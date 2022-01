Verein Amboss & Steigbügel plant neue Konzertreihe in St. Gallen

Der Fokus des Festivals «Suisse Diagonales Jazz», das vom 15. Januar bis 22. Februar dauert, liegt auf jungen, aufstrebenden Jazzformationen aus der Schweiz. In der Ostschweiz gastiert das nationale Festival am kommenden Wochenende nicht nur im St.Galler Palace: Der Verein «Kleinaberfein» präsentiert am Sonntag um 16 Uhr im centrum dkms in St.Gallen das Trio Moerk und das Duo Mythen. Im Eisenwerk Frauenfeld stehen am Samstag um 20 Uhr das Berner Trio Tie Drei sowie das Shems Bendali Quintett auf der Bühne. (wec)