Konzerterlebnis unter Coronabedingungen:

Der Sitznachbar heisst Einsamkeit Nur noch fünfzig Menschen dürfen an Kulturveranstaltungen.

In der leeren Tonhalle St. Gallen wird das zu einem gespenstisch-deprimierenden Erlebnis. Martin Preisser 13.11.2020, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wenig Publikum: Die entscheidende Energie fehlt. Bilder: Benjamin Manser

Es wäre arrogant, wenn das Orchester nicht für fünfzig Zuhörer spielen würde, sagt der St. Galler Konzertdirektor Florian Scheiber im Interview mit unserer Zeitung. Aber es sei auch deprimierend für die Musikerinnen und Musiker vor leeren Reihen eine Sinfonie zu interpretieren.

Fünfzig Sitzplätze sind in der Tonhalle besetzt, sicher zwölfmal mehr hätten eigentlich Platz. Plötzlich hat man Beinfreiheit, keine störenden Ellenbogen links und rechts; kein lästiger Parfüm- oder Schweissgeruch lenkt ab. Beethovens «Eroica», für jeden einzelnen fast exklusiv. Klingt komfortabel. Man hört für sich allein, der Sitznachbar heisst aber Einsamkeit. Es ist schlicht deprimierend in dieser leeren Tonhalle, wo sich fünfzig Besucher einfach verlieren. In kleinen Kulturräumen, in Kleinkunstsälen sind die wegen Corona maximal erlaubten fünfzig Besucher oft fast die Normalität. Da wird das Beklemmende der neuen Situation deutlich weniger spürbar. In der Tonhalle St. Gallen oder im Provisorium des Theaters wird Kultur aber zum Geisterspiel.

Das Publikum hat Einfluss auf die Konzentration des Orchesters

Theoretisch wissen wir es: Das Publikum hat einen entscheidenden Anteil am Gesamtgeschehen. Der 92-jährige Dirigent Herbert Blomstedt unterstreicht das: «Das Publikum hat einen sehr grossen Einfluss auf die Konzentration des Orchesters.»

Der zündende Funke für die Ausführenden auf der Bühne kommt oft auch von der Erwartungshaltung, von der Begeisterung des Publikums, seiner Vorfreude. Die Energie eines Abends braucht Menge. Schon Minuten vor dem Konzert wächst die kollektive Spannung auf ein stärkendes Gemeinschaftserlebnis.

Im Provisorium des Theaters St. Gallen.

Das fehlt bei fünfzig Menschen im Saal. Man könnte meinen, so allein in den Sitzreihen könne man vielleicht meditativer zuhören, konzentrierter. Das Gegenteil ist der Fall. Echter Musikgenuss im Livekonzert hängt von den vielen Mithörern um einen herum ab, deren Begeisterung, deren Mitfiebern und Freude sich geheimnisvoll auf die Nachbarin, den Nachbarn übertragen.

Geisterabend mit bedrückender Grundstimmung

All das fehlt jetzt. Schmerzlichst. Die Exklusivität eines Geisterabends bezahlt man mit einer bedrückenden, ja beinahe gespenstischen Grundstimmung. Die festliche Atmosphäre können so wenige Musikbegeisterte nicht wirklich kreieren, einen Zuhör-Enthusiasmus, der die Musiker anstachelt, ebenso wenig.

Musikhören ist mit dem oft unausgesprochenen Teilen von Begeisterung verbunden. Eine «Eroica», wie die vor zwei Wochen in der Tonhalle St. Gallen, wirkt in so kleiner Runde wie ein feines italienisches Abendessen, das man alleine am Tisch einnehmen muss. Auch Musik ist ein Lebensmittel, es schmeckt ganz besonders, wenn viele an einem Tisch sitzen und den gemeinsamen Genuss teilen.

Musikhören mit 49 anderen in einem grossen Saal macht einsam. Umso mehr ist man natürlich dankbar für die Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne, die gegen diese depressive Stimmung anspielen, gegen ihre eigene und die ihrer Fans, und sie voll Engagement, mit der Geste des Jetzt-erst- recht, vergessen zu machen versuchen.