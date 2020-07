«Ein gewisses Ego ist dabei»: Ein Rundgang mit Heinz Nyffengger, der in Arbon die grösste öffentlich zugängliche private Kunstsammlung der Ostschweiz besitzt – kaum jemand weiss davon

In den letzten zehn Jahren haben der Architekt und Immobilienunternehmer und seine Partnerin systematisch Kunst von überwiegend Ostschweizer Kunstschaffenden erworben und Aufträge für die Gestaltung ganzer Räume erteilt. Die Werke werden auf über 3500 Quadratmeter ausgestellt, dazu gehört eine riesige Fabrikhalle aber auch mehrere umgebaute Wohnhäuser.

Christina Genova 02.07.2020, 05.00 Uhr

Lange hat Heinz Nyffengger die Öffentlichkeit gescheut. Nun zeigt er stolz seinen Sammlung.

Andrea Stalder

«Vor 18 Uhr werden wir nicht zurück sein», kündigt Heinz Nyffenegger an und freut sich über das ungläubige Staunen der Besucherin. Es ist 14.30 Uhr und er wird recht behalten. Das Staunen wird in den nächsten drei Stunden zum ständigen Begleiter. Denn was von Aussen niemand erahnt, und was auch sonst nur wenige wissen: Hinter den unscheinbaren Fassaden an der Brühlstrasse in Arbon verbirgt sich die grösste öffentlich zugängliche private Kunstsammlung der Ostschweiz. Nur die fünf Meter hohe, blaue Figur vor dem Eingang, eine Holzskulptur des Künstlers Klaus Prior, gibt einen Hinweis darauf.

Nyffenegger und seine Partnerin, die im Hintergrund bleiben möchte, haben in den letzten zehn Jahren ganz im Stillen rund 800 Werke mit Schwerpunkt Ostschweizer Kunst zusammengetragen. 127 Künstlerinnen und Künstler sind, Stand Juni 2020, in der Sammlung namens «Artbon» vertreten, wie man einer akkurat geführten Tabelle entnehmen kann – von A wie Dan Asher bis Z wie Zimoun. Das Paar lässt sich kaum eine Ausstellung in der Ostschweiz entgehen und ist auch an vielen Vernissagen präsent.

Kunstexpedition in Überziehschuhen

Die drei Meter hohe Holzskulptur Klaus Priors ist das Wahrzeichen der Sammlung «Artbon» in Arbon.

Andrea Stalder

Über 3500 Quadratmeter Ausstellungsfläche sind es, auf mehrere Liegenschaften verteilt, die der 71-jährige Immobilienunternehmer und Architekt miteinander verbunden und erweitert hat, um ideale Bedingungen für seine Kunst zu schaffen. Eine riesige Fabrikhalle gehört ebenso dazu wie zwei frühere Wohnhäuser. Der letzte Verbindungstrakt ist gerade fertig geworden. Dazu kommt der grosse Garten, wo zahlreiche weitere Skulpturen zu sehen sind. Man kennt Nyffenegger in Arbon: Er ist Teilhaber der ZiK Immo AG, welche das Werk 1 der ehemaligen Saurer-Fabrik umbaut und umnutzt. Dort ermöglicht er im August auch die dritte Ausgabe des «Geilen Blocks» – einer künstlerischen Zwischennutzung.

Die Sammlung «Artbon» umfasst über 3500 Quadratmeter Ausstellungsfläche und Skulpturen im Aussenraum. Mehrere Gebäude, von der Fabrikhalle bis zu ehemaligen Wohnhäusern sind durch Verbindungstrakte miteinander verbunden.

Andrea Stalder

Der Rundgang durch die Kunstsammlung beginnt wie eine Expedition: Überziehschuhe aus blauem Plastik müssen übergestreift werden, um die teilweise empfindlichen Böden zu schonen. Tatsächlich taucht man während des Rundgangs ab in eine andere Realität, wo die Aussenwelt keine Rolle spielt. Der Einstieg erfolgt über die ehemalige Wohnung Nyffeneggers, die ganz in Weiss gehalten ist und vom Kinderzimmer bis zur Toilette zum Ausstellungsraum umfunktioniert worden ist.

Im ehemaligen Wohnzimmer befindet sich ein Gemälde des Thurgauers Peter Somm, der Sammler hat es vor 35 Jahren erworben – sein erstes Kunstwerk. Als Architekt hat er immer wieder Kunst am Bau in Auftrag gegeben. Die Freude an der Kunst wurde ihm nicht in die Wiege gelegt: Nyffenegger, der in einer Zürcher Sozialwohnung aufgewachsen ist und seit bald vierzig Jahren in Arbon lebt, war als Kind mit seinen Eltern nie im Museum.

In der früheren Wohnung werden regelmässig Künstler beherbergt, die vor Ort an ihren Werken arbeiten. Nyffenegger sagt:

«Wir vergeben sehr häufig Aufträge, auch ganze Räume.»

Das ist einmalig in der Ostschweiz und für Künstler sehr attraktiv: «Wir sind ziemlich gesucht», sagt er nicht ohne Stolz.

Roman Signer und Heinz Nyffenegger vor dem kippenden Balkon, eine von mehreren Arbeiten, die der Sammler beim renommierten Künstler in Auftrag gegeben hat. Max Eichenberger

Zu den zahlreichen Künstlern, die eine raumgreifende Installation realisieren durften, gehört Roman Signer: Von ihm gibt es in einer ehemaligen Waschküche eine Arbeit, die aus einer alten Wäscheschleuder und zwei in den Waschtrog einbetonierten Skis besteht. Im Dachgeschoss und in der ehemaligen Fabrikhalle haben die Bieler Künstler M.S. Bastian und Isabelle L. sich mit ihrer Comicfigur Pulp ausgebreitet. Und Stefan Rohner hat in einer ehemaligen Küche aus den 1980er Jahren eine Videoinstallation realisiert.

Zentral für Nyffenegger und seine Partnerin ist der persönliche Kontakt zu den Künstlerinnen und Künstlern, es geht ihnen um deren Förderung und Unterstützung:

«Wir kaufen Kunst nicht als Wertanlage.»

Jeden August veranstaltet das Paar ein Künstlertreffen, 50 Personen folgten vergangenes Jahr der Einladung.

Verlust von Orientierung und Zeitgefühl

Victorine Müllers Objekt aus transparenter Folie hat genügend Platz in der ehemaligen Fabrikhalle, die Teil des weitläufigen «Artbon»-Geländes ist.

Andrea Stalder

Auf die weisse Wohnung folgt ein in Schwarz gehaltener Ausstellungsteil, zwischendurch geht es immer wieder kurz ins Freie, um dann einen weiteren Trakt zu erreichen. Es dauert nicht lange, und man hat in der verschachtelten Abfolge von Räumen gänzlich die Orientierung und jegliches Zeitgefühl verloren. Der Sammler, der die Kunsthalle Arbon mitbegründet hat, erzählt:

«Es gab Künstler, die mich angerufen haben, weil sie sich verlaufen hatten.»

Der Rundgang folgt einer ausgeklügelten Dramaturgie und wenn man glaubt, schon alles gesehen zu haben, tauchen immer wieder neue Räume auf, der Charakter der Ausstellung verändert sich ständig. Es ist denn sowohl die schiere Grösse der Räumlichkeiten, als auch die Fülle an Werken und vor allem deren Inszenierung im Raum, welche auf Besucherinnen und Besucher eine überwältigende Wirkung hat. Nyffenegger, der Perfektionist, investiert dafür viel: «Als Architekt denke ich immer vom Raum her.» Die Verblüffung der Betrachter ist der Lohn für seine Arbeit: Erwartungsvoll hält er vor jenen Kunstwerken inne, von denen er erfahrungsgemäss weiss, dass sie seinen Besuchern Ahs und Ohs entlocken werden.

Hans Thomanns Skulpturen haben zwischen zwei Gebäuden einen idealen Raum gefunden.

Andrea Stalder

Politische Kunst schätzt Nyffenegger nicht, dafür eine gewisse handwerkliche Perfektion, «Basteleien» kann er nichts abgewinnen. Gegenständliche Werke überwiegen die Abstraktion, der menschlichen Figur begegnet man immer wieder. Auch Fotoarbeiten seiner Partnerin und eigene Werke mischen sich in die Abfolge des Rundgangs: «Ein gewisses Ego ist dabei», gibt Nyffenegger zu.

Vor etwa 20 Jahren erwog er es ernsthaft, eine zweite Karriere als Künstler einzuschlagen. Der St.Galler Künstler Hans Thomann, der ihn schon «ein halbes Leben» kennt, und mit zahlreichen Werken in der Sammlung vertreten ist, riet ihm davon ab. Heute werfe Nyffengger ihm deshalb manchmal scherzhaft vor: «Wegen dir habe ich zu sammeln begonnen.» Für Thomann besteht das Einmalige an Artbon darin, als Künstler einen ganzen Raum mit allen künstlerischen Freiheiten zur Verfügung gestellt zu bekommen. Nyffenegger sei nicht vereinnahmend: «Man kann mit ihm offen und hart diskutieren.»

Keinerlei Ermüdungserscheinungen

Bruno Streichs riesige Rakete gehört zu den neusten Ankäufen Heinz Nyffeneggers und seiner Partnerin.

Andrea Stalder

Heinz Nyffenegger will Kunst mit allen Sinnen erlebbar machen. Es gibt raffinierte Spiegelungen, Klanginstallationen, Projektionen. Dazu gehört auch, dass er in der Fabrik, wo bis vor wenigen Jahren eine Metallbaufirma untergebracht war und die Zeit stehengeblieben zu sein scheint, regelmässig etwas Schmieröl ausleert, damit die charakteristische Duftnote erhalten bleibt.

Skulptur im Aussenraum.

Andrea Stalder

Lange war Nyffenegger hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, seine Sammlung einem kunstaffinen Publikum zu zeigen, und der Angst, Neider und Banausen anzuziehen. Mittlerweile hat er sich zu einer moderaten Öffnung durchgerungen, auch weil er seine Artbon-Sammlung Ende 2017 in eine private Stiftung überführt hat. Er ist daran, seine Nachfolge zu regeln: Seine beiden Kinder sind Mitglieder des Stiftungsrats. Der Stiftungszweck sieht vor, dass die Sammlung für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Deshalb bietet er von März bis Oktober monatlich eine Führung an.

Ganz abgeschlossen ist Nyffeneggers Sammlung noch nicht, punktuell will er sie noch ergänzen. Vor vier Wochen erst ist für die grosse Fabrikhalle die riesige Rakete des Künstlers und Ingenieurs Bruno Streich angeliefert worden. Und demnächst eintreffen wird eine Geruchslandkarte von Arbon, angefertigt vom jungen Thurgauer Gabriel Kuhn. Am Ende des dreistündigen Rundgangs hat sich zum Staunen die Erschöpfung gesellt. Nur Heinz Nyffengger zeigt keinerlei Ermüdungserscheinungen.

Heinz Nyffenggers Sammlung ist noch nicht abgeschlossen.

Andrea Stalder

Artbon, Brühlstrasse 5a, Arbon. Öffentliche Führungen von März bis Oktober jeden ersten Samstag im Monat, 14 Uhr; Anmeldung bis am Vorabend unter sammlung@artbon.ch