Stardirigent Kirill Petrenko mit Mahlers 9. Sinfonie in Bregenz

Konzert Aller guten Dinge sind neun: Kirill Petrenko dirigierte im Bregenzer Festspielhaus Gustav Mahlers letzte Sinfonie 2008 startete das Symphonieorchester Vorarlberg seinen Zyklus «9x9 Mahler», stets hatte Kirill Petrenko die Leitung – einer der interessantesten Dirigenten weltweit. Am Wochenende stand nun zum Abschluss die 9. Sinfonie auf dem Programm: Nach den coronabedingten Verschiebungen ein Erlebnis mit Gänsehautfaktor.

Bettina Kugler 04.10.2021, 13.00 Uhr

Seine präzise Schlagtechnik und Musikalität hat ihn nach ganz oben katapultiert: Heute ist Kirill Petrenko, geboren 1972 in der sibirischen Stadt Omsk, Chefdirigent der Berliner Philharmoniker. Studiert hat er in Feldkirch. Bilder: Dietmar Mathis

Dass das noch möglich ist nach 18 Monaten Klangfasten: ein gigantisch gross besetztes Orchester, dicht platziert auf der nicht gerade knapp bemessenen Bühne des Bregenzer Festspielhauses. Streicher satt, allein acht Kontrabässe, in beiden Violinstimmen jeweils um die zwanzig Musikerinnen und Musiker. Holz- und Blechbläser jeglicher Klangcouleur, zwei Harfen, reichlich Schlagwerk – eben alles, was Gustav Mahler für seinen letzten Streich der Gattung Sinfonie in die Partitur geschrieben hat, vorausahnend, dass es ein grosser, wehmütiger Abschied sein würde.

Fast war schon zu befürchten, dass für Werke wie Mahlers oder Bruckners Sinfonien auf lange Sicht das letzte Stündlein geschlagen hat, und zwar unerwartet, jäh wie ein Herzinfarkt, im Coronafrühling 2020. Seither sitzen Orchestermusikerinnen und -musiker, wenn überhaupt gespielt wird, an Einzelpulten, mit meterweise Abstand, womöglich hinter Plexiglastrennwänden. Man bräuchte, um unter diesen Bedingungen einen derart grossen Klangkörper wie für Mahlers 9. Sinfonie zu formen, eine leere Werkhalle, und hätte immer noch nicht genug Platz, auch das Publikum unterzubringen.

Ende der Durststrecke mit Streamings und kleinbesetzten Raritäten

Nur ein kleiner Teil des Symphonieorchesters Vorarlberg am 2. Oktober im Festspielhaus Bregenz.

Nach dieser Durststrecke, der Zeit der Streamings und kleinen Formationen, die notgedrungen Raritäten präsentieren, wieder unter Hunderten Musikbegeisterter zu sitzen und derart viele Pulte und Stühle auf der Bühne zu sehen, war also bereits vor dem Auftritt Kirill Petrenkos und der Orchestermusiker ein Ereignis mit Gänsehautfaktor – zumal es auch das letzte, mehrmals verschobene Konzert des grossen, 2008 gestarteten Mahler-Zyklus sein würde.

Noch einmal also knapp neunzig Minuten Lebensabschied; ein wehmütiges, alle Stürme und Wonnen des Hierseins rekapitulierendes sinfonisches Adieu, von den ersten, kaum wahrnehmbaren Tönen in Cello und Harfe an: Man hört es anders, dankbarer, mit ausgeruhten Ohren, mag es auch wenig tröstlich enden, als Auflösung in nichts.



Mahler, hingebungsvoll – und zugleich immer doppelbödig

Kirill Petrenko, 1972 im sibirischen Omsk geboren und seit 2019 Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, ist seiner zweiten Heimat Vorarlberg nach wie vor treu verbunden. So liess er sich nicht abbringen vom Plan, auch noch die letzte von neun Mahler-Sinfonien mit dem Symphonieorchester Vorarlberg in Feldkirch und Bregenz aufzuführen, Corona trotzend. Und sie im Probenprozess so gründlich und detailbesessen zu durchleuchten, wie man es dem kleinen, derzeit einem der grössten Dirigenten nachsagt.

Im grossen Ganzen geht Petrenko kein Detail verloren: schwerarbeit ohne eitles Tamtam.

Man merkt ihm nichts an von der Schwerarbeit, die das bedeutet: einen so grossen Bogen zu spannen, dabei auch nicht die kleinste Kleinigkeit aus dem Blick zu verlieren. Mahlers Musik so ganz und gar zu durchdringen, und dennoch immer den doppelten Boden darunter wahrnehmbar zu machen. Wie sicher sich das Orchester fühlt mit diesem Dirigenten, die hellwachen, punktgenauen Bläser, die federnden Streicher, jeder einzelne in aufmerksamer Verbindung nach vorn, war sichtbar, vor allem auch hörbar – mit einer Mischung aus Hochspannung und Ergebenheit.

Alles kommt bis zum nicht allzu langsamen Adagio-Finalsatz, wie es kommen muss; überwältigend präzise, in grosser, beinahe zu grosser Schönheit. Eine Spiel- und Hörlust, die, wie es in Nietzsches «Zarathustra» heisst, nur Ewigkeit will: tiefe, tiefe Ewigkeit.