld am Krieg geben. «Es ist typisch. Russland trägt ja nie eine Schuld», sagt Di Bella schon beinahe gleichgültig.

Sie habe es aufgegeben zu diskutieren. Das koste sie zu viel Energie. «Und diese brauche ich jetzt für anderes.» Sie hat sich zusammen mit anderen Kulturschaffenden aus ganz Europa zum Ziel gesetzt, den ukrainischen Komponisten Silvestrov für ihre Konzertreihe in die Schweiz, aber vor allem aus der Ukraine zu holen. Di Bella lächelt und sagt:

«Jetzt ist es wichtiger denn je, dass die westliche Gesellschaft die ukrainische Musik und Kultur kennenlernt.»

Mit Musik könne Verbundenheit hergestellt werden. «Wenn man die Musik eines Landes versteht, versteht man auch den Charakter des Volkes», ist Di Bella überzeugt. Deshalb müsse Silvestrov unbedingt in Westeuropa spielen können. Denn für sie klinge nichts mehr nach dem Leben in Kiew als seine Musik.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen