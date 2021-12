Claire Huangci begeistert das Publikum in der Tonhalle St. Gallen

Konzert Die Pianistin Claire Huangci und das Musikkollegium Winterthur begeistern in der St.Galler Tonhalle Am Donnerstagabend präsentierten das Musikkollegium Winterthur und die Pianistin Claire Huangci in der Tonhalle St.Gallen ein Programm der Sonderklasse. Es erklangen Schostakowitschs Neunte, zwei Orchestersuiten von Strawinski sowie Ravels Konzert für Klavier und Orchester in G-Dur. Rolf App 10.12.2021, 15.00 Uhr

Claire Huangci während eines Auftritts mit dem Stadtorchester Solothurn im Jahr 2018. Bild: Michel Lüthi

Im Sommer 1945 meldet die sowjetische Nachrichtenagentur TASS, die Uraufführung einer neuen Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch stehe kurz bevor. Diese neunte Sinfonie sei «unserem grossen Sieg gewidmet». Alle Welt erwartet ein Werk wie die berühmte Leningrader Sinfonie, die damals, 1941, nicht nur den Abwehrwillen des Landes gestärkt, sondern die seit 1935 hochgradig gefährdete Stellung des Komponisten wieder konsolidiert hat. Der grosse Terror der Stalinzeit hat auch vor den international angesehensten Künstlern nicht Halt gemacht, im Gegenteil: Gerade der erfolgreiche Schostakowitsch hat jede Menge Gegner.

Das zeigt sich auch, als Schostakowitsch zusammen mit Swjatoslaw Richter das neue Werk dem Komitee zu Fragen der Kunst am Klavier vorstellt. «Wir waren alle auf ein neues, monumentales sinfonisches Fresko vorbereitet und lernten etwas völlig anderes kennen», erinnerte sich der Musikkritiker Dawid Rabinowitsch, «etwas, das vom ersten Augenblick an durch seine Einzigartigkeit schockierte.»

Schockiert ist man heute zwar nicht mehr, aber einzigartig bleibt diese mit 25 Minuten Länge auch ungewöhnlich kurze Sinfonie, die das Musikkollegium Winterthur unter Alexander Shelley ans Ende seines Gastauftritts vom Donnerstagabend in der Tonhalle St.Gallen gesetzt hat. Sie ist erfüllt von frühklassizistischem Geist, heiter und lebhaft in ihrer Anmutung, aber kunstvoll in ihrer Polyphonie, und passt in der Stimmung als Kontrast ganz wunderbar in unsere Tage.

Man könne zwar nicht wie zuvor die amerikanische Pianistin Claire Huangci mit einer Zugabe aufwarten, sagt Shelley am Ende des Konzerts zum lebhaft applaudierenden Publikum. Aber er wolle sich sehr bedanken dafür, dass man überhaupt gekommen sei in dieser schwierigen Zeit.

Claire Huangcis quicklebendige Spielfreude

Claire Huangci hatte vor der Pause die Zuhörerinnen und Zuhörer ein erstes Mal in Begeisterung versetzt mit ihrer von quicklebendiger Spielfreude erfüllten Interpretation von Maurice Ravels Konzert für Klavier und Orchester in G-Dur, der zwei geradezu wilde Zugaben folgten. Das Musikkollegium hat ihren Schwung willig aufgenommen, zwei kurze Suiten von Igor Strawinski haben den Auftritt der Pianistin und die Sinfonie vorbereitet - bestehend aus wunderbar grotesken und verspielten kurzen Stücken und entstanden in den Jahren 1926 und 1921. Vor allem die zweite, früher entstandene Suite klingt ausgelassen nach Zirkus.

Mit knappen Bewegungen führt Alexander Shelley durch den Abend. Nicht nur er, auch das Orchester ist glänzend gelaunt und ausserordentlich präsent. Mit grosser Klarheit setzen Holz- und Blechbläser ihre Akzente, malen grelle Farben bei Ravel und verbreiten bei Schostakowitsch kammermusikalische Wärme, die nahtlos übergehen kann in temperamentvolles Brodeln.

Ruhig und pastoral eröffnet die Klarinette den zweiten Satz, der mit Moderato überschrieben ist, samten antworten die Streicher, bevor der letzte Teil folgt, in dem drei Sätze ohne Pause ineinander übergehen. Das Largo in der Mitte hat mit seinem schweren Blech etwas Majestätisches, bevor sich mit dem Fagott ein Gefühl von Melancholie breit macht, das im abschliessenden, sehr durchsichtig gespielten Allegretto der Lebensfreude Platz macht.

Ein Spiegel für unsere Zeit

Auch hier ist, wie bei Strawinski, etwas Zirkusartiges schwer zu überhören. Zirkus: Das ist ja das Nebeneinander von Freude und Melancholie. Am Ende des Zweiten Weltkriegs gestattete sich Dmitri Schostakowitsch einen Moment ausgelassener Freude. Doch die schweren Zeiten würden wiederkehren, er ahnte das wohl. Uns aber hat er einen Spiegel für unsere Zeit hinterlassen, den das Musikkollegium Winterthur und sein Dirigent zum Leuchten brachten.