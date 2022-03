KONZERT Klänge von der Seidenstrasse: Fremde, faszinierende Welten in der Tonhalle St.Gallen In der Meisterzyklus-Reihe St.Gallen gibt es mit dem Format «Meisterzyklus grenzenlos» immer wieder die Möglichkeit, fremde Musikkulturen in höchster Qualität zu entdecken. Am Freitag stand usbekische Musik im Zentrum. Martin Preisser 13.03.2022, 12.00 Uhr

Die usbekische Sängerin Gulzoda Khudoynazarova. Bild: PD

Diese Musik aus der Stadt Buchara in Usbekistan verschafft dem westlichen Zuhörenden ein ganz besonderes Hörerlebnis. Sie taucht in alte, traditionelle musikalische Entwicklungen ein. Vom ersten Moment an ist es ein Geschenk, der usbekischen Sängerin Gulzoda Khudoynazarova zuzuhören. Ihr Gesang ist so frei wie konzentriert und lotet in jeder Phrase den Reichtum aus, der in der archaischen Einfachheit zu entdecken ist. Schaschmaqam nennt man die klassische Musiktradition, die in der Kulturmetropole Buchara entstanden ist. Eine multikulturelle Musik, die Einflüsse aus dem tadschikischen, usbekischen, jüdischen und muslimischen Erbe verschmelzen lässt. Der Schaschmaqam wie auch der andere usbekische Liedzyklus Katta Ashula wurden von der Unesco in das immaterielle Kulturerbe der Menschheit aufgenommen.

Die Sängerin Gulzoda Khudoynazarova fasziniert. Und auch wenn einem diese Musik fremd ist, merkt man doch die Präzision, Perfektion und Hingabe bei dieser Künstlerin sofort. Diese Melodien sind feine, verschliffene Tonfolgen (in der westlichen Musik Glissando genannt), oft in einfachen Tonreihen gegliedert. Sie bilden nicht einfach Melodien ab, sondern holen ganz tief von innen die farbigen Emotionen herauf, nie plakativ, sondern immer mit einer Art meditativer Versenkung, der man sich als Zuhörender nur zu gerne hingibt.

Mit diesem Stück eröffneten die Sängerin Gulzoda Khudoynazarova und ihre beiden Mitmusiker den Abend in der Tonhalle St.Gallen. Quelle: Youtube

Diese usbekische Künstlerin beeindruckt mit einer Stimme, die so eindringlich wie «unschuldig» wirkt, mit Gesängen, bei denen die Zeit stehen zu bleiben scheint. Ihr zur Seite standen zwei Instrumentalisten, die nie nur begleiteten, sondern den Klang der Sängerin fast wie streichelnd zu einem Triogeflecht verweben halfen, das schwerelos wirkte. Da war Bekzod Safarov am Tanbur zu bewundern, einer Art Laute. Er konnte einen feinen, geheimnisvollen Klangteppich ausrollen. Sein Solostück wirkte dann fast ein wenig rockig-fetzig und unterstrich sehr virtuos auch das Vorwärtsdrängende usbekischer Volksmusik.

Mit der Ghichak war dann ein Streichinstrument zu erleben, das, auf dem Knie gespielt, von der Form her an eine Geige erinnerte. Farruh Vohidov spielte sie begeisternd. Seine Rolle war es, die Melodiefäden der Sängerin aufzunehmen, weiterzuspinnen, zu kommentieren und einzubetten.

An diesem Abend, an dem der usbekische Musikwissenschafter Husniddin Ato zudem die Instrumente und die Geschichte dieser begeisternden Musikkultur erklärte, wurde wieder einmal bewiesen, wie faszinierend und spannend das Hören von aussereuropäischer Musik sein kann. Man erlebt eine völlig anders geartete Virtuosität und spürt auch eine starke spirituelle Seite von Musik und Musizieren. Dieser usbekische Abend machte, gerade in diesen dunklen Kriegstagen, besonders bewusst, welche Kraft multikulturelle Errungenschaften haben, nämlich etwas Verbindendes, etwas Versöhnendes. Das strahlte diese Musik von der Seidenstrasse in starkem Masse aus.