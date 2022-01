Das Sinfonieorchester St.Gallen spielt Schubert und Weinberg

Konzert Schönklang für Millionen Tote: Das Sinfonieorchester St.Gallen spielt am Holocaust-Gedenktag Schubert – und Weinbergs elegische Cellofantasia Unter Gastdirigent Yoel Gamzou schüttelte das Sinfonieorchester St.Gallen die gängige Programmreihenfolge im Tonhallekonzert am Donnerstag kräftig durch, stellte Schuberts 6. Sinfonie an den Beginn und zwei Werke des 20. Jahrhunderts ins Zentrum. Mit zwei sehr sanglichen Solisten. Bettina Kugler 28.01.2022, 17.00 Uhr

Gastdirigent Yoel Gamzou: Das Sinfonieorchester St.Gallen spielte seine Orchesterfassung von Schuberts Fantasie für Violine und Klavier. Bild: PD

Man kann die Verbindung durchaus übersehen. Das Programm trompetet den tagesaktuellen Bezug zum internationalen Gedenktag an die Opfer des Holocaust nicht lautstark heraus, und Mieczyslaw Weinbergs rund zwanzigminütige Fantasia für Violoncello und Orchester op. 52 ist beim ahnungslosen Hören zunächst vor allem eins: ein betörend schönes, seelenvolles Stück, das durch Schmerz und Trauer geht, um schliesslich Licht zu sehen, in einen beinahe gleissenden Fis-Dur-Schluss zu gleiten.

Eingebettet war die Fantasia mit Stefan Hadjiev als empathischem, sehr klangsensiblem Solisten in einen Konzertabend, über dem gross Schubert stand, doch nicht die «Grosse» C-Dur-Sinfonie, und nicht die «Unvollendete». Auch von ihm, dem früh verstorbenen Wiener Klassiker mit einem Fuss in der Romantik, dem Liederfranzl und Sinfoniker, gab es Neues zu entdecken in diesem Tonhallekonzert unter der Leitung des jungen, in New York, London und Tel Aviv aufgewachsenen Gastdirigenten Yoel Gamzou.

Schuberts weniger bekannte Seiten

Gastdirigent Yoel Gamzou Bild: Christian Debus

Die Orchesterfassung der ursprünglich für Violine und Klavier komponierten Fantasie D 934 stammt aus Gamzous Feder und hat in dieser Version beinahe sinfonische Dimensionen, aber auch kammermusikalische Finessen: Das kommt den Orchestersolisten zugute, allen voran Soloflötist Gianluca Campo. Eingespielt ist man zu diesem Zeitpunkt nach der Pause längst auf einen satten, die Verspieltheiten jedoch nicht plattwalzenden Schubertsound, denn zum Auftakt war, Überraschung!, dessen Sinfonie Nr. 6 erklungen. In ihr zeigt sich Schubert von einer wenig bekannten Seite: launig zwischen Leichtigkeit und massvoll heroischen Gesten tänzelnd, ohne melancholische Schleier.

Die dunklen, herzergreifenden und zum Gedenktag passenden Töne folgten dann mit Mieczyslaw Weinbergs Fantasia op. 52. Weinberg, geboren 1919 in Warschau und 1996 verstorben, zählt noch immer zu den grossen Unbekannten, obwohl zum 100. Geburtstag 2019 viel ausgegraben wurde von seinem umfangreichen Werk. Allein 21 Sinfonien schrieb er, eine davon, die Nummer 21, trägt den Beinamen «Kaddish» – doch zieht sich dieser Klagegesang in Erinnerung an die Nazi-Greueltaten durch das gesamte Schaffen des von Dmitri Schostakowitsch sehr geschätzten und geförderten Komponisten.

Das Cello lässt tief blicken

Hadjievs Ausgangspunkt ist ein nahezu vibratoloser, von aller Geltungssucht befreiter Ton, den er sanglich entfalten wird: mit einer Stimme, die tief blicken lässt. Das Orchester grundiert und vervielfältigt die verhaltene Klage, geht mit im grotesken Allegro con fuoco, lässt dem Cello viel Raum für unforcierten Ausdruck. So ist auch dieses Werk ein ungewöhnliches Stück, gemessen an der gängigen Programmstruktur, nach der Sinfonie zum Einstieg und vor Krzysztof Pendereckis Adagietto aus «Paradise Lost»: Dieses nahm den Faden der Fantasia auf und zeugte gleichfalls von einem durchdachten, für Seitenwege aufgeschlossenen Konzept. Die Solopartie für Englischhorn entfaltete Davide Jäger ebenso kantabel und klanglich differenziert wie zuvor Stefan Hadjiev am Cello.