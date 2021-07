Kommentar «Die Meinungen waren gemacht» – der Kommentar zum Thurgauer Kulturförderwettbewerb Jede Publikumswahl birgt eine Gefahr: Dass nicht der gewinnt, der die beste Idee hat, sondern der, der die meisten Leute mobilisieren kann. Das gilt auch für den Förderwettbewerb «Ratartouille» der Thurgauer Kulturstiftung. Roger Berhalter 05.07.2021, 05.00 Uhr

Wandern, von einem Kulturort zum andern: Das mit 100'000 Franken unterstützte Projekt «Promenaden» verbindet die Thurgauer Kulturinstitutionen auf clevere Weise neu. Bild: Kevin Roth (7. Juni 2021)

Kein Expertengremium, sondern die Bevölkerung soll bestimmen, welches Kulturprojekt ihre Steuergelder bekommt: So die Idee des Wettbewerbs «Ratartouille» der Thurgauer Kulturstiftung. Nun hat das Volk, bestehend aus 50 Theaterbesuchern, also entschieden. Das Projekt «Promenaden» erhält 100000 Franken. An ihm gibt es nichts zu kritisieren: «Promenaden» überzeugt, bindet bestehende regionale Kulturinstitutionen ein und verbindet sie auf clevere Art neu.