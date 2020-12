Konzert Auf Schloss Wartegg geht heute ein Törchen auf - aber nicht nur dort Musiker sind erfinderisch. In Zeiten reduzierter Auftrittsmöglichkeiten präsent bleiben, das geht mit der Idee des musikalischen Adventskalenders. Beim Stradivari Quartett, aber auch bei der Stadtmusik St. Gallen. pd/map 02.12.2020, 12.00 Uhr

Live oder online: Das Stradivari Quartett spielt Mini-Konzerte vor Weihnachten. Drei davon in der Ostschweiz. Bild:pd

24 musikalische Türchen öffnen sich im Advent. Engagiert lädt das renommierte Stradivari Quartett in ausgewählte Schweizer Hotels ein, um ein variantenreiches Adventsprogramm anzubieten. Das Quartett und befreundete Musiker gehen auf Tournee und spielen vom 1. bis 24. Dezember 24 kurze Konzerte an 24 Tagen in 24 verschiedenen Hotels, schweizweit mit unterschiedlichen Besetzungen. Live und per Streaming. Vom 1. bis zum 23. Dezember erklingen die musikalischen Advents-Törchen täglich um 14 Uhr, abgesehen vom letzten am 24. Dezember, welches um 11 Uhr geöffnet wird. Was gespielt wird, bleibt bis zum endgültigen Öffnen des Törchens eine Überraschung! Täglich wird ein neues Kammermusikwerk präsentiert – von Duos über Trios, diversen Quartetten, Quintetten bis hin zum Sextett mit Streichern, Bläsern und Pianisten inklusive Weihnachtsliedern mit Gesang und Orgel ist die ganze Palette von Haydn bis Brahms vertreten. In der Ostschweiz geht der Stradivari-Adventskalender am 2. Dezember in Schloss Wartegg (Rorschacherberg) auf. Am 9. Dezember macht das Ensemble im Kloster Fischingen und am 16. Dezember in der Kartause Ittingen halt.