Kopflos am Nil, nüchtern in der Pause: So war die erste Opernpremiere im neuen Provisorium des Theaters St.Gallen Am Samstagabend hatte mit Georg Friedrich Händels «Giulio Cesare in Egitto» die erste Oper im Provisorium des Theaters St.Gallen Premiere: Im Foyer blieb die Stimmung kühl und gedämpft, auf der Bühne überwiegen Witz und üppig bunte Kostüme. Bettina Kugler 25.10.2020, 16.50 Uhr

Er kam, sah und siegte: Countertenor Raffaele Pe als Giulio Cesare. Bild: Iko Freese

Einen ersten Eindruck von der neuen Sachlichkeit im Provisorium des Theaters St.Gallen erhält man schon von aussen: Zur Parkseite hin hat der Holzbau zwei Schaufenster, eins links, eins rechts, Einschnitte in die Silberhülle aus Trapezblech. Da zeigt sich, dass eine Dreiviertelstunde vor dem ersten Ton aus dem Orchestergraben die Neugier auf das Haus nicht ganz so ungestüm ausfällt wie erwartet. Immerhin brennt Licht, ein eher kaltes, von hohen Deckenleuchtern. Man sieht die monumentale Bar, bestückt mit brav aufgereihten Flaschen, die aber in Zeiten von Corona bloss Attrappe sind: Ausschank verboten.

Stehen ohne Tische und stilles Wasser aus der Plastikflasche, bitte nur am Platz trinken: So bleibt die Pause im Foyer eine nüchterne Angelegenheit.

Bild: Benjamin Manser

Der Spannteppich dämpft, der Bartresen bleibt leer

Entsprechend leer bleibt dieser Bereich des Foyers auch später. Dabei zeigt sich, dass die Premiere doch annähernd ausverkauft ist; aber man kommt spät und setzt sich lieber – im Saal. Kaum jemand steht in der Pause am langen Tresen, höchstens, um sich anzulehnen oder eine gratis offerierte Plastikflasche mit Stillem Wasser zu holen.

Kein Tisch lockt, keine Sitzgelegenheit, keine Nischen wie im Paillardbau, keine Galatreppe zum Sehen und Gesehenwerden. Platzsparend ist das Raumkonzept, hygienisch einwandfrei. Alkohol gibt es nur in Form von Desinfektionsmittel, davon jedoch reichlich. Wassertrinken ist nur am Platz erlaubt.

Die Treppe ist gediegen – aber nicht für glamouröse Auftritte. Pause mit Maske im Foyer des Theaterprovisoriums.

Bild: Benjamin Manser

Applaudieren ist erlaubt, Fächeln nicht

Zum ungeschriebenen Verhaltenscodex sind neue Regeln hinzugekommen. Bevor sich der Vorhang hebt, erinnert uns eine muntere weibliche Lautsprecherstimme daran: Die Maske aufbehalten, und bitte über Mund und Nase. Nicht mit dem Programmheft fächeln. Applaudieren darf man, und das Premierenpublikum sitzt nicht auf den keimfreien Händen. Immer wieder gibt es Szenenapplaus, vor allem für locker virtuose, schier unendliche Koloraturen: Willkommen im Barock.

Man sitzt dicht, trotz steigender Infektionszahlen; Applaudieren ist erlaubt, mit dem Programmheft fächeln nicht.

Bild: Benjamin Manser

Maskenpflicht im ganzen Haus – und teils auch auf der Bühne.

Bild: Benjamin Manser

Was mit Georg Friedrichs Händels Oper «Giulio Cesare» auf der Bühne zu sehen und zu hören ist, lässt die solide Schlichtheit draussen vor der Saaltür. Innen weicht die Nüchternheit einer sattbunten Kostümschlacht und Kulissenschieberei, coronagerecht mit maskierten Statisten und Kussverzicht zwischen Cäsar und Kleopatra. Sogar ein bisschen Plüsch darf sein: um die Bombe, die im zweiten Teil explodiert, ironisch aufzuweichen.

Auch Telefon gibt es im maurischen Palast von Ptolemaios und Kleopatra; die Römer sehen aus, als wären sie in Agatha Christies «Tod auf dem Nil» aus der Leinwand geschlüpft, und Raffaele Pe als Caesar hat, zusätzlich zum wendigen und höhensicheren Countertenor, das Zeug zum smarten, durchtrainierten Weiberhelden. Der Abend zielt auf Kurzweil und musikalisch noble, szenisch witzig aufgemischte Unterhaltung.

Viele Affektschattierungen aus dem Orchestergraben

Kurz zusammengefasst bekommt Caesar nach dem Sieg über seinen Widersacher Pompejus in Alexandria dessen Kopf überreicht. Es folgen tränenreiche Arien (besonders von Sonja Runje als trauernde Cornelia), Entsetzen, Rachepläne (bei Jennifer Panara haben sie viel vokalen Charme) und Intrigen, Liebe – und andere Leidenschaften. All diese Affekte kommt unter der Leitung von Rubén Dubrovsky differenziert aus dem Graben, in dem das Sinfonieorchester St.Gallen, schlank besetzt, auf Abstand sitzt.

Bebildert sind die Arien und Szenen üppig; besonders zu Beginn wird es recht eng auf der etwas kleineren Bühne des Provisoriums. «Giulio Cesare» war ursprünglich im Grossen Haus geplant. Das kleinere Provisorium eignet sich akustisch gut für Barockmusik. Auch Laute und Theorbe gehen nicht unter, die Stimmen können sich locker entfalten.

Cleopatra (Tatjana Schneider) als belesene Amazone, Cesare fühlt sich in Ägypten schon wie zu Hause. Bild: Iko Freese

Tatjana Schneider als Kleopatra ähnelt Liz Taylor verblüffend und singt dazu ebenso leichtfüssig wie liebreizend. Drei Countertenöre buhlen um die Gunst des Publikums: Neben Raffaele Pe Luigi Schifano als Tolomeo und Vasily Khoroshev als Nireno. Siegreich geht, wie in der Geschichte auch, Caesar hervor.

Orientklischees aus Comic und Kinofilmen

Die Regie (Fabio Ceresa) und Ausstattung (Bühne Massimo Checchetto, Kostüm Giuseppe Palella) schöpft lustvoll aus dem Fundus an Orientklischees aus Kino und Comic: Auch eine auf zweieinhalb Stunden gestraffte Folge von Da-Capo-Arien will visuell in Schwung gehalten sein, sonst sitzt man lieber maskenfrei in der Beiz.

Ein Gruppenselfie zum Happy End: alles nicht so ernst in Fabio Ceresas Inszenierung von «Giulio Cesare». Bild: Iko Freese

Tiefschürfende Interpretationsansätze und Charakterstudien werden nicht angestrebt; stattdessen hält die Inszenierung das Publikum in Asterix-Manier bei Laune. Macht nichts, die Stimmung ist schlecht genug zur Zeit, und spielfreudige Sänger wie David Maze kosten die Komik aus.

Also lässt man ein paar Gags zu viel gnädig über sich ergehen und geniesst das gar nicht Selbstverständliche: einen Opernabend im nagelneuen Provisorium, gedämpfte Pausengespräche ohne Begleitmusik klirrender Gläser und klappernder Highheels – die schluckt der Spannteppich. Bleibt zu hoffen, dass die nächste Spielzeitpause nicht schon bevorsteht.