Offener Brief «Himmelschreiende Diskriminierung»: Der St.Galler Autor Christoph Keller fordert von Bundesrat Berset die Umbenennung der IV Vor einem Jahr hat der St.Galler Autor Christoph Keller sein neues Buch «Jeder Krüppel ein Superheld» veröffentlicht. Wie Keller darin über seine fortschreitende Muskelkrankheit schreibt, ist einzigartig; er öffnet damit Nichtbehinderten die Augen. In seinem monatlichen Blog schreibt Keller Briefe an Schweizer Persönlichkeiten. Heute zum zweiten Mal an Bundesrat Alain Berset.

Christoph Keller 30.09.2021, 17.04 Uhr

Im August schrieb Christoph Keller erstmals an Bundesrat Alain Berset mit dem Anliegen, der Invalidenversicherung eine zeitgemässere Bezeichnung zu geben. Denn invalid heisse übersetzt nicht anderes als untauglich, unfähig und zu nichts nütz. Das Antwortschreiben einer Chefbeamtin des Bundesrates, das wenig später eintraf, überzeugt den Autor und Rollstuhlfahrer nicht (siehe Bild unten). Deshalb hakt Keller nun mit einem zweiten Brief an Berset nach.



Das Antwortschreiben von Bundesrat Alain Bersets Chefbeamtin überzeugte Christoph Keller nicht.

Sehr geehrter Herr Bundesrat,



Ihre Antwort vom 7. September 2021 hat mich enttäuscht. Sie machen sich nicht einmal die Mühe, persönlich auf mein Anliegen einzugehen. Das bedeutet, wir Menschen mit Behinderung sind nicht Chefsache, nicht einmal die des Chefs unseres Bundesamtes für Gesundheit.

Stattdessen erhalte ich das Schreiben einer Fachspezialistin, die mir bürokratisch ausführt, weshalb mein Anliegen unrealistisch ist. Der Begriff «Invalidenversicherung» könne nicht geändert werden, weil das «unverhältnismässig» sei.

Verhältnismässig also ist es nach wie vor, einen guten Teil der Schweizer Bevölkerung als «untauglich», «unfähig» und «zu nichts nütz» zu verunglimpfen. Was für ein Zeichen wir hier setzen!

Was für ein Zeichen die Schweiz, die im nächsten Jahr vom UNO-Behindertenrechtsausschuss für die Art, wie sie Menschen mit Behinderung behandelt, gerügt werden wird, setzen könnte! Die Schweiz könnte sagen: Selbstverständlich ist es uns der Aufwand und das Geld wert, diese himmelschreiende Diskriminierung aus der Schweiz zu schaffen. Immerhin betrifft diese unwürdige Behandlung 20 Prozent unserer Gesellschaft.

Vielleicht ist für Sie diese Angelegenheit bereits wieder erledigt. Für mich wird sie es nie sein. Ich lebe mit meiner Behinderung, jeden Tag, immer. So möchte ich wenigstens, Herr Bundesrat, dass Sie sich nicht hinter Ihrer Fachspezialistin, deren Paragrafen und dem SVP-Argument, mein Anliegen sei «zu teuer», verstecken, und mir ins Gesicht sagen, einer wie ich sei «untauglich», «unfähig» und «zu nichts nütz».

Auf eine positivere und persönlichere Antwort hoffend,

Ihr Christoph Keller

Schriftsteller und Rollstuhlfahrer

