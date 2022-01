Standing Ovations für die Pianistin Anna Fedorova in St.Gallen

Konzert Tiefsinniger Tastenzauber: Standing Ovations für die ukrainische Pianistin Anna Fedorova in der Tonhalle St.Gallen Anna Fedorova spielte zwei Klavierkonzerte von Sergei Rachmaninow, achtsam begleitet vom Sinfonieorchester St.Gallen unter Modestas Pitrenas - das Konzert ist am Sonntag noch einmal zu hören. Rolf App Jetzt kommentieren 09.01.2022, 14.43 Uhr

Die ukrainische Pianistin Anna Fedorova. Bild: Marco Borggreve

Wenn wir Musik hören, sind wir uns selten der Tatsache bewusst, dass hinter dieser Musik ein Mensch steht, ja dass sie Ausdruck sein kann einer bestimmten Lebenssituation. Genau dies war am Freitagabend in der Tonhalle St.Gallen zu erleben, als die ukrainische Pianistin Anna Fedorova in einem enormen Kraftakt gleich zwei Klavierkonzerte von Sergei Rachmaninow zum Klingen brachte – vor der Pause die Nummer 4 g-Moll op. 40, danach dann Nr. 2 c-Moll op. 18.

Es sind zwei Lebensphasen, die sich in den Partituren spiegeln. Das Zweite Klavierkonzert entsteht 1901 aus einer tiefen, über Jahre andauernden Krise heraus, aus der Rachmaninow nur mithilfe eines Therapeuten findet. Man spürt diese Krise, hört das Dunkle, hört aber auch die lichten, weiten Bögen, wenn Anna Fedorova sich ebenso kraftvoll wie zart sich des Klavierparts annimmt, achtsam begleitet vom Sinfonieorchester St.Gallen unter seinem Chefdirigenten Modestas Pitrenas. Ihr klar konturiertes Spiel bringt all die Qualitäten zum Ausdruck, die dem Werk innewohnen - die rhythmischen ebenso wie die lyrischen, das ungestüme Vorwärtsstürmen ebenso wie das Innehalten.

Ein einziges, fliessendes, poetisch-schlichtes Ganzes

Und weil auf beiden Seiten eine enorme Präsenz ist, verflechten sich Klavier- und Orchesterstimmen vom ersten Takt an zu einem einzigen, fliessenden, poetisch-schlichten Ganzen, das uns unmittelbar berührt. Auch wo Rachmaninow abtaucht in tiefere seelische Regionen, achtet Anna Fedorova auf flüssige Tempi, wie sie überhaupt jede Übertreibung meidet. Sehr zum Vorteil dieses Konzerts, das seinen Schöpfer unsterblich gemacht hat. Kein Wunder, erhebt sich das Publikum am Ende dieses Kraftakts zu einer Standing Ovation.

Zu spüren ist die Begeisterung schon vor der Pause, am Ende von Rachmaninows Klarvierkonzert Nr. 4, das trotz seiner Qualitäten nur selten zu hören ist. Bedeutende Pianisten wie Arturo Benedetti Michelangeli haben sich für das Werk eingesetzt, George Gershwin hat es geschätzt. Vergeblich. Entstanden 1926 in den USA aufgrund erster, 1917 angefertigter Skizzen, erzählt dieses Konzert eine andere Geschichte.

Im Dezember 1917 hat Rachmaninow Russland für immer verlassen. Er ahnt, in einem kommunistischen Land wird kein Platz mehr für ihn sein. Doch er nimmt Russland mit in sein neues, amerikanisches Leben, ist stets umgeben von russischen Bediensteten, und findet dann am Vierwaldstättersee ein Refugium, das ihn an den heimischen Landsitz «Iwanowka» erinnert.

Aber Rachmaninow zahlt teuer für die Entwurzelung, auch wenn er jetzt als Pianist Weltkarriere macht und in den USA trotz – oder vielleicht gerade wegen - seiner Menschenscheu ungeheuer populär wird. «Als ich Russland verliess, hatte ich kein Verlangen mehr zu komponieren», sagt er 1934 in einem Interview, «der Verlust der Heimat verband sich mit dem Gefühl, selbst verloren zu sein.»

Zoltán Kodálys «Tänze aus Galanta»

Ganz verloren freilich ist Sergei Rachmaninow nicht, wie sich im Vierten Klavierkonzert zeigt. Man hört da sogar, wie er, der lebenslang Konservative, die neue, in ihrer Oberflächlichkeit und Hektik zutiefst fremde Heimat aufnimmt, indem er vor allem im enorm schönen mittleren Satz Elemente des Jazz anklingen lässt. Die Harmonien sind aufgerauter, die Klangfarben dunkler, der Ausdruck insgesamt herber und pessimistischer.

Und, man muss es betonen: Dieses Konzert lohnt eine Wiederentdeckung sehr, zumal in der in den Ecksätzen federnd-lebhaften, im Mittelteil wie improvisierend wirkenden Interpretation durch Anna Fedorova. Denn ein klein wenig bewegt sich da der «letzte Romantiker» Rachmaninow zur Moderne hin, und schafft ein interessantes Werk des Übergangs.

Dass das Sinfonieorchester St.Gallen und sein Dirigent Modestas Pitrenas an diesem Abend glänzend gestimmt und enorm präsent sind, hat sich schon am Anfang gezeigt, in den «Tänzen aus Galanta» von Zoltán Kodály. Das viertelstündige Stück kombiniert tänzerisch-rhythmische Passagen mit hinreissend schwermütigen Melodien, beschert der Soloklarinette einen eindrucksvollen Auftritt – und legt den Boden zu Rachmaninow, der aus einem schwierigen Leben enorme Kreativität hat gewinnen können. Ein schöner Start in ein Konzert, das diesen Sonntag um 17 Uhr wiederholt wird.

