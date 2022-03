Kommentar Neustart ohne Gefühl für Takt und Timing: Das Theater St.Gallen schweigt, statt sich zu erklären Frischen Wind für die Kunst verspricht die künftige Leitung der grössten Ostschweizer Kulturinstitution – und erntet dafür einen Sturm der Entrüstung oder beklommenes Schweigen. Statt die Zukunftsvision nun beherzt zu erklären, nimmt man eine kommunikative Auszeit. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 23.03.2022, 18.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gespräche finden bei der Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen momentan nur intern statt – oder in lockerem Rahmen, wie hier im Foyer des Theaterprovisoriums. Bild: Benjamin Manser

Samstagabend im St.Galler Theaterprovisorium; Premiere des Opernklassikers «La Traviata»: Trotz hoher Coronafallzahlen, auch im Ensemble, wird vor nahezu vollem Haus gespielt. Am Ende gibt es Standing Ovations, ausgiebigen Applaus, gewürzt mit vereinzelten Buhrufen für die Regie, was einem spannenden Theaterabend nicht schadet. Alles läuft offensichtlich gut, dies unter schwierigen Bedingungen – gibt es irgendein Problem bei Konzert und Theater St.Gallen?

Kurz zuvor schlugen die Wogen hoch: Knapp zwei Wochen vor der Traviata-Premiere wurde die neue Organisationsstruktur des künftigen Vierspartenhauses publik gemacht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfuhren davon eine Stunde vor den Medien.

Noch eine Stunde früher informierte Konzertdirektor Florian Scheiber das Sinfonieorchester darüber, dass er nicht Teil des achtköpfigen «kollaborativen Verantwortungskreises» um den designierten Gesamtdirektor Jan Henric Bogen, jetzt und auch nach 2023 Leiter der Sparte Oper, sein würde.

Gespräche hätten früher stattfinden müssen

Scheibers Funktion als Programmgestalter der Sparte Konzert und als erfahrener Orchestermanager soll aufgesplittet werden. Verteilt auf einerseits Chefdirigent Modestas Pitrenas, dessen Rolle man «stärken und sichtbarer machen» möchte, und andererseits ein Orchesterbüro, dessen Besetzung noch unklar ist. Unklar wie viele andere Details.

Sicher ist nur: Neben Florian Scheiber werden auch Schauspieldirektor Jonas Knecht und Tanzchef Kinsun Chan einen neuen Job suchen müssen und mit ihnen etliche Ensemblemitglieder. Wer weiss, ob nicht auch Angestellte in der Verwaltung, der Vermittlung und Dramaturgie betroffen sind. Das mag normal sein im Theaterbetrieb; in St.Gallen aber muss ein so radikaler Neustart gut aufgegleist, erklärt und kommuniziert werden.

Man lässt hier für gewöhnlich die Dinge reifen, sich entwickeln. Man redet miteinander; viele Künstlerinnen und Künstler haben das als gedeihliches Klima für Qualität geschätzt. Dieses Gespräch ist offenbar durch das Tempo des Organisationsumbaus vernachlässigt worden.

Mag es auch intern (inzwischen rege genutzte) Mitarbeitersprechstunden und Arbeitsgruppen zu den neuen Werten Nachhaltigkeit, Diversität und Partizipation geben – eine klug geführte öffentliche Debatte gibt es nicht. Sie wäre aber sicher nötig.

«Ich kommuniziere gerne, gut und klar»

Nun hängt der Haussegen schief in der Tonhalle und im Theater. Die Öffentlichkeit soll davon nicht erfahren, wie schon im Vorfeld der Reorganisierung: Transparenz und klare Kommunikation gehörte in der Vergangenheit nicht zu den Stärken des Verwaltungsrats. Es lagen also grosse Hoffnungen auf dem im November zum künftigen Gesamtdirektor ernannten Jan Henric Bogen.

Nach seinen Pluspunkten gefragt, erklärte er im Interview mit dieser Zeitung: «Ich kommuniziere gerne, gut und klar.» Zuletzt sah es ein wenig anders aus. Die Begründung seines radikalen Umbaus mit der «künstlerischen Halbwertszeit» passt nicht zu den Werten, für die er eintritt, namentlich Nachhaltigkeit. Die Gespräche mit dem Chefdirigenten sind offensichtlich noch nicht abgeschlossen. Von diesem könnte man lernen, ehrlich und transparent, vor allem floskelfrei das Wort zu ergreifen und Dinge zu klären.

Die intransparente Kommunikation fing schon mit vagen Begriffen für Bogens Position an. Nie wurde der gesuchte Nachfolger für den bislang als «Geschäftsführender Direktor» amtenden Werner Signer Generalintendant genannt. Was aber Bogen de facto sein wird. Nach den jüngsten Entwicklungen, der ungeschickten Rhetorik und den empörten Reaktionen darauf war der Verwaltungsratspräsident nur noch zur schriftlichen Beantwortung von Fragen bereit.

Wo nicht geredet wird, verbreiten sich Gerüchte

Nun soll erklärtermassen mehrere Wochen lang Funkstille herrschen. Dabei müssten die Verantwortlichen, wenn ihnen die Zukunft des Theaters und die Qualität der künstlerischen Leistungen am Herzen liegt, beherzt aus der Defensive kommen und auf die Betroffenen zugehen. Ihre Ziele gut vermitteln – und aufmerksam zuhören. Wo nicht geredet wird, verbreiten sich Gerüchte.

Zu den Betroffenen gehört auch die Öffentlichkeit: das Publikum, das die grösste Kulturinstitution der Region Ostschweiz und Bodensee bislang mit Wohlwollen und Interesse getragen hat. Ganz abgesehen davon, dass das Theater zu einem nicht unerheblichen Teil mit öffentlichen Subventionen unterstützt wird, selbst wenn der Eigenfinanzierungsanteil hoch ist. Die künstlerische Freiheit schränkt das ein.

Umso wichtiger wird auch in Zukunft sein, nicht mit dem Rücken zum Publikum und ohne Gespür für die Bedürfnisse vor Ort zu spielen. «Bedürfnisse erkennen» wird im Departement von Regierungsrätin und VR-Vizepräsidentin Laura Bucher grossgeschrieben, ebenso «Teilhabe und Chancen ermöglichen». Es wäre nun ihre Aufgabe und die der anderen politischen Vertreter, den Worten Taten folgen zu lassen. Um dem Theater und der neuen Leitung aus den hausgemachten Negativschlagzeilen zu helfen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen