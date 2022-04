Konzertreihe Töne aus Schläuchen und Verkehrshüten: Der Thurgauer Trompeter Christoph Luchsinger macht Musik im Modegeschäft «Noeise» heisst die Konzertreihe des Trompeters und Performers Christoph Luchsinger. In drei Teilen widmet er sich an aussergewöhnlichen Orten der zeitgenössischen Musik und Performance. Am Donnerstag war er im Weinfelder Modegeschäft «Sopresa» zu Gast. Aylin Erol 29.04.2022, 19.00 Uhr

Neugierig stehen die Zuschauerinnen und Zuschauer vor der Eingangstür des Weinfelder Modegeschäfts Sopresa und beobachten die Performance von Christoph Luchsinger und Naomi Schwarz. Bild: Belinda Schmid

Unsicher schleicht am Donnerstag ein älteres Paar um eine Art Horninstrument, das an einem langen Schlauch angeschlossen ist. Es liegt vor dem Eingang des Weinfelder Modegeschäfts «Sopresa». Gespannt folgen sie dem Schlauch ins Innere des Ladens. Neben Kleiderständern und Kabinen finden sie schliesslich das andere Ende. Es ist an eine Trompete angeschlossen. Genauso wie drei weitere Schläuche, die an Verkehrshüten montiert sind.

Die Installation macht neugierig auf die Premiere der zweiten Staffel von «Noeise», einer interdisziplinären Konzertreihe unter der Leitung von Trompeter und Performer Christoph Luchsinger. Indem er zeitgenössische Musik und Performances an ungewöhnlichen Orten zeigt, möchte er die Kunst einem grösseren Publikum näher bringen. In der ersten Staffel war Luchsinger in Bibliotheken unterwegs. Nun spielt er in Thurgauer und Zürcher Modegeschäften.

Hemmschwelle gegenüber zeitgenössischer Kunst überbrücken

Zum Gebimmel der Eingangstür verteilt sich das Publikum mit einem Klappstuhl unter dem Arm auf der ganzen Ladenfläche. Wo die «Bühne» schlussendlich ist, weiss niemand so genau. Dann, punkt 19 Uhr tritt Luchsinger ganz in schwarz gekleidet vor das Publikum.

Eine ungewöhnliche Installation erwartete das Publikum vergangenen Donnerstag an der Premiere der zweiten Konzertreihe von «Noeise». Bild: Belinda Schmid

«Willkommen zu Noeise. Wir machen Musik, wo sie eigentlich nicht hingehört. Heute sozusagen in einem Schaufenster», sagt er und erklärt das Konzept des Abends, der ganz unter dem Motto der Interaktion und Bewegung steht. Mit dem Modegeschäft als Austragungsort möchte Luchsinger die Hemmschwelle gegenüber zeitgenössischer Musik überbrücken. Ein Blick in die Runde, in der Fragezeichen in den Gesichtern zu lesen sind, zeigt, dass das keine schlechte Idee ist.

T-Shirts erzählen Geschichten

Luchsinger verschwindet für kurze Zeit in eine der vielen Umkleidekabinen, bevor er schliesslich gemeinsam mit der Performerin Naomi Schwarz, beide in ein riesiges, unförmiges T-Shirt gekleidet, in die Mitte des Raumes tritt. Ihre «Shirtology» beginnt.

Ohne Worte, nur durch die Farben, Symbole und aufgedruckten Sätze ihrer übereinandergeschichteten T-Shirts, die sie nach und nach ausziehen, kommen die beiden in einen Dialog. Zu hören ist neben dem immer lockerer werdenden Gelächter ab und zu auch eine kleine Trompeteneinlage Luchsingers – passend zu den T-Shirts versteht sich.

Im HCD-Tenue spielt Christoph Luchsinger auf seiner Trompete Mozart – passend zum Shirt der Performerin Naomi Schwarz. Bild: Belinda Schmid

Die Auflockerung ist gelungen und kommt gerade recht für den nächsten Teil. «Hütchenspiel» heisst das Stück, welches das Mysterium um die Schläuche auflöst. Luchsinger spielt auf seiner Trompete lange, vibrierende Töne. Dabei kommt jeder Ton bei einem anderen Verkehrshütchen oder aber draussen vor dem Eingang heraus. Indes versucht Schwarz mit dem Verschieben, Übereinanderstapeln und Umwerfen der Hütchen, den Ton zu manipulieren. Vor allem ein paar Kinder können sich dabei das Kichern nicht verkneifen, muss Schwarz dabei schliesslich zuerst herausfinden, aus welchem Hütchen welcher Ton kommt.

Luchsinger spielt auf seiner Trompete. Die Töne dringen aus den angeschlossenen Verkehrshüten. Bild: Belinda Schmid

Spielerisch und experimentell

Es folgt eine stumme Performance aus schnellen Kopfbewegungen und Zuckungen am ganzen Körper. Und schliesslich wird es im dritten Teil experimentell. Schwarz wird an den Armen und Händen mit Mikrofonen und Elektrosensoren verkabelt.

Ihre Bewegungen werden so zu Musik – oder zumindest zu einer Art hörbaren Performance aus schrillen Tönen und klopfenden Geräuschen. Begleitet wird sie von Luchsinger auf der Trompete. Dass damit nicht alle etwas anfangen können, ist bemerkbar, wenn die einen oder anderen Kleidungsstücke im Laden inspiziert werden.

Nach einem Spiel für Publikum und Performende, wird am Ende des Abends trotzdem klar, dass Luchsinger sein Ziel erreicht hat. Die Hemmschwelle gegenüber zeitgenössischer Musik ist eben tiefer, wenn sie einen zum Lachen bringen kann.

Die nächsten Konzerte finden am 30.4. in Zürich im «Ida Gut mode - conception» und am 4.5. in Frauenfeld im «Hilde Market» statt. Mehr Informationen unter www.noeise.ch