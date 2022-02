Der russische Pianist Arcadi Volodos spielte in St.Gallen

Konzert Kindliche Träume, schwermütige Eruptionen: Arcadi Volodos interpretierte in der Tonhalle St.Gallen Werke von Schubert und Schumann Der russische Pianist Arcadi Volodos bewies im Meisterzyklus-Konzert am Sonntag in der Tonhalle St.Gallen, dass er ein Meister klug gesetzter Pausen ist – und dass Schuberts Klavierwerk voller Überraschungen steckt. Rolf App Jetzt kommentieren 14.02.2022, 17.00 Uhr

Der Pianist Arcadi Volodos. Bild: Marco Borggreve

Die Klaviersonate D-Dur D 850 von Franz Schubert sticht in vielfacher Hinsicht aus seinem Sonatenwerk hervor. Erstens durch ihre Länge von fast vierzig Minuten; zweitens durch ihren kraft- und effektvollen Auftritt, der wenig Raum lässt für stille, träumerische Stimmungen. Des Weiteren durch ein abschliessendes Rondo, das wie aufgesetzt wirkt – und doch ganz wunderbar passt. Genau dies beweist der russische Pianist Arcadi Volodos bei seinem sonntäglichen Auftritt im Meisterzyklus in der Tonhalle St.Gallen, dessen ersten Teil er mit diesem Schubert-Werk bestreitet.

Schubert: Überraschend, beinahe brutal

Volodos arbeitet im ersten, das Werk in mit seinem wiederholt auftretenden Klopfmotiv prägenden Satz tiefe Abgründe heraus. Er kann heftig, ja beinahe brutal in die Tasten greifen und hebt auch im weit ausschwingenden langsamen Satz bei aller Klangpoesie doch das Gegensätzliche heraus, bevor er nach dem mit Elan antretenden Scherzo im darauffolgenden Rondo Stille eintreten und die filigran-verspielte Feinarbeit obsiegen lässt. Ein zartes Stimmengeflecht schwebt jetzt durch den Raum, und löst beglückende Gefühle aus. Dieser Schubert jagt uns keinen Schrecken mehr ein, steckt aber immer noch voller Überraschungen. Er bereitet das vor, was Arcadi Volodos nach der Pause in Angriff nimmt.

Schumann und das Kind in uns

Dann nämlich steht Robert Schumann auf dem Programm. Seine Kinderszenen op. 15 eröffnen den zweiten Teil – Kinderszenen deshalb, weil diese dreizehn Klavierminiaturen uns an jene Kindertage erinnern sollen, in denen alles so aufregend neu war, unbelastet von aller Erfahrung, die wir seither gesammelt haben. Oder, in den Worten ihres Schöpfers, «kleine putzige Dinger», die er später dann als «Rückspiegelungen eines Älteren für Ältere» charakterisiert hat.

Volodos schlägt jetzt einen heiteren, niemals von Düsternis geprägten Ton an, führt souverän durch wechselnde Stimmungen, und lässt dann in den letzten, längeren Stücken eine ganz tiefsinnige Ruhe einkehren. Die noch weit genussreicher gewesen wäre, hätte da nicht gegen Ende hin irgendwo ein Handy geplärrt.

Grüblerische Meditationen

Die Kinderszenen sind glänzend schön und liebevoll zugewandt gespielt. Und dann betritt in der Fantasie C-Dur op. 17 ein anderer Robert Schumann die Bühne. Es ist ein von Sehnsucht nach seiner Geliebten geplagter, von Schwermut heimgesuchter Mensch, dessen dreisätzige, halbstündige Komposition zwar auch ihre prachtvollen Glanzpunkte kennt – etwa im Marschthema des Mittelteils –, die aber dann doch, Schritt um Schritt, in eine nachdenkliche, grüblerische Stille hineinführt, und in eine Art Gebet. Arcadi Volodos entfaltet hier eine weitere Facette seines Könnens: Er ist ein Meister klug gesetzter Pausen, die nachklingen lassen, was im Schöpfer dieser Musik wühlt. Und was uns alle in sehr stillen Momenten bewegen kann.

Kein Wunder deshalb, ist das Publikum bewegt, vielleicht sogar ergriffen. Und reagiert mit lang anhaltendem Applaus. Arcadi Volodos revanchiert sich mit drei kurzen, leichtfüssigen Zugaben.

